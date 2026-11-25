El magistrado plantea una reforma legal para que las víctimas de terrorismo puedan recurrir permisos, terceros grados o la semilibertad de los condenados.

El juez José Luis Castro argumenta que no se puede obviar la extrema gravedad de sus delitos y su condena por 39 asesinatos.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra Henri Parot.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al sanguinario etarra Henri Parot.

En una resolución, el juez José Luis Castro menciona la "extrema gravedad" de los delitos cometidos por este terrorista, condenado por 39 asesinatos.

Por ello, el magistrado revoca la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno autonómico —en manos de la consejera María Jesús San José— y deniega a Parot el acceso al tercer grado, que es, además, un estadio previo al de la libertad condicional.

Ello no impide que el terrorista siga disfritando de otro tipo de régimen de semilibertad, ya que, actualmente, disfruta de la flexibilización contemplada en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite salidas de prisión.

El magistrado José Luis Castro estima un recurso de Fiscalía contra el tercer grado concedido a Parot en un auto en el que plantea una reforma legal para que las víctimas de los delitos de terrorismo puedan recurrir, al contrario de lo que sucede ahora, resoluciones como los permisos de salida, la aplicación del 100.2 o las clasificaciones en tercer grado.

La resolución inadmite la personación de las víctimas en este procedimiento, si bien acuerda trasladarles la correspondiente información conforme a lo establecido en el Estatuto de la Víctima del Delito.

Al analizar la situación de Henri Parot, el juez valora que el interno lleva 35 años en prisión, que ha reconocido la actividad delictiva y el daño causado, así como que está participando en actividades de voluntariado desde octubre de 2025.

Para la Fiscalía, la concesión del tercer grado resulta “precipitada”, teniendo en cuenta que ya disfrutaba del régimen de semilibertad y que resulta “imposible prescindir de la extraordinaria gravedad de la trayectoria del interno”, condenado por acciones terroristas que provocaron la muerte de 39 personas.

En línea con el argumento del Ministerio Público, el juez de Vigilancia subraya que en este caso no puede obviarse la “extrema gravedad” de los hechos delictivos, el “elevadísimo” número de víctimas mortales y el impacto que han producido en sus familias, amigos y en la propia sociedad. “Estas circunstancias -señala- no pueden quedar excluidas de la valoración que se efectúe a la hora de la clasificación en tercer grado”.

En este sentido, indica Castro, no basta, como señala la Fiscalía, con atender a la edad, el arraigo familiar o social, el disfrute de permisos de salida o la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2. Se hace necesario, aprecia el magistrado, realizar una valoración completa del proceso de reinserción, constatando todas las variables, como la extrema gravedad delictiva, que el licenciamiento definitivo no se produce hasta agosto de 2028 y que ya se está aplicando el régimen de semilibertad con resultado positivo.

Por tanto, para el juez hace falta una consolidación que justifique el tercer grado, por lo que conviene mantener el régimen del artículo 100.2, que permite acoger el principio de reinserción penal y constatar que los avances tratamentales son sólidos.

Reforma legal

El juez dedica un apartado de su auto a motivar porqué no es posible admitir la personación de las víctimas en esta fase del procedimiento.

El magistrado analiza el marco legal establecido en el Título II de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del delito cuyo artículo 13 regula la participación de las víctimas en la fase de ejecución penal y, más concretamente, en la ejecución penitenciaria.

En virtud de la legislación vigente, el juez recuerda que el objeto del recurso de las víctimas se delimita al auto por el que determinados beneficios penitenciarios se aplicarán sobre el límite de cumplimiento de condena y no sobre el total de la pena impuesta. En el mismo sentido, la ley también excluye el derecho de las víctimas a recurrir los beneficios penitenciarios, los permisos de salida o la clasificación en tercer grado, como ocurre en el caso analizado.

Por ello el auto explica que el recurso planteado excede de la legitimación que se otorga a las víctimas en el mencionado Estatuto porque para recurrir una clasificación en tercer grado solo están legitimados el interno y la Fiscalía.

Ahora bien, en su auto, el magistrado indica que, aunque es evidente que la víctima se ve protegida por la intervención del Ministerio público, en procedimientos como el presente depende de la voluntad del fiscal, en tanto que es el único legitimado para interponer recurso. Por ello, plantea la posibilidad de una reforma legal que pueda permitir a las víctimas personarse en casos que afecten a sus intereses: “Que la víctima tenga una protección especial por parte del Ministerio fiscal no debiera impedir que en aquellos casos en que la resolución administrativa o judicial afecte a sus intereses, especialmente en delitos cometidos con violencia o intimidación y considerare que supone un riesgo para su seguridad, se les permitiera ser parte en el procedimiento”.

Para Castro, la intervención del Ministerio fiscal en protección y garantía de los derechos de las víctimas “no debe ser causa incapacitante para que esta pudiera recurrir aquellas resoluciones para las que no existe actualmente previsión legal, como permisos de salida (al menos el que inicia la cadena permisiva), aplicación del art.100.2. RP, clasificación en tercer grado”.