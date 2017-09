Burberry rinde homenaje al estilo británico con una exposición

"In Your Dreams" de Ken Russell (1955). | Foto cortesía de Burberry.

El pasado febrero Christopher Bailey sorprendía a todos con una colección inspirada en las obras y los procesos creativos de Henry Moore, uno de los más prominentes artistas británicos del siglo XX. Ahora, coincidiendo con su desfile del pasado sábado 16 (la Semana de la Moda de Londres coincide (al menos, hasta esta edición) con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid), el presidente y director creativo de Burberry continúa manteniendo esta fuerte apuesta cultural organizando una exposición muy especial.

Here we are, que así es como se llamará la muestra, tendrá lugar en la nueva sede de la firma en Londres: el edificio Old Sessions House, situado en el barrio de Clerkenwell, y que abrirá al público por primera vez desde su restauración. Comisariada por el propio Bailey, la escritora y directora de Claire de Rouen, Lucy Kumara Moore y el popular fotógrafo Alasdair McLellan; la exposición explorará el estilo de vida y carácter británico a través de más de 200 obras de fotógrafos de la talla de Dafydd Jones, Martin Parr, Ken Rusell, Karen Knorr y Andy Sewell; entre otros.

Una de las fotografías que formará parte de la muestra "Here we are". | Foto cortesía Burberry.

“Cuando empezamos a pensar en Here we are, sabía que quería celebrar una cierta franja de fotografía británica que siempre he amado, una que documenta las numerosas y variadas tribus y clanes que componen esta isla de la nuestra”; explica Christopher Bailey. Y es que para el británico, estas instantáneas han sido una gran fuente de inspiración a lo largo de los años y, también, la clave que “ha guiado la colección de septiembre”.

El espacio, que se divide en tres plantas, organizará la muestra por temáticas reflejando así los diferentes aspectos del estilo de vida británico y contará con importantes trabajos a nivel individual de estos fotógrafos documentales y sociales, presentaciones discretas y monografías; así como diferentes exposiciones temáticas. Destacando, entre otras, impresiones nunca antes vistas por Shirley Baker y Ken Russel, el retrato de Karen Knorr de Belgravia en 1979 o las fotografías poco convencionales de Brian Griffin de los hombres de negocios británicos.

A window into our new #BurberryShow venue, Old Sessions House . Watch the show live, 16 September, 7pm (BST) #LFW Una publicación compartida de Burberry (@burberry) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 6:21 PDT

Además, y con motivo de su reciente colaboración creativa con Alasdair McLellan; Burberry contará también con una muestra especial de este popular fotógrafo de retrato social en la que se expondrán más de 70 de sus fotografías -el mayor número de sus obras mostradas hasta la fecha- y en la que se incluirán trabajos realizados en Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales; junto a otras totalmente inéditas.

Fotografía de Alasdair McLellan para Burberry. | Foto cortesía de la firma.

La exposición Here we are estará abierta al público del 18 de septiembre al 1 de octubre en la nueva sede Old Sessions House de Londres.