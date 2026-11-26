La Justicia ya descartó previamente que la Policía tuviera "objetivos espurios" al investigar la confidencia sobre la venta de cocaína en 2016.

Podemos, apoyado por el PSOE y Joan Baldoví, pretendía saber si el confidente recibió dinero de los fondos reservados o compensaciones procesales.

El tribunal afea a la formación que persiga una "investigación prospectiva" y aclara que la Audiencia Nacional no es competente para indagar una posible denuncia falsa.

La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Podemos para investigar al confidente que acusó a Miguel Urbán de financiar al partido con narcotráfico.

La Audiencia Nacional ha afeado a Podemos que insista en su tesis de que el activista y exeurodiputado Miguel Urbán fue víctima de un supuesto complot policial para implicarle en una venta de cocaína para financiar el partido.

De hecho, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal reprocha a la formación que insista en instar una "investigación prospectiva" sobre ese asunto, cuando la Justicia ya ha descartado que la Policía tuviera "objetivos espurios" para perjudicar al político.

En una resolución judicial, fechada el pasado 20 de noviembre, el tribunal rechaza el recurso de Podemos —al que se adhirieron el PSOE y el exdiputado Joan Baldoví—, en el que el partido insistía en investigar al confidente policial que aseguró haber visto a Urbán transportar cocaína en una mochila.

En esta causa judicial, la Audiencia Nacional indaga en el supuesto espionaje sufrido por los primeros diputados que tuvo Podemos, quienes llegaron al Congreso en 2015.

La formación, que ejerce la acusación en este procedimiento, había solicitado en su recurso investigar los antecedentes y si hubo pagos con fondos reservados al mencionado confidente, "así como si recibió compensaciones económicas o procesales de algún tipo".

En su resolución, la Sala de lo Penal subraya que se trata de "una solicitud que excede de la normal y razonable investigación de unos hechos, tratándose de una investigación prospectiva y respecto a la que no procede acceder".

"Y, si lo que se le imputa [al confidente] es un delito de denuncia falsa o de falso testimonio, es un hecho que debe investigarse en un órgano jurisdiccional que tenga competencia para ello, pero no la Audiencia Nacional", finaliza la resolución.

En 2016, hace ya una década, este confidente comunicó al CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) una venta de 40 kilos de cocaína en un pub de Madrid, en la que implicó a Urbán.

Este testigo, en concreto, trasladó su versión al comisario José Luis Olivera, el entonces máximo responsable del Centro.

Este mando policial, posteriormente, redactó una nota informativa ampliatoria en la que advertía que dicho pub estaba regentado por personas de extrema izquierda y ligadas al movimiento 15-M, germen de Podemos.

Tres testigos, además, dieron validez al relato del confidente. Por ello, la Fiscalía Antidroga abrió una investigación. Sin embargo, tras sólo cinco meses de pesquisas, fue archivada en julio de 2016, al no quedar acreditados, ni siquiera indiciariamente, los hechos denunciados.

Podemos siempre ha calificado esta investigación como un "montaje policial" destinado a "perjudicar" y desprestigiar al partido. De hecho, la formación considera a Olivera parte de la llamada Policía patriótica, un grupo de agentes dedicados a boicotear a las organizaciones políticas de izquierdas.