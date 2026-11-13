Extremadura apuesta por un turismo cultural que convierta al visitante en protagonista

Óscar Mateos, director general de Turismo de la Junta de Extremadura y Raquel Preciados, directora del Museo de Cáceres. Cristina Villarino

Extremadura quiere consolidar el turismo cultural como uno de los grandes motores de su economía, poniendo en valor un patrimonio que va desde Cáceres y Mérida hasta Guadalupe y el monasterio de Yuste. Así lo ha defendido Óscar Mateos, director general de Turismo de la Junta de Extremadura, durante el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL e Invertia en Extremadura.

Mateos ha subrayado que la región vive un creciente sentimiento de identidad. "Cada vez nos sentimos más orgullosos y cada vez tenemos más orgullos, tenemos una tierra llena de momentos, ya sean culturales y patrimoniales", ha señalado.

El director general ha destacado, además, el trabajo que se realiza desde los pueblos para acercar a los jóvenes a su historia y a sus raíces.

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"Desde los pueblos se hace una gran labor para afianzar a los jóvenes a base de hacerles ver la importancia que han tenido los antepasados en su tierra. Cada vez más asociaciones trabajan para que los jóvenes se sientan orgullosos", ha explicado.

La Junta trabaja ya en una estrategia específica para impulsar el turismo cultural en la comunidad. "Estamos finalizando una estrategia de turismo cultural que está en esa línea, con el fin de poner en valor el papel que tiene cada uno, como puede ser la administración regional, local, pero también los empresarios o la Universidad", ha indicado Mateos.

Más allá de los monumentos

El responsable ha recalcado la riqueza patrimonial de Extremadura, con Cáceres como referencia, pero también con Mérida, Guadalupe y el monasterio de Yuste. "Tenemos una riqueza cultural extraordinaria", ha afirmado.

Mateos ha defendido que el atractivo de la región no se limita al patrimonio monumental, sino que incluye también su cultura viva. "Animo a que se conozca nuestro patrimonio cultural inmaterial, nuestro folclore y nuestra forma de ser", ha señalado.

Según ha explicado, las últimas encuestas de percepción turística sitúan a Extremadura en los primeros puestos porque los visitantes encuentran más de lo que esperaban. "Les sorprende lo que encuentran porque, a lo mejor, se esperan una cosa y encuentran mucho más", ha añadido.

El director general ha señalado que el perfil del visitante ha cambiado y que ahora busca experiencias, no solo productos. "Ahora el turista quiere vivir la experiencia y quiere formar parte. Quiere venir a coger las cerezas del Jerte, no quiere venir solamente a comprar el jamón en la dehesa; quiere ver al cerdo, y lo mismo con los aceites y los quesos", ha explicado.

Para aprovechar esa demanda, Mateos ha insistido en la necesidad de colaboración con el tejido empresarial. "Para que esto sea posible, la unión con el sector empresarial es importante", ha concluido.

Raquel Preciados, directora del Museo de Cáceres, ha explicado cómo los museos trabajan para mantener el patrimonio vivo y hacer partícipe a la ciudadanía. "Los museos del siglo XXI se alejan de ese concepto tradicional que había cuando éramos pequeños y nos llevaban de excursión del colegio y había una colección de objetos sin vida, sin que nos trasladaran esos mensajes de manera fácil, cómoda y divertida", ha afirmado.

"Eso se ha roto. La museología actual trabaja con herramientas inmersivas, tecnológicas y pedagógicas que hacen que la visita, tanto de mayores como de pequeños, se convierta en toda una experiencia realmente apasionante", ha añadido.

Preciados ha destacado que, en el caso del Museo de Cáceres, la experiencia comienza antes de entrar en las salas. "Ya es una experiencia llegar al museo porque Cáceres es una ciudad Patrimonio de la Humanidad y el museo es un bien de interés cultural", ha señalado.

"Todo eso hace que, ya cuando llegas aquí y entras por la puerta, de alguna forma intentas compartir esas experiencias y, junto con el equipo del Museo de Cáceres, estamos trabajando continuamente para que esas experiencias sean divertidas y de disfrute. Eso, al final, se convierte en que la hoja de ruta del museo se convierta en una institución viva", ha explicado.

Sobre las exposiciones temporales y permanentes, la directora ha adelantado que el Museo de Cáceres está inmerso en un proyecto de gran envergadura. "Ahora estamos metidos en un proyecto que, por una parte, es apasionante y, por otra, vertiginoso", ha afirmado.

"En concreto, es apasionante porque tenemos una inversión del Ministerio de Cultura de 8 millones para poder restaurar los dos edificios que componen el Museo", ha concluido Preciados.