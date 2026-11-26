Parot acumula condenas de más de 1.500 años de cárcel con un tope de cumplimiento de 41 años y actualmente abona la responsabilidad civil de forma simbólica al no tener ingresos.

Los expertos de la cárcel únicamente detectaron en el preso un cierto nivel de cansancio y hastío provocado por los 36 años que lleva en prisión.

Aunque el terrorista envió una carta pidiendo perdón y mostrando arrepentimiento, los informes clínicos de la prisión concluyeron que mostraba una respuesta fría y una falta de resonancia emocional.

El juez revoca el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra Henri Parot, condenado por 39 asesinatos, debido a la extrema gravedad de sus delitos y la cantidad de víctimas.

Henri Parot se queda, por el momento, sin tercer grado. Este miércoles, el juez José Luis Castro revocó la decisión del Gobierno vasco que concedía esta modalidad de semilibertad al sanguinario etarra, condenado por, entre otros delitos, 39 asesinatos.

Desde el 8 de octubre de 2025, Parot ya disfruta de salidas diarias de prisión, dado que realiza un voluntariado en Villabona (Guipúzcoa).

Sin embargo, de momento, no gozará del tercer grado, el estadio previo a la libertad condicional que aspiraba a conseguir.

En línea con la Fiscalía, el juez Castro señaló en su resolución "la extrema gravedad" de los delitos por los que Parot lleva en prisión, ininterrumpidamente, desde 1990.

El magistrado también destacó "el elevadísimo número de víctimas mortales" —39— que integran el sanguinario historial del etarra y el "impacto" que tales crímenes han causado "en sus familias, sus amigos y en la propia sociedad".

Por ello, Castro considera que todos estos extremos "no pueden quedar excluidos" a la hora de valorar, en conjunto, si el preso debe gozar o no del tercer grado.

La resolución judicial que se lo deniega recoge, no obstante, la carta de arrepentimiento que el propio Parot redactó a mano, en febrero de 2025, desde prisión y envió a la Junta de Tratamiento de la prisión en la que está interno, la de Martutene (Guipúzcoa).

La misiva —en la que el terrorista admite el "sufrimiento" que generó "la violencia"— ocupa la cara de una hoja de cuaderno cuadriculada. El listado de todos los delitos por los que fue condenado se extiende hasta casi dos folios.

La resolución firmada por Castro repasa los motivos que el Gobierno vasco esgrimió para conceder el tercer grado a Parot. Los técnicos de la prisión señalaron que el preso es consciente "del daño generado".

Fragmento de la carta de arrepentimiento de Parot. EL ESPAÑOL

Ahora bien, destacaron que, "a lo largo de las entrevistas [con él], si bien su actitud es correcta, no se aprecia resonancia emocional vinculada a las afirmaciones del escrito".

Es decir, que los profesionales clínicos que siguen la evolución del reo percibieron que, pese a lo manifestado en su carta, Parot no muestra las emociones que se desprenden de su carta, sino una respuesta fría, distante o plana. En resumen, una desconexión entre relato y reacción.

Los técnicos de la prisión sí notaron, tal y como reflejó Castro en su resolución, "cierto nivel de cansancio y hastío". Los expertos clínicos lo consideran "lógico, debido a los años de internamiento que lleva".

36 años en prisión

En efecto, Henri Parot, nacido en Francia en 1958, lleva 36 años en prisión, más de la mitad de su vida. La mayor parte de este periodo ha estado interno en régimen cerrado. No progresó a segundo grado, el ordinario y más habitual, hasta 2021.

En su carta [ver imagen anterior], Parot subraya que, en otra misiva, de 2018, ya se posicionó "en contra de todas las violencias".

Reconoce "el dolor y el daño ocasionado a todas las víctimas, que nunca hubiese tenido que ocurrir". Insiste en que, a día de hoy, apuesta "por resolver los conflictos sin enfrentamientos violentos".

Y recuerda que pasó 32 de esos 36 años en primer grado, el régimen cerrado. A renglón seguido, dedica todo un párrafo a enumerar los nombres y apellidos de las personas en cuyos asesinatos participó. Entre otros, el de la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle.

"La sociedad ha cambiado mucho", prosigue la carta, "y lo que deseo es una sociedad en paz y un futuro mejor para las generaciones venideras". "Por ello, creo que es necesario reconocer el daño originado y asumir mi pertenencia y militancia a la antigua ETA tratando de repararlo, y construir un futuro donde nadie más vuelva a sufrir", indica la misiva.

Finalmente, agradece haber disfrutado de varios permisos de salida que le permiten ver a sus hijos y nietos.

"El contacto con el exterior no ha hecho sino afianzar mi compromiso con la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas y ha reafirmado mi rotundo deseo de no generar más sufrimiento a aquellas personas que sufrieron la violencia en el pasado y trabajaré, en la medida de lo posible, en ello", finaliza.

Aunque sí reconoce explícitamente su integración en ETA, la carta no menciona en ningún momento la palabra "terrorismo" y emplea fórmulas genéricas, como "la violencia del pasado" o "el daño ocasionado".

Donde el término "terrorismo" sí aparece, en repetidas ocasiones, es en el sangriento historial delictivo de Parot, que el juez Castro también incluyó en su resolución [ver imagen inferior].

Fragmento de una de las dos páginas del largo historial delictivo de Parot. EL ESPAÑOL

Asesinatos terroristas, lesiones, atentados, falsificación de DNI, homicidio, explosivos, estragos... Penas que suman más de un milenio y medio de cárcel, pero que fueron acumuladas en un máximo de cumplimiento de 41 años.

La resolución del juez Castro también recoge que el preso está pagando la responsabilidad civil —es decir, las indemnizaciones a sus víctimas— derivada de sus delitos.

No obstante, precisa que lo está haciendo "de forma simbólica", ya que carece de ingresos propios, ya que el voluntariado que realiza, obviamente, no es remunerado.