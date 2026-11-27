El ex alto cargo justificó su dimisión por discrepancias con la gestión e inacción del Ejecutivo central previo a la crisis y aconsejó al exdelegado Pérez Triano dimitir antes.

Sanz confirmó que un agente del CNI le alertó un día antes del asalto sobre convocatorias masivas en Facebook con hasta 180.000 seguidores.

El testigo afirmó que las autoridades policiales marroquíes mostraron "pasividad" e incluso impulsaron la fuerza de la avalancha migratoria hacia la frontera española.

Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, declaró en la Audiencia Nacional que Marruecos "no jugó limpio" ni quiso frenar el asalto a la ciudad.

Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta en los días en los que ocurrió la invasión de la ciudad, declaró este jueves en la Audiencia Nacional que "Marruecos no jugó limpio", ya que "no quiso frenar" la avalancha de miles de personas. Un episodio que Sanz definió como "ataque a la soberanía española".

"Marruecos no hizo nada para impedirlo", subrayó.

Como testigo, interrogado por la juez María Tardón, el ya exjefe de gabinete de la Delegación ceutí declaró cómo tuvo "la sensación" de que las autoridades policiales marroquíes mostraron "pasividad" mientras miles y miles de inmigrantes ilegales penetraban en Ceuta.

Fue en ese momento cuando Tardón le preguntó si creía que "Marruecos pudo hacer más". Sanz respondió que, a su juicio, la Policía del país vecino tuvo "la voluntad de que la avalancha fuese cogiendo fuerza".

"Marruecos no quiso contener ese ataque a la soberanía española", concluyó.

Este jueves, Sanz declaró por segunda vez ante la juez Tardón, quien investiga las causas y consecuencias de la invasión de la ciudad autónoma. Entre los días 30 y 31 del pasado julio, en torno a 100.000 inmigrantes ilegales —en su mayoría, marroquíes— penetraron en tromba en Ceuta.

La primera vez que declaró como testigo, el pasado 1 de octubre, el exjefe de gabinete de la Delegación relató que, el primer día de la invasión, acudió con su motocicleta a la frontera, a la Playa de El Tarajal. Y que, desde allí, vio a gendarmes marroquíes "pasivos" ante el asalto.

No ha sido Sanz el único testigo que, ante la juez Tardón, ha relatado cómo las Fuerzas de Seguridad de Marruecos o coordinaron la entrada masiva o guiaron a la masa migratoria hacia Ceuta.

Tanto es así, que hasta varios jóvenes marroquíes, que participaron en la invasión, narraron en la Audiencia Nacional cómo fueron conducidos y empujados al mar por parte de policías de su país. Algunos, incluso, identificaron a mandos policiales de Marruecos dando órdenes cerca de la zona fronteriza.

La alerta del CNI

Tal y como se desprende de los documentos que el Gobierno central desclasificó el pasado 18 de septiembre, un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó a Sanz de una posible avalancha migratoria contra Ceuta.

El 29 de julio, un día antes del episodio, este miembro del CNI le mencionó la existencia de dos grupos de Facebook de inmigrantes que contaban con un total de "180.000 seguidores".

"Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", le señaló el agente a Sanz. "Sus rilas", respondió éste, empleando una expresión ceutí de sorpresa y asombro.

Gonzalo Sanz dimitió como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta el pasado 11 de septiembre. Lo hizo tras asegurar que sí había trasladado la información que le dio el CNI a su superior, Miguel Ángel Pérez Triano.

Este último —el único investigado en la causa judicial que instruye Tardón— también acabaría cesando de todos sus cargos; tanto del de delegado del Gobierno como del de secretario general del PSOE de Ceuta.

Pérez Triano declarará como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 1 de diciembre.

Este jueves, interrogado por Tardón, Sanz ha mencionado detalles, inéditos hasta ahora, que motivaron su dimisión.

Además de las discrepancias con su jefe —Pérez Triano negó que le hubiese comunicado la alerta del CNI—, ha señalado que optó por dejar su cargo de número dos de la Delegación ya que, como ceutí, le molestó la inacción del Ejecutivo central durante los días previos a la invasión, cuando Moncloa apenas movilizó recursos ante una amenaza que acabó demostrándose cierta.

"Yo creo que el delegado hizo todo lo posible [avisando al Estado central en los días previos a la avalancha]. Lo único que le puedo achacar es que no dimitiese antes", ha señalado Sanz. Pérez Triano no cesó hasta el 28 de septiembre.

"Como ceutí, le dije que dimitiese en agosto", relató el testigo ante la juez Tardón.