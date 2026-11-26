La Sala deja abierta la puerta a que la Junta de Tratamiento de la prisión elabore una nueva propuesta basada en sus circunstancias actuales.

El tribunal respalda la decisión del juez de revocar la medida acordada previamente por el Gobierno vasco.

'Anboto' alegó en su recurso que pretende colaborar con Cáritas en Oñati tras haber finalizado su formación universitaria.

La Justicia ha denegado, de nuevo, la semilibertad a la etarra María Soledad Iparraguirre, apodada Anboto.

El Gobierno vasco se la concedió recientemente, en base a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, pero el juez José Luis Castro revocó dicho acuerdo y la mandó de vuelta a la cárcel.

La etarra recurrió dicha decisión judicial, alegando que, pese a que ya ha terminado la formación universitaria tenida en cuenta para autorizar su semilibertad, sí pretende seguir colaborando con la asociación católica Cáritas. En concreto, en el municipio de Oñati.

No obstante, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal jerárquicamente superior al juez Castro, ha rechazado su recurso y ha denegado sus peticiones.

En una resolución, ponencia del juez José Ricardo de Prada, la Sala, sin embargo, deja abierta la puerta a que la Junta de Tratamiento de la prisión elabore una nueva propuesta de semilibertad en base a los elementos actuales, debido a que ya ha terminado la actividad universitaria que, en un primer momento, fue tenida en cuenta para aplicarle el 100.2.

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