El alto mando policial marroquí Mohamed El Oualidi fue captado en imágenes impartiendo instrucciones a mandos policiales durante la entrada de inmigrantes.

El testigo ratificó sus manifestaciones ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tras haber sido localizado en Ceuta por el CENIF.

La advertencia previa se cumplió los días 30 y 31 de julio con la entrada de más de 100.000 marroquíes en la ciudad autónoma.

Un testigo protegido declara que el prefecto de Policía de Tetuán le avisó el 10 de julio sobre un asalto masivo a Ceuta previsto para finales de mes.

Un testigo protegido ha declarado esta mañana ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que el prefecto de la Policía en Tetuán (Marruecos), Mohamed El Oualidi, le comunicó el 10 de julio que a finales de ese mes se iba a producir un "asalto masivo" de inmigrantes a Ceuta, lo que efectivamente se produjo los días 30 y 31 con la entrada de más de 100.000 marroquíes en la ciudad autónoma.

El testigo, localizado en Ceuta por el CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras), a cargo de la investigación, ha afirmado que ha sido confidente del prefecto de Tetuán desde 2019 y que tuvo conocimiento previo de la entrada masiva en Ceuta.

"Me lo dijo El Oualidi, que el 30 de julio o durante la celebración de la Fiesta del Trono se iba a producir un asalto masivo a Ceuta", declaró el testigo protegido al CENIF, manifestación que esta mañana ha ratificado ante Tardón.

Según el testigo, el anuncio que le hizo el alto cargo policial de Tetuán se produjo en el despacho de éste el 10 de julio, a solas ellos dos.

"Cuando estábamos hablando de los problemas que generaban las motos en la ciudad, le comenté que la gente estaba cabreada porque ya no se podían dedicar al contrabando, a lo que Mohamed El Oualidi me dijo: 'ya viene el asalto masivo a final de mes y que se vayan todos a la mierda'".

El testigo ha añadido que el 10 de julio acudió a ver al prefecto de Tetuán para "informarle de actividades de drogas en un locutorio al lado de un colegio".

El Oualidi es uno de los altos mandos policiales identificados por el CENIF por existir numerosas imágenes suyas en Castillejos captadas durante la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

En esas imágenes aparece vistiendo uniforme de la DGSN e impartiendo instrucciones a diversos mandos policiales presentes en la zona.

El prefecto de Policía de Tetuán ('wali al amn') representa la máxima autoridad operativa de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) o Policía Nacional de Marruecos.

En cuanto a la gestión de orden público, le corresponde la supervisión del despliegue de las fuerzas del orden en situaciones de control de grandes masas.