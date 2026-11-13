Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, Celina Pérez, secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura; Antonio López, gerente de Ecoembes en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla; y Miguel Ángel Mendiano, director general de Extremadura Avante. Cristina Villarino

Extremadura acelera su crecimiento empresarial y apuesta por atraer inversiones y reforzar su industria

Extremadura quiere ganar peso en el mapa empresarial español. La región atraviesa un momento de crecimiento económico, con más empresas, mayor empleo y nuevas inversiones.

Sin embargo, todavía tiene importantes retos por delante. Entre ellos, conseguir que las pequeñas empresas crezcan, atraer trabajadores especializados y facilitar la llegada de nuevos proyectos industriales.

Así se ha puesto de manifiesto durante la mesa redonda 'El impulso empresarial en Extremadura', celebrada en el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL en Extremadura, con la participación de Celina Pérez, secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura; Antonio López, gerente de Ecoembes en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla; y Miguel Ángel Mendiano, director general de Extremadura Avante.

Pérez ha destacado la evolución de la economía extremeña. Según los datos expuestos, el PIB regional creció un 3,2% en 2025, frente al 2,6% nacional. Además, Extremadura cuenta con 431.800 ocupados y registró casi 1.500 nuevas empresas durante el pasado ejercicio.

A estas cifras se suma la llegada de capital extranjero. La región recibió 325 millones de euros de inversión extranjera en 2025, un resultado que, según Pérez, refleja la creciente confianza empresarial.

Atraer inversiones

Uno de los principales objetivos de la Junta es facilitar la actividad empresarial. Para ello, el Ejecutivo autonómico apuesta por reducir la burocracia, agilizar los procedimientos administrativos y ampliar los recursos disponibles.

Pérez ha señalado que los incentivos autonómicos han permitido tramitar más de 1.000 expedientes, con inversiones superiores a 250 millones de euros y subvenciones por valor de 75 millones.

Mesa redonda. El impulso empresarial en Extremadura

Por su parte, Mendiano ha destacado el atractivo de Extremadura para las grandes compañías internacionales. La región busca reforzar su posición en la industria del vehículo eléctrico, con proyectos relacionados con el litio, las baterías y sus componentes.

El siguiente objetivo es atraer una fábrica de vehículos eléctricos. En este sentido, el responsable de Extremadura Avante ha confirmado contactos con fabricantes chinos como BYD, Changan y Chery.

También ha puesto el foco en el potencial energético de la comunidad. Según ha explicado, Extremadura produce el 11% de la energía nacional, pero consume únicamente el 2%.

Hacer crecer las empresas

Más allá de las grandes inversiones, los participantes han coincidido en la necesidad de fortalecer el tejido empresarial existente.

Mendiano ha recordado que Extremadura Avante dispone de 54 polígonos industriales repartidos en 44 municipios. Una infraestructura destinada a facilitar la actividad económica y generar oportunidades en el mundo rural.

Sin embargo, el tamaño de las empresas sigue siendo uno de los principales obstáculos. Pérez ha defendido la formación de directivos, la digitalización y los programas de apoyo al crecimiento empresarial.

La economía circular también ofrece nuevas oportunidades. López ha explicado que Extremadura alcanza una tasa de reciclado cercana al 78%, por encima del objetivo normativo del 65%.

Además, ha destacado que la actividad vinculada a la gestión de envases genera alrededor de 1.500 empleos directos e indirectos en la región.

El representante de Ecoembes ha insistido en la importancia de acompañar a las pequeñas empresas en su adaptación a las nuevas exigencias ambientales.

La mesa ha concluido con una prioridad compartida: reforzar la colaboración público-privada para impulsar el crecimiento empresarial. Para conseguirlo, los participantes han defendido una mayor facilidad de acceso a la financiación, menos trámites y más apoyo a las empresas en su expansión nacional e internacional.