Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Extremadura y Celia Pajuelo Bravo, directora de Formación del Grupo Albatros, con Inma León (en el centro). Cristina Villarino

Crear, retener y atraer el talento digital, una apuesta vital para construir la Extremadura del futuro

Las personas son el pilar para construir la Extremadura del futuro. Sobre formación, innovación, transformación digital y captación de talento han debatido Foro Económico y Cultural Extremadura de El Español e Invertia Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Extremadura y Celia Pajuelo Bravo, directora de Formación del Grupo Albatros.

Preciado ha señalado que es necesario que el potencial del talento extremeño "se ponga en valor y empiece a dar resultados para ser una región mucho más competitiva, en la que sus empresas no tengan ningún complejo para crecer en mercados de cualquier tipo".

Y ahí, ha insistido, "la transformación digital es una palanca aceleradora y transformadora, es una palanca de internacionalización básica a día de hoy.(0:41) El que no está en transformación digital no es que está más atrás, es que se está quedando fuera de juego".

Conversación a dos. Formación, innovación, transformación digital y captación de talento

La administración ha puesto en marcha medidas para la transformación digital del sector industrial, los servicios, y grandes empresas. Nunca había habido ayudas a las grandes empresas, para lo que se han desplegado 24 millones de euros en los dos últimos años.

Se han puesto en marcha programas para microempresas, autónomos, y también para medianas y grandes empresas con formación teórico-práctica para dar un primer impulso.

Celia Pajuelo ha señalado por su parte que la formación ha cambiado radicalmente en la última década, y especialmente en los últimos años. "La inteligencia artificial ha entrado de lleno en el diagnóstico de necesidades de empresas".

Actualmente, indica ejecutiva "nos convertimos en un guante y podemos planificar una formación prácticamente en una semana adaptada a sus necesidades reales".

Albatros señala que el grueso de los trabajadores extremeños son autónomos o asalariados en pequeñas empresas, por lo que hay que adaptarse a un tejido empresarial con dificultades para poder acceder a la formación. De hecho, estiman que solamente el 15% de esos trabajadores acceden a la formación

Según el director general de la Junta, de 2013 a 2023 en Extremadura se formaba menos de la mitad de la media de España en talento digital. Para remediarlo se puso en marcha un plan de generación de talento digital.

En competencias digitales básicas se han formado casi 50.000 personas. Y se ha cualificado a 4.000 trabajadores en materias como ciberseguridad o inteligencia artificial.

"En el año 2025, el 17% del empleo que se generó en Extremadura fue en el sector digital. En este nicho ha crecido ocho veces el empleo y contamos ya con más de 9.000 personas trabajando en el sector tecnológico digital", ha añadido.

"Había un gran grupo de personas que se formaban en cuestiones que no se demandaban por la empresa. Y eso es lo que ha venido a hacer el Plan de Talento Digital. Los números nos están acompañando perfectamente", ha insistido.

Celia Pajuelo ha puesto el acento en las ventajas del contrato en alternancia para incorporar a jóvenes de entre 16 y 30 años al mercado laboral. Se dirige a personas que no tienen ningún tipo de cualificación.

En Extremadura hay 12.000 jóvenes en paro actualmente. De esos 12.000 jóvenes en paro, el 60% tienen estudios primarios o la ESO, sin cualificación en un oficio. Grupo Albatros ha puesto en marcha un nuevo servicio para poner en contacto a las empresas con los candidatos con este contrato en formación.

"Nosotros lo que hacemos es facilitar esas ofertas de trabajo a las empresas y conseguir que se puedan insertar esos jóvenes en ese puesto de trabajo", indica la ejecutiva.

"El talento se consolida y tiene oportunidad cuando hay un empleo de alto valor. El talento digital es directamente proporcional a la calidad de vida de los territorios A mayor talento digital hay mayor calidad de vida en los territorios", ha complementado el director general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Extremadura.

El salario de ese 17% que se ha incorporado el año pasado al sector productivo de Extremadura tiene un salario un 38,5% de la media regional. Y eso impacta directamente en su entorno de vida", ha añadido.

La comunidad ha iniciado un programa muy ambicioso de Nómadas Digitales, con ayudas para los que adquieran el compromiso de permanecer tres años en Extremadura. "Han venido más de 400 personas en la edición anterior, este año lo vamos a casi duplicar para captar a más de 700".