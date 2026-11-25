La causa analiza doce presuntas irregularidades en contrataciones, incluyendo vínculos con el 'caso Koldo', el rescate a Air Europa y conflictos de interés.

Ambos investigados han sido citados a declarar el próximo 9 de diciembre en los juzgados de Plaza de Castilla.

La magistrada indaga supuestos delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Una jueza investiga a Juanma Serrano y Leire Díez por cuatro delitos tras admitir a trámite una querella de Vox por presuntas irregularidades en Correos.

Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, y Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, serán investigados por una juez, por cuatro supuestos delitos, por presuntas irregularidades en la empresa pública Correos.

Ambos ya están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el conocido como caso Leire, relativo a una trama dedicada a boicotear procedimientos judiciales incómodos para el Partido Socialista y para el entorno de Sánchez.

En 2021, Díez fue contratada en Correos, cuando era Serrano era quien presidía la empresa postal. De hecho, un informe de la Guardia Civil, enviado a Pedraz el pasado julio, señaló que el exjefe de gabinete de Sánchez fue quien enchufó a la fontanera en la compañía pública.

Ahora, la juez Carmen Valcarce, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, ha admitido a trámite una querella contra Díez y Serrano, presentada por Vox, que atribuye a ambos irregularidades durante su etapa en Correos.

La magistrada abre causa por cuatro supuestos delitos: fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

En un inicio, la juez rechazó la querella. No obstante, el partido de Santiago Abascal recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid. Y este tribunal, jerárquicamente superior al Juzgado, obligó a admitirla.

Por ello, Valcarce ha citado a declarar a Leire Díez y a Juanma Serrano el próximo 9 de diciembre. Unos días antes, el 1, ambos deberán acudir a la madrileña Plaza de Castilla para recoger una copia de la querella.

En la misma resolución, fechada la semana pasada, la magistrada también requiere a Correos la entrega de cuatro contratos señalados por Vox, además de los e-mails internos relativos a los mismos y enviados por las unidades de contratación de la empresa pública.

Por otro lado, la juez se dirige a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "para que remita los informes relativos al Grupo Correos emitidos desde 2019 hasta la actualidad".

Como informó EL ESPAÑOL, en su querella, Vox denunció doce presuntas irregularidades en la gestión y en ciertos contratos adjudicados por la empresa pública.

Todas ellas, durante la etapa en la que Serrano era presidente de Correos (2018-2023) y Leire Díez, directora de Relaciones Institucionales y Filatelia.

Entre otras operaciones, Vox aludió a la contratación, por parte de la compañía postal, de Evelop Airlines —entonces, perteneciente al holding Globalia y, actualmente, a Ávoris—, realizada "al mismo tiempo" que el Gobierno de Pedro Sánchez gestionaba el rescate a Air Europa.

Esta última es la aerolínea, perteneciente a Globalia, que recibió del Ejecutivo central una inyección de 475 millones de euros públicos en 2020, para paliar las consecuencias de la Covid-19.

El partido de Abascal también solicitó investigar la compra de mascarillas a empresas vinculadas al caso Koldo durante la pandemia, así como las operaciones con entidades que, según la querella, comparten vinculaciones societarias con el empresario Víctor de Aldama.

Del mismo modo, la querella alude a posibles situaciones de "conflicto de interés" en la empresa pública.

Entre otros extremos, aludía al teniente coronel de la Guardia Civil que, hasta 2025, fue director de Seguridad de Correos como una persona "vinculada al caso Delcy", por su presencia en el Aeropuerto de Barajas en la noche en la que allí aterrizó la hoy presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La querella también aludía a la adjudicación directa de proyectos a la filial "de una matriz con vinculaciones en Panamá, y con el expresidente dominicano Martín Torrijos y el español José Luis Rodríguez Zapatero", así como la "coincidencia en clientes comunes entre algunos de los contratistas".

Vox también solicitó investigar la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas de Correos a una empresa que, por impagos, presuntamente originó la denuncia de un sindicato y una huelga de trabajadores.

Y aludía, igualmente, a la existencia de supuestos modificados en contratos "que alteraban las condiciones de licitación", así como la contratación con empresas "bajo sanción del Banco de España" y operaciones relativas a ventas de televisores que el partido tildó de "proyecto ruinoso".

En su querella, el partido de Abascal afirmaba que en la gestión de la sociedad estatal Correos, durante la era Serrano, "concurren causas que superan la infracción administrativa", y que, "de forma coincidente, surge la actividad de personas vinculadas con el Gobierno del PSOE" que habrían sido "beneficiadas por la contratación pública".