Eurocaja Rural completará su red de oficinas en la España peninsular en 2027 tras expandirse por Extremadura

Eurocaja Rural lleva la contraria a casi todo el sector financiero español. Cada vez abre más oficinas y contrata a más personas. Tanto es así, que en 2027 espera completar su red presencial en la España peninsular tras expandirse por Extremadura, donde ya cuenta con dos oficinas y pronto tendrá una tercera.

En el peor momento de la gran crisis financiera mundial, allá por 2011, Eurocaja Rural emprendió un plan de expansión desde su Toledo natal. "Cuando todo el mundo cerraba y despedía, nosotros abríamos y contratábamos", ha recordado Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural, durante el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL e Invertia en Extremadura.

En década y media, Eurocaja Rural ha pasado de 193 oficinas y un balance de 3.000 millones de euros, a 530 oficinas y 12.000 millones de balance.

Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural

"Tan mal no se nos ha dado. Somos el dique de contención contra la exclusión financiera en el mundo rural. Somos una entidad que viene a multiplicar a los territorios, no a dividir", ha defendido el directivo del grupo cooperativo de crédito.

"El modelo, para nosotros, ha sido absolutamente rentable. Practicamos un modelo de servicio financiero, lo que se ha perdido en el sector. Estamos inmersos en la guerra del servicio. Tenemos un eslogan que es una realidad: 'La banca que tú quieres', una banca cercana y humana", ha esbozado Martín López.

La filosofía de la entidad toledana es que "la tecnología es complementaria, nunca un fin en sí mismo, de lo que debe ser una relación cercana y de servicio con los clientes".

Y la región extremeña es ahora su foco. El pasado diciembre abrió una primera oficina en Cáceres, la segunda en Badajoz llegó este abril y, a comienzos de 2027, prevén tener operativa una tercera en Navalmoral de la Mata, el tercer núcleo más poblado de la provincia cacereña con más de 17.350 habitantes.

Si se focaliza el devenir del sector financiero nacional en Extremadura, en los últimos 15 años, en la región se ha reducido el número de oficinas de 1.184 a 674, y de 388 municipios hay 80 que no tienen oficina financiera física, lo que representa uno de cada cinco.

"Venimos a Extremadura a aportar, a generar empleo, a financiar a la industria y al sector primario, donde somos especialistas. Practicamos un modelo de banca universal centrado en el cliente y el servicio. Es más", se ha atrevido Martín López, "tenemos que tratar no que la gente no se vaya del territorio, sino que la gente vuelva".

El director general de Eurocaja Rural ha calificado de "muy bueno" su recibimiento en Extremadura. "Tanto como en todos los territorios donde llevamos abriendo oficinas los últimos 15 años".

El próximo ejercicio será en el que completen su mapa nacional o, "al menos, peninsular" de oficinas bancarias físicas. Mientras que las islas Canarias y Baleares, por el momento, tendrán que seguir esperando.