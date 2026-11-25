El exconsejero delegado Ángel Antonio del Valle no alcanzó acuerdo y afronta una petición de tres años de cárcel, mientras que para el exviceministro venezolano Nervis Villalobos solicitan más de ocho años de prisión.

La Fiscalía Anticorrupción rebajó significativamente sus peticiones de multa para la empresa Duro Felguera como persona jurídica, pasándolas de 160 millones de euros a tres millones.

Las penas de más de 10 años de prisión solicitadas inicialmente para Torres Inclán fueron sustituidas por multas económicas tras confesar que buscaba la adjudicación de la central termoeléctrica Termocentro en Venezuela.

Juan Carlos Torres Inclán, expresidente de Duro Felguera, evita la cárcel tras pactar con la Fiscalía y admitir que pagó 80 millones de dólares en sobornos a altos cargos chavistas entre 2008 y 2013.

Gracias al acuerdo de conformidad alcanzado con el fiscal, el expresidente de la siderúrgica asturiana Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, no entrará en prisión.

Las penas que la Fiscalía Anticorrupción, en un inicio, solicitaba para él, de más de 10 años de cárcel, han sido sustituidas íntegramente por multas económicas.

Todo ello, después de que Torres reconociese que la empresa, entre 2008 y 2013, pagó unos 80 millones de dólares (unos 73 millones de euros) en sobornos a dirigentes chavistas.

La Fiscalía también ha rebajado sus peticiones contra Duro Felguera: de solicitar más de 160 millones de euros en multas a sólo tres.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito de acusación definitivo presentado, el pasado día 19, por la Fiscalía ante el tribunal de la Audiencia Nacional que redactará la sentencia. El documento recoge los hechos que Torres Inclán ha reconocido.

A lo largo de casi 180 folios, el fiscal narra que el ya expresidente de la siderúrgica ejecutó dichos pagos, "siguiendo instrucciones de Duro Felguera SA" y a través de contratos destinados a "encubrir" lo que no eran otra cosa que "sobornos a funcionarios públicos venezolanos para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".

En concreto, la compañía asturiana —rescatada por la SEPI y que hoy se recupera tras salvarse, in extremis, de la quiebra en 2025— pretendía, según Anticorrupción, "conseguir la adjudicación de la construcción de la central Termocentro", en Venezuela.

Y también, "tener un trato de favor desde las más altas instancias de la empresa pública Electricidad de Caracas".

"La intervención de Juan Carlos Torres Inclán en los hechos descritos", precisa la Fiscalía, "se produjo durante el período en que ostentó sus responsabilidades en Duro Felguera SA y hasta su salida de la compañía, en junio de 2011".

"Todas las comisiones que se pagaron por Duro Felguera [a cargos del chavismo] tenían como objetivo conseguir que la empresa fuera privilegiada tanto en la adjudicación de la construcción de la central termoeléctrica como en los pagos de la Administración venezolana", resume el escrito de acusación.

¿Quiénes, según el fiscal, recibieron los supuestos sobornos? Entre otros, Javier Ochoa Alvarado, exviceministro del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de la empresa pública Electricidad de Caracas.

También, Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela hasta 2006 y exvicepresidente de la empresa pública Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven), a quien la Fiscalía considera el "intermediario" para el reparto de sobornos.

Durante el juicio, celebrado en las últimas semanas ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Villalobos negó cualquier comisión ilegal y se desvinculó de la adjudicación de la central termoeléctrica.

La Fiscalía también relata que Rafael Ramírez Carreño, mientras fue ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de la petrolera estatal PDVSA, tuvo una "participación relevante" y logró que se designara a Duro Felguera para la adjudicación del proyecto Termocentro.

No obstante, el escrito aclara expresamente que no consta ninguna entrega de dinero hacia él.

