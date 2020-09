El concejal que fingió hablar inglés pide perdón: “No fue la decisión más adecuada”

El concejal Carlos Galiana pide disculpas por su intervención en la gala de la Capital Europea de la Innovación, en la que fingió que hablaba inglés al intervenir en representación de Valencia.

“La decisión que tomé ayer de realizar mi intervención con un traductor fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible, pero visto con distancia me he dado cuenta de que no fue la más adecuada”, manifestó este viernes el dirigente de Compromís.

Como publicó EL ESPAÑOL, Galiana se limitó a mover la boca bajo su mascarilla, incluso a gesticular como si estuviera hablando, mientras era realmente intérprete quien ponía la voz por él. Una peculiar fórmula de la que ahora se arrepiente.

“Lamento profundamente que una acción puntual e individual esté quitando protagonismo a todo este recorrido y trabajo que, por otra parte, llevamos años realizando desde distintas áreas, para situarnos como un polo de innovación reconocible dentro de Europa”, manifestó Galiana en un comunicado.

Un concejal de Valencia usa la mascarilla para simular que habla inglés.

A su juicio, su discurso fingido “en ningún momento restó puntos a la candidatura”, pero se arrepienta igualmente de haber escogido esta fórmula. “Debo pedir disculpas por esta decisión y así poder continuar trabajando para atraer inversiones a la ciudad y desarrollando políticas e iniciativas innovadoras, en las que creo profundamente. Solo ellas son las que deben tener todo el foco y centro de atención", explicó.

El edil agregó que, como concejal de Innovación, su máxima prioridad “ha sido promover a València como una ciudad referente en Europa a nivel de políticas de innovación y emprendimiento”.

“Por eso hemos dedicado meses de trabajo para presentar a la Comisión Europea un proyecto serio y riguroso para optar a la Capitalidad Europea de Innovación en el 2020, y de hecho así se ha considerado por el jurado al haber llegado hasta la última fase del proceso y habernos otorgado un premio de 100.000 euros”, agregó.