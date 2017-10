Kim Cattrall se niega a hacer una tercera parte de 'Sex and the City'

Llevamos ya años con la mosca de una tercera entrega de Sex and the City detrás de la oreja. ¿Habrá una película que cierre la serie? ¿Aunque sea un capítulo final? Unos decían que sí, que los guionistas ya estaban en ello, otros que no porque Kim Cattral pedía cantidades millonarias, unos terceros afirmaban que las amigas en la ficción no se soportaban en la vida real y que eso lo haría difícil… Pero sus fans albergaban esperanzas de que se volvieran a juntar.

Pues bien, Kim Cattrall (Samantha Jones en la serie) ha zanjado la polémica: no habrá una tercera entrega porque no quiere hacerla y porque, según ha dicho “nunca se produjo un diálogo con los productores”.

Esta es solo una de las muchas declaraciones que dio al presentador de la televisión británica Piers Morgans, y al Daily Mail TV y a Extra TV y a todo el que le preguntara por enésima vez por la tercera entrega de la saga.

“Desde hace un año estoy diciendo que no me interesa participar. No hice ninguna oferta de dinero ni planteé cláusulas para un contrato”, confirmaba al Daily Mail zanjando así los rumores sobre el contrato desorbitado que exigía la actriz y que la productora le negaba.

Para poner la guinda dejó claro que desde luego la relación con la serie (y después película) no es la idónea. "Es decepcionante que nadie coja el teléfono y me diga '¿cómo estás?'. Habría sido la forma de hacerlo. Lo que sucede en una relación sana con alguien o en tema de trabajo es que alguien te dice '¿estás disponible?' y tú dices que sí, te ofrecen un trabajo y dices 'muchas gracias pero este tema ya acabó para mí, pero gracias'. Y esa persona te dice 'perfecto, buena suerte', pero no ha pasado, y siento todo esto como una relación tóxica".

Esta perla que contó a Morgans fue para la producción de la película, pero también afirmó que Sarah Jessica Parker “podría haber sido más amable”. “No sé cuál es su problema -le confesaba a Piers-, nunca lo he sabido. Esta decisión de no hacer más películas es mía, quiero cerrar un capítulo de mi vida y comenzar otro. Tengo 61 años”.

Y a su vez se mostraba asombrada de la mala prensa que le estaban haciendo ahora cuando “ya llevo un año diciendo que no quiero hacer una tercera entrega”.

Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) ha guardado silencio ante esta polémica, pero Kristin Davis (Charlotte York) y Sarah Jessica Parker (Carrie) sí han contestado, ambas han mostrado su frustración por no poder darle un final como es debido a las cuatro amigas.

Kristin escribía en su Instagram: “Es profundamente frustrante no poder compartir ese capítulo (bellamente escrito por [el creador de la serie Michael Patrick King] MPK) con vosotros”.

Sarah Jessica Parker habló para Extra TV y confirmó el final. "Se acabó... No lo vamos a hacer. Estoy decepcionada, teníamos un guión precioso, divertido, desgarrador y con historia. No es solo decepcionante que no podamos contar la historia y tener esta experiencia, es más decepcionante para la audiencia que tanto ha esperado otra película”.

Con esta batería de declaraciones queda claro: no esperéis una tercera entrega. A los fans solo les quedarán las maratones de la serie y ver una y otra vez las películas. Nosotros seguimos adorando a Kim, a pesar de que no haya una tercera (cada uno coge el trabajo que le interesa), entre otras cosas por encarnar al personaje más descarado y más abierto sexualmente hablando de la televisión.

Y por eso hemos recopilado las lecciones sexo que Samantha Jones nos dio en pantalla. Ahí van.