Por otro lado, la Fiscalía ha retirado su acusación contra Milagros Coromoto Torres, cónyuge de Villalobos. En su escrito de conclusiones definitivas, Anticorrupción indica que no se ha acreditado durante el juicio su participación en los hechos. Asimismo, el Ministerio Fiscal indica que la mujer desconocía el supuesto origen ilícito del dinero de ciertas operaciones en las que sí figuró, como la co-propiedad de un chalé en La Moraleja (Madrid), que compartía con su marido.

Según resume el escrito, gracias al "trato de favor" dispensado a Duro Felguera por el Gobierno de Venezuela, la empresa asturiana "consiguió el contrato, valorado en 1.500 millones de dólares estadounidenses (unos 1.371 millones de euros).

El proyecto para la construcción de la central termoeléctrica se derivó de la profunda crisis energética que sufría Venezuela desde el año 2009, cuando la presidía Hugo Chávez, que provocó restricciones y racionamiento.

De hecho, el 21 de diciembre de aquel año se decretó la situación de emergencia eléctrica en todo el país. La construcción de la central termoeléctrica en Santa Lucía (Estado de Miranda) se proyectó como una de las posibles soluciones a dicho problema, orientada a suministrar energía eléctrica a la zona de la Gran Caracas, donde habitaban aproximadamente 4,5 millones de personas.

Penas para los acusados

Además de la conformidad alcanzada por Torres Inclán, Anticorrupción recoge en su escrito de conclusiones definitivas —en el que plasma sus peticiones de pena tras la celebración del juicio— que Ochoa Alvarado "ha tenido un comportamiento de colaboración con la Justicia".

Para el expresidente de Duro, el fiscal solicita una pena de prisión de medio año, por un delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, que se sustituye por una multa de 2.160 euros.

También pide que se le imponga a Torres Inclán la prohibición de contratar con el sector público y se le impida "gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social".

Por el supuesto delito continuado de falsedad en documento mercantil, Anticorrupción solicita para el expresidente de Duro una pena de prisión de tres meses, que se sustituye por una multa de 1.080 euros.

La Fiscalía solicita, a su vez, que la Audiencia Nacional prohíba al exdirectivo "intervenir en transacciones comerciales de transcendencia pública" por un periodo de dos años.

A Torres Inclán, al igual que al resto de acusados de este juicio, Anticorrupción les aplica la atenuante de dilaciones indebidas. En el caso de Torres, también la de confesión, no reconocida a Ochoa Alvarado.

De hecho, en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el abogado de este último se queja de esta circunstancia y reclama a Anticorrupción que aminore las penas solicitadas contra su cliente, dada su "eficaz colaboración" con la Justicia.

Por otro lado, el exconsejero delegado (CEO) de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle Suárez, no alcanzó un pacto con la Fiscalía y, durante el juicio, negó haber conocido pagos irregulares al chavismo.

El escrito de acusación definitivo del Ministerio Público reclama para él la pena de tres años de cárcel, además de multas que suman 195.000 euros.

El fiscal relata que este directivo también habría pagado los sobornos a los dirigentes chavistas y los habría encubierto mediante contratos y facturas falsas.

Anticorrupción solicita más de ocho años de cárcel, además de 4.060.000 euros en multas, para Villalobos por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsedad. Y pide un año y medio de prisión para Ochoa Alvarado, debido a su colaboración con la Justicia. Ahora bien, también reclama para este último multas por valor de 3.655.000 euros.

Para Duro Felguera, como persona jurídica, Anticorrupción solicita multas por valor de tres millones de euros [ver imagen inferior].

Fragmento del escrito de Anticorrupción en el que se rebajan las peticiones contra Duro Felguera. EL ESPAÑOL

Así las cosas, el fiscal rebaja las peticiones originales, formuladas en 2024, dos años antes del juicio. Por entonces, pidió multas por valor de 160 millones de euros, tal y como constaba en el escrito de acusación provisional, fechado en aquel año.

Por otro lado, Anticorrupción pide que la empresa asturiana tenga prohibido obtener subvenciones y ayudas públicas, así como contratar con el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el próximo lustro.