Inma León, delegada de El Español en Andalucía, con David González González, CEO del Grupo Incalexa; David Martínez Montero, director de Desarrollo Inmobiliario de Merlin Properties; Paulino Sendín Gutiérrez, gerente de Senpa; y Julián Mora Aliseda, catedrático de Geografía de la UEx. Cristina Villarino

Los centros de datos son la gran oportunidad para el despegue de Extremadura en la nueva economía digital

Los centros de datos son la gran apuesta extremeña. Una cuestión estratégica para el territorio, con cinco grandes centros y 25.000 millones de inversión asociadas en previsión, que se ha abordado en el I Foro Económico y Cultural Extremadura de El Español Invertia.

Una ventana de oportunidades para la región sobre la que han debatido David González González, CEO del Grupo Incalexa; David Martínez Montero, director de Desarrollo Inmobiliario de Merlin Properties; Paulino Sendín Gutiérrez, gerente de Senpa; y Julián Mora Aliseda, catedrático de Geografía de la UEx.

Paulino Sendín ha destacado que Extremadura cumple con los requisitos para este tipo de inversiones: suelo, energía y conexiones a redes. Con un añadido que es la posición estratégica entre Lisboa, terminal de los cables transatlánticos que conectan con Estados Unidos, y Madrid.

Mesa redonda. Los centros de datos, la gran apuesta extremeña

David González ha señalado que cualquier desarrollo en el que se pueda pensar de cara al futuro va a necesitar capacidad de cómputo: desde la sensórica para los trenes a los coches autónomos o cualquier necesidad en la vida cotidiana. Y la computación necesita infraestructuras, centros de datos, que pueden estar en cualquier parte del mundo.

"Ahora mismo está en nuestra mano el decidir si están en Extremadura, si están en España o si están fuera de España", ha destacado.

Desde Incalexa se ha destacado que los cinco macrocentros previstos necesitan potencia eléctrica firme, pero sólo uno la tiene ya asegurada en firme, a pesar del desarrollo de las renovables en Extremadura y que actualmente la región exporta buena parte de la electricidad que produce.

"Hay que casar oferta y demanda, que en Red Eléctrica interpreten que la red extremeña no sólo está para generar sino también para consumir".

David Martínez Montero ha señalado que si en la actualidad la computación es necesaria para la relación de humanos y máquinas, necesitará aún más capacidad cuando la relación principal sea entre máquinas.

"Y esa computación se puede hacer en cualquier sitio. Es la gran diferencia entre un activo de esta naturaleza y un activo inmobiliario clásico. Lo que Extremadura tiene es una oportunidad histórica", ha insistido.

Julián Mora ha lamentado los trenes que ha dejado escapar Extremadura, y ha señalado que los centros de datos tienen que servir de dinamizadores del territorio, para generar sinergias".

"Hay que reivindicar que no podemos seguir siendo el Kalahari de Europa. Necesitamos que haya industrias que nos permitan no perder nuevamente una oportunidad de desarrollo", ha reclamado.

A lo largo de la mesa redonda, moderada por la delegada de El Español en Andalucía Inma León, los participantes han coincidido en las oportunidades que se abren para las empresas de construcción locales, que necesitan adaptarse a nuevos requerimientos para trabajos de tanta envergadura y también mano de obra cualificada, como ha remarcado Paulino Sendín.

El respecto, desde Merlin Properties, que promueve uno de los centros de datos, se ha resaltado que la principal preocupación de la empresa en este proyecto es precisamente la mano de obra.

"En el área de influencia de Navalmoral, a 45 minutos en coche, viven 200.000 personas y hay 150 ingenieros informáticos. Sospecho que no muchos en paro. Un centro de datos consume cuatro empleados por cada megavatio y de esos uno es informático, otro es un técnico de mantenimiento, otro de operaciones y el cuarto es un personal de limpieza o de vigilancia", ha explicado David Martínez Montero.

Este centro de datos tiene ya suelo adquirido, potencia eléctrica para empezar, capital levantado y licencias a punto de emitirse para comenzar con las obras "si no este mes, a principios de diciembre".

Son instalaciones que tienen efecto tractor y que pueden transformar las comarcas, como en su día hizo la central nuclear de Almaraz, lo que tiene implicaciones en vivienda, urbanismo y servicios auxiliares.