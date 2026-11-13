Una empresa extremeña logra reducir más de un 30% los hongos que provocan la seca en las encinas

La enfermedad de la seca se ha convertido en una de las principales amenazas para la dehesa extremeña. En algunas fincas, la pérdida de masa arbórea alcanza ya entre el 60% y el 70%. Frente a este deterioro, una empresa extremeña ha conseguido reducir más de un 30% los hongos que provocan esta enfermedad.

Soluciones Dehesa Sana trabaja en una alternativa basada en microorganismos beneficiosos para combatir los hongos que atacan las raíces de encinas y alcornoques.

"Cada año se mueren más árboles", ha advertido Juan José Gómez Gómez, director general de la compañía, durante una conversación en el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL en Extremadura.

Juan José Gómez Gómez, director general de Soluciones Dehesa Sana

La iniciativa nació de la vinculación de su familia con la dehesa, que se remonta a más de 150 años, y de la necesidad de encontrar una respuesta a un problema que también afecta directamente a su actividad ganadera.

La pérdida de encinas supone menos bellotas y, por tanto, un perjuicio para el engorde del cerdo ibérico de bellota.

Desde Joselito comenzaron a investigar esta problemática hace aproximadamente 15 años y, tras comprobar los resultados obtenidos en sus propias fincas, decidieron extender el conocimiento a otros propietarios afectados.

La principal herramienta de la empresa es TricoVital, un compuesto elaborado a partir de microorganismos beneficiosos autóctonos, concretamente cepas de Trichoderma.

Su funcionamiento se basa en una doble acción: por un lado, compite con los hongos patógenos por el espacio y los nutrientes, dificultando su expansión; por otro, establece una relación beneficiosa con el árbol que favorece el desarrollo de su sistema radicular y la creación de pelos absorbentes, fundamentales para captar agua y nutrientes del suelo.

El tratamiento forma parte de un proceso que comienza con el estudio individualizado de cada explotación. La compañía analiza las características microbiológicas y físico-químicas del suelo para identificar los patógenos presentes y conocer las condiciones del terreno.

También utiliza drones equipados con cámaras multiespectrales para detectar alteraciones en el vigor y el estado de salud de los árboles que no siempre pueden apreciarse a simple vista.

Gómez ha explicado que la seca provoca el deterioro progresivo de las raíces, donde los hongos patógenos atacan los pelos absorbentes e impiden que el árbol obtenga el agua y los nutrientes que necesita.

Uno de los principales problemas es que la enfermedad puede avanzar durante mucho tiempo sin mostrar síntomas evidentes. Cuando el deterioro empieza a ser visible, las raíces pueden encontrarse ya muy afectadas, lo que dificulta su recuperación.

Un 30% menos de patógenos

Tras cinco años de investigación específica con microorganismos beneficiosos, la compañía ha conseguido trasladar su producto desde el laboratorio hasta las explotaciones. Uno de los resultados más destacados procede de los ensayos realizados durante tres años en tres fincas con suelos diferentes.

Según ha adelantado Gómez, las pruebas han permitido reducir más de un 30% la carga de ambos patógenos analizados, además de observar mejoras en las copas de los árboles y cambios en la microbiota del suelo.

La empresa prepara ahora la publicación de un artículo científico con los resultados de estos trabajos. Para su director general, uno de los principales desafíos ha sido adaptar la solución a las particularidades de la dehesa, un ecosistema con terrenos muy diversos, suelos ácidos y escasa materia orgánica, que dificultan la aplicación de tratamientos uniformes.

Soluciones Dehesa Sana desarrolla actualmente su actividad en Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Portugal. Su trabajo parte de un diagnóstico de cada finca que incluye también el análisis de su evolución durante los últimos 15 años mediante imágenes satelitales y otras herramientas.

En algunos de los terrenos estudiados, la pérdida de masa arbórea durante ese periodo se sitúa entre el 60% y el 70%.

Para Gómez, las consecuencias de esta situación van mucho más allá de la desaparición de árboles. La dehesa constituye un sistema agrosilvopastoril que sostiene buena parte de la actividad ganadera y un tejido económico y social ligado a los pueblos que dependen de ella.

Su deterioro amenaza, por tanto, tanto la biodiversidad como las explotaciones y las familias que viven de este entorno.

El responsable de la compañía también ha reivindicado la necesidad de preservar este patrimonio para las próximas generaciones.

"No solamente se trata de salvar árboles o regenerar suelo, sino de preservar una cultura, una tradición, un legado que no nos pertenece", ha señalado.

Su objetivo, ha resumido, es devolver a la dehesa parte de lo que ha proporcionado durante generaciones y dejarla en mejores condiciones de las que la encontraron.