María Canal: "Europa ha aprendido de la forma más dolorosa a asumir que debe ser responsable de su defensa"

María Canal Fontcuberta, jefa de Prensa y Relaciones con los Medios de Comunicación de la Representación de la Comisión Europea en España, tiene claro una cosa: Europa debe incrementar su presupuesto en Defensa.

Y así lo ha dejado claro durante el III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, junto con el Gobierno de la ciudad autónoma, la Cámara de Comercio de Ceuta y Procesa.

Allí, Canal ha recordado cómo Europa ha aprendido "de la forma más dolorosa" que debe responsabilizarse de su propia defensa. "La agresión rusa a Ucrania y los vaivenes en el contexto geopolítico nos han hecho conscientes de que esta necesidad es muy urgente", ha enfatizado.

La representante europea ha indicado que la Unión Europea ha comenzado a dar pasos en materia de defensa, primero tímidos y "ahora más decididos". Ha reconocido que la inversión europea sigue siendo muy inferior a la de Estados Unidos y China, por lo que Bruselas quiere aumentar el gasto y fomentar la contratación común de material militar.

Canal ha recordado que en marzo de este año se aprobó un plan de rearme europeo con horizonte en 2030, año en el que se prevé la posibilidad de una agresión directa al territorio europeo. Pero, tras las últimas incursiones en territorio europeo por parte de drones rusos, esa necesidad es más acuciante.

Por ello, ha enfatizado que los últimos acontecimientos han demostrado la necesidad de "acelerar el proceso", y ha precisado que ya se han habilitado préstamos millonarios para que "los Estados miembros refuercen su inversión en defensa". Medidas a las que no se han acogido todos ellos, puesto que algunos apenas han recibido la solicitud de participación de una decena de países.

Para ejemplificar estas medidas extraordinarias que Europa está poniendo a disposición de los países, Canal ha recordado que hay cláusulas para que los gobiernos aumenten un 1,5% su gasto militar, incluso superando sus compromisos presupuestarios. Una medida a la que ya se han acogido varios países.

También ha destacado cómo la Comisión propone quintuplicar el presupuesto de defensa y triplicar los fondos destinados a la gestión migratoria y fronteriza. Una apuesta muy grande que se está negociando en el seno de los organismos europeos y que ha calificado de "compleja".

En una visión más general de todas estas ayudas y de los incrementos presupuestarios en Defensa, María Canal ha admitido que "aunque se están logrando avances", es necesario acelerar el ritmo.

Economía y fronteras

En materia económica, Canal ha presentado a Europa como un socio "aburrido" pero fiable y ha marcado los que son los principales retos para el viejo continente en un contexto de aranceles comerciales marcado por las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, ha recordado que el 80% del comercio de la Unión Europea se realiza con otros actores globales, lo que refuerza la importancia de renovar los acuerdos existentes y firmar nuevos.

Por todo ello, ha defendido que Europa sigue siendo un socio atractivo a nivel internacional, "quizás porque es aburrida y previsible", en alusión a su estabilidad institucional.

En este sentido, ha anunciado que la Comisión trabaja en una nueva agenda estratégica con la India, que podría culminar en un acuerdo antes de final de año, y que también se están explorando alianzas con Asia Central y con los Emiratos Árabes Unidos.

Por otra parte, ha señalado que el tercer eje de actuación pasa por "hacer los deberes en casa" y reforzar la competitividad interna.

Canal ha recordado que el informe elaborado por Mario Draghi "sacó los colores" a Europa y ha insistido en la necesidad de aprovechar al máximo el mercado único de 400 millones de personas, avanzar en la descarbonización, simplificar la carga administrativa y aumentar la productividad para mantener el liderazgo económico.

En el contexto de un foro económico como el ceutí, Canal también ha hecho referencia al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, que extiende su aplicación a los productos procedentes del Sáhara Occidental. Ha explicado que el texto incluye la obligación de que en el etiquetado figure la región de origen y que su objetivo es responder a las observaciones del Tribunal de Justicia.

Por último, Canal ha anunciado que en breve se pondrá en marcha una nueva versión del 'Pacto por el Mediterráneo', una iniciativa que busca cambiar la concepción de las relaciones en la región y pasar a una de colaboración activa entre las dos orillas.

Ha explicado que el propósito es construir una asociación estratégica con Marruecos y con los países del entorno mediterráneo, orientada a la transformación económica, energética y social de todo el espacio común.