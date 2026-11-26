La comparecencia del diplomático se produjo ante la juez María Tardón, quien investiga las causas y consecuencias de los sucesos ocurridos el 30 y 31 de julio.

La advertencia señalaba que la frontera entre Marruecos y Ceuta estaba "caliente", tras recibir la información de un enlace de Inteligencia el 29 de julio.

El cónsul general de Tetuán declaró ante la Audiencia Nacional haber alertado al embajador de España en Rabat el día anterior a la invasión de Ceuta.

El cónsul general de Tetuán ha declarado en la Audiencia Nacional que, a finales del día 29 de julio, trasladó al embajador de España en Rabat una alerta "recibida de un enlace de Inteligencia" de que la frontera entre Marruecos y Ceuta estaba "caliente".



Así se ha pronunciado el diplomático este jueves ante la juez María Tardón, quien investiga las causas y consecuencias de la invasión de Ceuta, ocurrida entre los días 30 y 31 de julio.

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