Victoria Verdú (Vithas): "Queremos garantizar al paciente el mejor tratamiento con el mejor especialista"

La sanidad es uno de los pilares del estado de bienestar. Conscientes de su importancia, desde el grupo Vithas, con "el paciente siempre en el centro", buscan "elevar el nivel y la calidad" de la asistencia sanitaria para "garantizar el mejor tratamiento con los mejores especialistas".

Así lo ha asegurado Victoria Verdú, directora territorial de Vithas en la Comunitat Valenciana, durante su intervención en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

Tal y como ha explicado, Vithas se encuentra en una "etapa de auténtica consolidación" en la que "la experiencia del paciente, la calidad, la docencia y la investigación" se han convertido en los pilares del grupo.

"Todo ello ha dado sus frutos, los pacientes llegan a nosotros buscando esa atención y esa calidad", ha explicado Verdú.

De la misma manera, durante su intervención, la directora territorial de Vithas en la Comunitat Valenciana ha tratado otros temas como la importancia del paciente internacional en el sistema sanitario español junto con la irrupción de las nuevas tecnologías en el sector.

Victoria Verdú Llorca, directora territorial de Vithas en la Comunitat Valenciana

En cuanto a los pacientes internacionales, para Verdú es "una línea en la que tenemos que trabajar". "No solo tenemos que pensar en el residente internacional en España, sino también en el paciente que llega buscando ese alto nivel de atención médica", ha expresado.

Una doble línea de trabajo en la que siempre predomina el bienestar de los pacientes. "Tenemos que adaptarnos, hablar su idioma, y adaptarnos culturalmente. Son factores que tenemos que potenciar mucho más", ha destacado Verdú.

Para ella, "tenemos que presumir de los servicios asistenciales que tenemos" en cuanto a la sanidad española y valenciana. Es por ello que llama a la colaboración entre los centros. "Tenemos que trabajar todos los hospitales conjuntamente para elevar el nivel sanitario de la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Irrupción tecnológica

Para Verdú, la palabra más importante en cuanto a la irrupción tecnológica en la sanidad es "humanización", más si cabe cuando se trata de la salud.

"Hace falta hablar de la humanización de la IA, cuando hablamos de sanidad, todavía más", ha asegurado. En su intervención, ha querido recordar que"en las consultas en las que se usa la IA, no se elimina la relación médico-paciente".

Además, ha destacado los espacios tecnológicos que en el futuro cercano serán claves, además de la IA. "Existe la robótica, para adaptar la medicina al paciente y será fundamental el manejo del dato, tener una plataforma de información para usar ensayos e historias clínicas", ha recalcado.

22 hospitales

En su intervención, Verdú también ha puesto en valor el crecimiento del grupo en la Comunitat Valenciana y su consolidación en el territorio nacional donde ya cuenta con 22 hospitales en total.

Con la apertura de dos hospitales, en Valencia y Barcelona, ya suman 22 hospitales en España. Y en cuanto a la Comunitat Valenciana, se muestran "muy orgulosos de ese séptimo hispital en la autonomía para garantizar una atención preferente a los valencianos".

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.