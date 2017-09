Los zapatos que desearás este otoño

Esta semana le damos la bienvenida -¡por fin!- al otoño. Con esas ganas locas de desterrar de una vez el calor que se acumula en el cuerpo, dando paso al placer que nos provoca eso que siempre repetimos (todas las mujeres del universo) temporada tras temporada de “renovar armario”. ¡Qué bien suena! Vaqueros, jerséis y chaquetas, pero ante todo… ¡Zapatos! Los reyes de los complementos para pisar fuerte este otoño. Ten cuidado… Con nuestra selección caerás en la tentación.

Nada da más placer cuando llega el entretiempo que cambiar de prendas, de estilo, de look… Renovarse o morir. Bien es cierto que cuando llega la primavera la sangre se nos altera y buscamos como locos el sol y el calor, deseando quitarnos de encima las capas que nos sobran. Pero cuando llega el otoño…¡Ay, cuando llega el otoño! Con su maravillosa sensación de frío por las mañanas y el gusto de abrigarse con un buen jersey…

Sencillamente delicioso y una buenísima excusa que aprovechamos las mujeres para deshacernos de todo lo que no nos gusta de la temporada anterior y hacerle hueco a esa cantidad industrial -o no- de ropa que será la reina de nuestros looks más otoñales. Pero por encima de estrenar cualquier tipo de prenda, ya sea ese jersey tan suave que te encanta, esa chaqueta tan especial o esos pantalones que te realzan la figura… Hemos de admitir que no hay nada, NA-DA, como estrenar zapatos nuevos.

Como un niño que comienza curso nuevo, con la ilusión del primer día de colegio… Nos saltamos el paso del dolor y nos deleitamos con una buena selección de los mejores pares de temporada. Ahora sí, toca seguir un poco las tendencias y, aún siendo fieles al estilo de cada uno, escoger lo que más concuerde con nuestra personalidad. A fin de cuentas, los zapatos son el complemento que más dice de una persona. ¡Y nunca son demasiados, siempre hay uno para cada ocasión!

Desde modelos de tacón, hasta botines, mocasines, slippers y bailarinas (que si, que vuelven a estar de moda -y las vas a amar-). Nos dejamos llevar por los colores, estilos y estampados más locos que nos traen las últimas tendencias de la pasarela. Para que cada cual, vaya a su ritmo. ¿Lista para deslumbrar

Mango – 29’99€

Zara – 29’95€

Uterqüe – 89€

Bimba y Lola – 188€

Un paso más – 130€

Massimo Dutti – 69’95€

&Other Stories – 89€

Sfera – 32’99€