¿Preparada para la vuelta de Stranger Things?

Por fin, tras un año de dura, durísima espera, Stranger Things vuelve a Netflix. "El otro lado" está deseando abrir nuevas puertas -o lo que sea que los hermanos Matt y Ross Duffer tengan preparado-, Eleven, en alguna parte dando guerra y nosotros removiéndonos frente a la multipantalla echándoles de menos a todos. Pero espera está a punto de tocar a su fin porque poco antes de la fiesta de Halloween -¿casualidad?-, el 27 de octubre, se estrenará la segunda temporada.

Lo sabemos, te mueres de nervios. Así que para aplacar un poco la ansiedad hemos seleccionado las mejores teorías caseras sobre la segunda temporada, las curiosidades de la serie que puede que desconocieras y algunos adelantos de la segunda que te harán la boca agua. Preparada, lista, sigue leyendo…

Las teorías caseras sobre la segunda temporada

Según terminó la primera temporada, las cuestiones y rumores se desataron. Fans incondicionales de la serie analizaron cada cuestión y empezaron a elucubrar sus propias teorías acerca del destino de los personajes y de los derroteros de la segunda ronda de una de las series revelación de Netflix. Pues bien, muy atenta porque no son solo rumores, han tomado tal calibre que los propios creadores de Stranger Things han confirmado que más de uno es cierto, por supuesto no han dicho cual. Aquí van las más populares. ¿Tú qué piensas?

1. El demogorgon es parte de Eleven. Ella misma lo dijo una vez: “Yo soy el monstruo”. ¿Podría ser este una simple proyección de la niña?

2. Hopper trabaja para el gobierno. Es la explicación más razonable que circula la red, acerca de por qué el sheriff entra en el coche de los individuos de la fábrica de experimentos. ¿Es Hopper en realidad tan bondadoso como parecía o tiene una cara oculta?

3. Eleven está viva.En el último episodio, Hopper deja una caja de gofres en el bosque, alimento que sabemos, es el favorito de la pequeña.

4. Nancy y Jonathan se enamoran. Es la duda que todo el mundo tuvo en la cabeza a lo largo de la serie. ¿Con quién iba a terminar la adolescente? ¿Con el chico atractivo y popular del instituto, o con su tímido vecino? Al final de la primera temporada, lo cierto es que la mirada de Nancy mientras es abrazada por Steve no es de felicidad absoluta, por lo que la incógnita aún está por resolver.

5. Will es un semi-monstruo. Tanto tiempo en el oscuro mundo paralelo de la serie, parece haber contaminado al pequeño (como pudimos constatar en el último capítulo, en el que al toser expulsa unas sustancias propias de ese universo). ¿Significa esto que Byer es ahora parte de este lugar maligno?

6. Eleven es la hija de Hopper. El sheriff habla en la serie sobre cómo perdió a su pequeña hace un par de años, suceso que le destrozó por dentro. El secuestro de Eleven, además, fue uno de los momentos más impactantes de Stranger Things, que resultó en la locura de su madre biológica (que podría ser la ex-mujer de Hopper). Este, por si fuera poco, deja una caja de gofres en el bosque (supuestamente para ella) en el último episodio, y ¿cómo sabía este que era su comida preferida?

Diez cosas que quizá no sabías sobre Stranger Things

Ahora que le has dado una vuelta a estas teorías creyéndote de los más ducho en la serie de los Duffer te retamos: ¿cuánto sabes realmente de la serie?

1. Los hermanos Duffer, creadores del proyecto, idearon Stranger Things a base de componer un trailer falso extrayendo fragmentos de más de 25 películas diferentes. Entre sus principales inspiraciones, se encontraban iconos pertenecientes a Steven Spielberg, Stephen King y John Carpenter.

2. El departamento de arte no tuvo problemas a la hora de elaborar un presupuesto decente para el proyecto: el tráiler en el que vivía el sheriff Hopper les costó literalmente 1 dólar.

3. En el guión original, Nancy y Steve no terminaban juntos en la primera temporada, pero el actor que interpretaba a éste (Joe Kerry) gustó demasiado a los productores, y decidieron darle un mayor protagonismo.

4. Winona Ryder propuso que su personaje estuviese inspirado en el de Meryl Streep en Silkwood.

5. Los niños son un componente principal en la película, por lo que el casting debía llevarse a cabo meticulosamente. Así, conocieron durante la audición a más de 900 niños y a más de 300 niñas.

6. Sin embargo, al elegir a la actriz para encarnar a Eleven, no tuvieron grandes dudas. El mismísimo Stephen King ya había demostrado admirar a la joven Millie Bobby Brown, en un tweet en el que alaba sus dotes artísticas en la película Intruders (2014).

FOTO4

7. Para hacer que Eleven flotase en la piscina de plástico en una de las escenas, tuvieron que verter en ella más de 500 kilogramos de sulfato magnésico.

8. La pequeña Holly en realidad es interpretada por las hermanas gemelas Anniston y Tinsley Price.

9. Para crear la introducción de la serie, los productores se inspiraron el el trabajo de Richard Greenberg (la mente tras títulos como Alien, The Dead Zone o Superman).

10. Los creadores de la serie tenían planeadas cuatro temporadas de 'Stranger Things’ y dar por finalizada la serie. Pero han considerado hacer una quinta temporada, según a asegurado el productor ejecutivo en una entrevista a SlashFilm. Pero ni una más.

Siete datos sobre la segunda temporada que quizá no sabías

1. Eleven está viva. Quedó la duda de si el Demogorgon la había matado o si esa caja de cofres de Hopper demostraba lo contrario. En el trailer de la nueva temporada los creadores ya han dejado claro que sí, que está vivita aunque no coleando. Y además han dicho que se descubrirá de donde viene, como llegó al mundo y más datos de su pasado.

2. Barb no va a volver, lo ha dicho Matt Duffer, pero también ha asegurado que habrá justicia para ella.

3. Joyce (Winona Ryder) encuentra pareja en la serie, se llama Bob Newby y es además excompañero del instituto de Hopper. Estará encarnado por Sean Austin ('Los Goonies' y 'El Señor de los Anillos’).

4. La segunda temporada se estrena el fin de semana anterior a Halloween y comienza en el Halloween del año 1984, un año después del contexto del último capítulo de la primera temporada.

5. Habrá alusiones a las películas estrella de aquel año como 'Los Cazafantasmas' o 'Indiana Jones y el templo maldito’.

6. Will Byers ve imágenes de ese otro mundo pero no queda claro si son reales o no, lo achacan a un shock postrarático.

7. Hopper esconderá los problemas del Mundo del Revés, pero la grieta seguirá abierta y los problemas continúan. Aunque también llegará algo bueno de ese mundo, y no hablamos de Eleven.

8. Nancy Wheeler llora la muerte de Barb pero encuentra en Billy una nueva compañía (¿en más de un sentido?). Y su hermano Mike lo hará en la hermana de éste, Max, ¿la nueve Eleven?