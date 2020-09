Valencia, de capital innovadora a bochorno internacional por el edil que fingió hablar inglés

Carlos Galiana, el concejal que fingió hablar inglés al defender la candidatura de Valencia como Capital Europea de la Innovación, pidió este viernes perdón. Y en su escrito de disculpa aludió al verdadero perjuicio del episodio: la imagen internacional que está dando la ciudad.

“Lamento profundamente que una acción puntual e individual esté quitando protagonismo a todo este recorrido y trabajo que, por otra parte, llevamos años realizando desde distintas áreas, para situarnos como un polo de innovación reconocible dentro de Europa”, afirmó el edil de Compromís.

En efecto, la capital del Turia ha paasdo de pugnar por ser la urbe europea de referencia en materia de innovación (galardón que finalmente obtuvo la ciudad belga de Lovania) a acaparar titulares por la bochornosa intervención del representante, que gesticuló y movió la boca bajo su mascarilla mientras hablaba otra persona, un intérprete.

Por desgracia, el sainete de Galiana fue recogido por la prensa extranjera. El prestigioso The Guardian tituló la historia como Outcry as Spanish councillor uses face mask to ‘fake speaking English’ (Indignación por un concejal español que usa mascarilla para "simular hablar inglés"), y en redes sociales tildaba lo ocurrido de “Milli Vanilli Moment”, en alusión al grupo de música cuyos intérpretes fingían cantar.

Un concejal de Valencia usa la mascarilla para simular que habla inglés.

En el texto, citando a este diario, el rotativo británico recogía la versión del consistorio. “Fuentes del Ayuntamiento de Valencia explicaron al periódico online EL ESPAÑOL que la Comisión Europea le había pedido al alcalde que compareciera, pero no pudo hacerlo al estar una reunión (el pleno municipal). Entonces la tarea recayó en Galiana, concejal de Innovación y también actor”.

La administración local aseguró además que no le permitieron que el traductor figurara en la escena junto a Galiana. “Las normas eran muy estrictas: debía aparecer una sola persona, el alcalde o el concejal”, trasladaron a este periódico, que está tratando de contrastar esta versión con la propia CE.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, trasladó al conocer la publicación de The Guardian su preocupación “por el daño que este hecho está causando a la imagen de la ciudad de Valencia y por la repercusión sobre la credibilidad ante las instituciones europeas”. “Ridículo a nivel mundial, los valencianos no merecemos esto”, manifestó en la misma línea Fernando Giner, el portavoz municipal de Ciudadanos.

Problema en 2021

Según la carta de Carlos Galiana, su discurso fingido “en ningún momento restó puntos a la candidatura”. Tal circunstancia es cierta, pues su doblaje no trascendió hasta después del veredicto. Pero el dirigente obvió en su reflexión un problema: la imagen de la ciudad de cara al año que viene.

Porque Valencia, tal y como anunció el propio Galiana, ejercerá su derecho a volver a presentar su candidatura a Capital Europea de la Innovación para el ejercicio 2021, y entonces será inevitable recordar el episodio de este mes de septiembre. Incluso se podrían enfrentar al mismo problema: la elección del portavoz que defienda la candidatura.

Cabe reseñar además que el dirigente, aunque reconoce su error, está culpando de lo ocurrido a la Comissión Europea por obligar -según su versión- a que solo apareciera un representante que hablara en inglés.

“Hemos dedicado meses de trabajo para presentar a la Comisión Europea un proyecto serio y riguroso para optar a la Capitalidad Europea de Innovación en el 2020, y de hecho así se ha considerado por el jurado al haber llegado hasta la última fase del proceso y habernos otorgado un premio de 100.000 euros”, insistía este viernes el concejal en defensa de su gestión.

Pero todo el trabajo realizado podría servir de poco el año que viene debido a su insólita decisión de fingir que hablaba inglés en su intervención.