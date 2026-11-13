Cruz Sánchez de Lara durante su intervención en esta primera jornada en la región. Cristina Villarino

Cruz Sánchez de Lara reivindica el orgullo y talento extremeños: "Yo soy lo que aprendí en Extremadura"

Este viernes 13 de noviembre ha sido la fecha escogida para celebrar el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL e Invertia en Extremadura.

En concreto, ha sido la Casa de los Caballos del Museo de Cáceres el espacio que se ha encargado de albergar el evento, con el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, presente.

La jornada ha contado con la apertura institucional de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, y con la clausura de Rafael Mateos, alcalde de Cáceres; junto a representantes institucionales y destacadas empresas de la comunidad autónoma.

Durante la misma, se han abordado con especial énfasis las principales oportunidades de desarrollo en la región, prestando atención a su potencial energético e industrial. Igualmente, se ha analizado en diferentes mesas redondas el papel de la cultura, el patrimonio y el turismo como motor de crecimiento de la comunidad.

En el bloque de cierre de este I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL e Invertia en Extremadura ha intervenido Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de este diario.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

La directiva ha protagonizado una emotiva y enérgica intervención con un discurso profundamente personal y vertebrado en torno a su experiencia vital y profesional en la región.

En su discurso, Sánchez de Lara ha defendido el potencial de la comunidad, la necesidad de visibilizar sus casos de éxito y las ventajas de una tierra que definió como generosa y hospitalaria.

En su arranque, ha aseverado que ella es "el producto de la meritocracia", tal y como le comentaba hace escasos días a Felipe VI, en una audiencia. "Chicas de pueblo que nos educaron con valores, que nos hicieron crecer sabiendo que el respeto a los demás es fundamental", ha afirmado.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL ha recordado también sus primeros pasos profesionales en la capital extremeña como colegiada número 1141.

Al evocar sus comienzos en aquellos tribunales, ha comparado la práctica jurídica local con la de la capital:

"En Madrid es más fácil ser abogado que en Cáceres, porque tú te equivocas, metes la pata y no se entera nadie. Aquí lo haces y eres la comidilla de la profesión para todo, para los restos. Así que aquí ya te encargabas tú de no meter la pata, por la cuenta que te traía".

Asimismo, ha rememorado cómo Extremadura ya supo atraer talento exterior décadas atrás, como ocurrió con los ingenieros franceses durante la construcción de las centrales nucleares, trayendo de vuelta las palabras del magistrado Don Gonzalo:

"Decía: 'Este tío con este pelo gana cinco veces lo que yo', porque traíamos a ciudades conservadoras talento que ya era diferente y que se aclimataba a vivir en Extremadura".

Calidad de vida

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la conciliación y el bienestar en la región:

"Conciliaba muchísimo mejor la maternidad en Extremadura de lo que luego lo hice en Madrid. Era más fácil sobrellevar los tiempos para llevar al niño al cole, para poder trabajar, para hacerle hueco a los amigos". Por ello, ha instado a los jóvenes a reconsiderar el medio rural y las ciudades pequeñas.

En materia demográfica e inmobiliaria, apoyándose en los datos expuestos previamente en el foro, ha destacado el papel que puede jugar la comunidad autónoma:

"Nos ha dicho David (Martínez Montero, director de Desarrollo Inmobiliario de Merlin Properties) antes que hay 123.000 viviendas disponibles aquí, que no todas son habitables, pero vamos a dejarlo en 50.000. 50.000 es el 5% del problema de déficit de vivienda de España. Tenemos un Gobierno de Extremadura que quiere recibir a la gente".

Sánchez de Lara ha ensalzado también la gastronomía, los recursos mineros, los materiales, la naturaleza y el turismo, todo eso que va más allá de lo monumental y que a veces no queda tan a la vista: "Conoceréis Guadalupe, pero no es solamente venir a ver los zurbaranes, las joyas del camarín de la Virgen, es venir a tomarte una morcillita en la plaza, a disfrutar de esa pastelería tan rica".

Un altavoz nacional

Cruz Sánchez de Lara ha apelado vehementemente a su condición de extremeña migrante para pedir a las empresas e instituciones que utilicen la plataforma de EL ESPAÑOL:

"Quiero que me ayudéis, que me ayudéis porque me habéis pagado la carrera entre todos, yo estudié en la Universidad de Extremadura, quiero poder devolvéroslo. Pero para que nos dejéis contarlo, tenéis que ayudarnos a ayudaros".

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, durante su discurso. Cristina Villarino

En este sentido, ha añadido además divertida: "Tenéis una cómplice, una infiltrada... Y tenéis un presidente, tenéis a Pedro J., que es extremeño-andaluz consorte —un guiño a sus raíces—, pero que ya tiene algo de aquí, y es que me dice: 'Aquí a ti la gente te quiere'. Y lo que él no sabe es que con tres veces más que venga ya le quieren a él".

Ha subrayado además la notable presencia extremeña en el diario y ha invitado a apoyar proyectos clave, como la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Cultural y a figuras de referencia como Ismael Clemente o Antonio Huertas. También ha recordado su cercanía con el artista Wolf Vostell y su apuesta por Malpartida.

El motor de la ambición

Para concluir, Sánchez de Lara ha contrastado una vez más el ritmo de vida madrileño con el extremeño: "Si a mí me preguntáis cuál es el peor enemigo de mi vida, es el estrés, porque vivo con mucho estrés; ese que no tenía cuando vivía en Extremadura".

Como ejemplo de superación ha puesto al empresario de energías renovables Santiago Rodríguez Agúndez y ha animado al tejido empresarial a dar un salto cuantitativo: "Tenéis la tierra, el carácter, las narices, el amor propio, y eso de 'qué me van a decir a mí que no soy capaz'. Lo único que hay que hacer es dar el salto y lograr que en vez de 10 trabajadores tengamos 133".

"A mí me han pedido trabajo mucha gente de universidades de la Ivy League, y he dado trabajo a gente de las universidades americanas más caras y más prestigiosas, y eso sale de aquí", ha sumado, otorgándole así un valor añadido a sus palabras y también a la región. Poniéndola en el camino de lo que se merece.

"Vamos a reivindicar lo que nos toca, pero, sobre todo, vamos a aprovechar el potencial y el talento que tenemos. A EL ESPAÑOL lo vais a tener siempre de vuestro lado, porque yo tengo una deuda con lo que habéis hecho todos vosotros por mí, porque yo soy lo que aprendí en Extremadura", ha concluido, tan enérgica y emotiva como en el inicio.

En la figura de Cruz Sánchez de Lara se funden el eco de sus raíces —que retumba con fuerza— y la certeza de su presente en Madrid. La prueba viva de que sí se puede: desde Extremadura y hacia cualquier horizonte.

Porque apostar por lo cercano no sólo es posible y deseable; es, sobre todo, la mejor manera de ensanchar la mirada.