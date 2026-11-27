La Agencia Tributaria ha suspendido temporalmente la inspección a Martínez, a Zapatero y a sus empresas debido a la imposibilidad de acceder a los dispositivos informáticos intervenidos por la Justicia.

El empresario argumentó ante Hacienda y el juez que los fondos procedían de la venta de activos inmobiliarios, aunque no ha presentado documentación que lo acredite.

Los agentes de la UDEF localizaron el dinero en efectivo oculto en bolsas, cajas, cajones, un neceser, una bolsa de golf y hasta en un radiador de su domicilio en Madrid.

Julio Martínez, presunto testaferro de Rodríguez Zapatero, regularizó mediante el IRPF los 286.070 euros en metálico hallados por la UDEF en su vivienda, pero no ha aportado justificación sobre su origen a Hacienda.

Julio Martínez Martínez, presunto testaferro del expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero en la trama de tráfico de influencias que investiga el juez José Luis Calama, regularizó los 286.070 euros en metálico que la UDEF encontró escondidos en distintos puntos de su vivienda cuando fue registrada tras su detención el 11 de diciembre de 2025. Pero el empresario no ha dado a la Agencia Tributaria "ningún tipo de justificación" sobre el origen de esos fondos.

La AEAT abrió una inspección a Julio Martínez y también a Zapatero, su esposa y sus dos hijas después de que Calama abriera unas diligencias separadas para investigar el origen de las joyas valoradas en un millón de euros halladas en un registro practicado el 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno.

Pocos días antes del inicio de la inspección, Martínez presentó una declaración de IRPF en la que incluyó los 286.070 euros encontrados en su casa como "ganancia patrimonial a integrar en la base imponible".

El dinero estaba repartido por distintos puntos de la vivienda que entonces tenía Julio Martínez en Madrid, situada en el barrio de Salamanca.

Los agentes localizaron billetes en bolsas, cajas, cajones, un neceser, una bolsa de golf y hasta en un radiador de calefacción.

Según el acta policial, la participación de los guías caninos resultó clave para detectar el efectivo. Los perros marcaron varios puntos del inmueble -incluido el baño- en los que después aparecieron fajos de billetes ocultos entre enseres, muebles y objetos.

No obstante, cuando la Inspección le solicitó explicaciones sobre el origen de esos fondos, el empresario no aportó ninguna información.

En el escrito de colaboración con la Justicia que Martínez envió al juez Calama el 20 de julio, en el que aseguró que Zapatero intervino en el rescate de Plus Ultra y que dirigía en la sombra las actividades de la empresa Análisis Relevante, el empresario dijo que ese dinero procedía de la venta de activos inmobiliarios -sin más precisión y sin justificación documental- y que no guardaba relación con los hechos investigados.

La inspección tributaria a Martínez incluye también a Análisis Relevante, la sociedad administrada por este empresario a través de la cual, según los investigadores, Rodríguez Zapatero cobraba las comisiones por presuntas actuaciones de tráfico de influencia a favor de Plus Ultra y otras empresas.

El procedimiento de comprobación afecta, asimismo, a otras 15 empresas de Martínez, entre ellas algunas cuya actividad está siendo investigada por Calama, como Idella Consulenza, Voli Analítica, Affita o Iot Domotic.

Julio Martínez compareció ante la Agencia Tributaria el pasado 29 de septiembre y expresó su "voluntad de colaborar plenamente" de atender los requerimientos "en la medida en que resulte materialmente posible".

A este respecto, comunicó que la información solicitada por la AEAT sobre su situación tributaria y la de sus empresas "se encuentra en los ordenadores, dispositivos informáticos y documentación intervenida" en los dos registros de que ha sido objeto.

Añadió que el Juzgado que dirige Calama ha denegado devolverle esos dispositivos, por lo que "no dispone temporalmente de la información requerida ni de medio alguno para obtenerla o reconstruirla con la integridad y fiabilidad exigibles".

A su juicio, la circunstancia de no poder aportar la información no le era imputable a él y constituía "un supuesto de imposibilidad material sobrevenida".

La inspección a Martínez y sus empresas se encuentra suspendida desde el pasado 6 de noviembre, cuando Calama autorizó esa paralización a petición de la AEAT, que también pidió la misma medida para el procedimiento de comprobación abierto a Zapatero y su familia.

"Discrepancias relevantes"

En el caso de Martínez, los inspectores explicaron que de los hechos investigados por el juez de la Audiencia Nacional "se deducen, indiciariamente, una serie de consecuencias jurídico-tributarias" que afectan a una persona, Julio Martínez, y a un conjunto de empresas sometidas a actuaciones administrativas de comprobación.

"Se trata", explicaban los inspectores a Calama, "de sociedades que, analizadas de forma conjunta, presentan discrepancias relevantes entre el volumen de ingresos declarados y sus entradas en cuentas bancarias, así como de sociedades aparentemente inactivas pero que reciben y transfieren fondos".

Dada la imposibilidad de contar con documentación esencial para proseguir la inspección, la AEAT solicitó, y obtuvo, la paralización de las actuaciones administrativas hasta que se determine en resultado el proceso penal que tramita Calama.