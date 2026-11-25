El Ejecutivo ceutí reprocha al Ministerio para la Transición Ecológica que la inacción estatal está agravando esta emergencia medioambiental y sanitaria en las costas de la ciudad.

El informe también constata la recolección no autorizada de caracolas protegidas, la pesca de centollos y la intoxicación de gaviotas por basura y vertidos fecales.

Entre los incidentes documentados destacan la captura violenta de una cría de delfín mular que acabó muriendo y el marisqueo ilegal de la 'Patella ferruginea', un molusco en peligro de extinción.

El Gobierno de Ceuta ha enviado a la juez María Tardón un informe que detalla daños a especies protegidas causados por inmigrantes tras los sucesos del pasado julio.

El Gobierno de Ceuta ha enviado a la juez María Tardón, quien investiga la invasión de la localidad ocurrida el pasado julio, un informe que recoge los daños contra la fauna protegida de la ciudad cometidos por asaltantes marroquíes.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho documento —firmado por Alejandro Ramírez, el consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de la localidad—, que menciona desde la captura de una cría de delfín viva hasta el marisqueo de especies en peligro de extinción.

De hecho, el Ejecutivo ceutí también ha remitido a la juez la carta que, a finales de septiembre, remitió al Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por Sara Aagesen, para comunicarle la "grave emergencia de carácter medioambiental y de salubridad pública y/o sanitaria" que provocó la invasión.

Entre el 30 y el 31 de julio, más de 100.000 inmigrantes ilegales penetraron en Ceuta desde Marruecos. Miles de ellos, a día de hoy, aún continúan en Ceuta.

Por ello, en su carta, consultada por EL ESPAÑOL, el Gobierno presidido por Juan Jesús Vivas también lanzaba un reproche a Moncloa.

"La falta de ejercicio de las atribuciones estatales está cronificando los daños medioambientales y los riesgos sanitarios, de lo que se quiere dejar constancia a los efectos de asunción de las responsabilidades que de estos hechos pudieran derivarse", rezaba la carta, ya en manos de la juez Tardón.

Por su parte, el informe de la Consejería de Medio Ambiente relata cómo varios de los inmigrantes marroquíes que penetraron en tromba en Ceuta, durante los días posteriores a la invasión, capturaron vivo a una cría de delfín, que luego murió.

Otros participantes en el asalto, que han permanecido en la ciudad tras el asalto, han cogido moluscos en peligro de extinción.

El episodio del delfín, además, fue grabado en vídeo. Ocurrió en Playa Benítez. Las imágenes, fechadas a principios de septiembre, circularon masivamente por redes sociales, causando una enorme indignación.

Ahora, el informe oficial detalla que se trata de un ejemplar neonato —es decir, de una cría joven— de delfín mular (Tursiops truncatus), que fue "capturado a mano" en la orilla, cuando aún estaba vivo. El animal murió posteriormente "como consecuencia directa de su manipulación".

La especie a la que pertenecía el delfín, la Tursiops truncatus está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de Vulnerable.

Como recuerda el informe, la ley considera "especies marinas altamente migratorias" a las de los cetáceos presentes en el litoral español y establece que corresponde al Gobierno central el ejercicio de las funciones administrativas respecto de ellas, como la imposición de sanciones.

Por otro lado, el dosier recoge fotografías, publicadas por El Faro de Ceuta, de "restos de conchas que pueden ser atribuidas a Patella ferruginea sin ningún género de duda". El informe detalla que se hallaron "entre 50 y 100" ejemplares en un asentamiento de inmigrantes, en la zona del Sarchal.

"A la vista de sus tallas, pueden ser calificados como individuos reproductores", señala el consejero. A renglón seguido, recuerda que el molusco Patella ferruginea es una especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de En peligro de extinción.

De hecho, esta lapa, endémica del Mediterráneo occidental, encuentra su principal refugio en Ceuta. La localidad alberga cerca del 28 % de toda su población nacional. También puede hallarse en Melilla y en las islas Chafarinas.

En la carta enviada a Aagesen, el Gobierno ceutí señaló que esta especie "está sufriendo una disminución significativa, grave y drástica como consecuencia directa de la presión de los asentamientos irregulares y el marisqueo ilegal derivado del asentamiento costero de las personas que entraron de forma irregular".

Marisqueo irregular

En base a publicaciones de la prensa local, el informe también menciona la "recolección de lapas" que no identifica "en la zona de Benítez-Calamocarro, asociada al asentamiento [ilegal de inmigrantes que estuvo situado] en la playa de El Trampolín".

El informe también fecha a mediados del pasado septiembre varios vídeos que "ilustran actividades de marisqueo (...) en el entorno de la playa de El Trampolín". Una de estas grabaciones permite observar "individuos vivos que pueden ser identificados con seguridad" como pertenecientes a la ya mencionada especie Patella ferruginea, al borde de su extinción.

En tercer lugar, el informe constata "la captura de un ejemplar de centollo" (Maja squinado). Esta especie no está incluida en el Anexo 1 del Real Decreto 347/2011, que regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores. Por tanto, la Consejería de Medio Ambiente ceutí determina "que no se considera una especie autorizada para su captura bajo esta modalidad de pesca".

Por último, según el informe, a finales de septiembre, se produjo, por parte de unos de los asaltantes marroquíes, la captura de un individuo de caracola (Charonia lampas) en las escolleras del Parque Marítimo del Mediterráneo. Esta especie está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como vulnerable.

A raíz de este suceso, la Consejería de Medio Ambiente de Ceuta telefoneó al presidente del Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos de la localidad (CECAM), a quien el informe identifica como "el autor de la observación e intervención".

Es decir, quien se percató de la captura de la caracola y logró evitarla. Tanto es así, que el dosier enviado a la juez desvela que el ejemplar "pudo ser recuperado y devuelto a su hábitat en el mismo entorno".

"Intoxicación de gaviotas"

En la carta dirigida a Aagesen, el Gobierno ceutí también informa de otros daños medioambientales, como "captura de erizos" y un "exceso de presión" sobre la planta conocida como siempreviva del Estrecho, una especie perenne catalogada como vulnerable.

La misiva dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica también reprochaba la "pesca incontrolada desde costa" —detectada, por ejemplo, en Playa de Los Corrales, Calamocarro o Benzú—, así como la "intoxicación" de gaviotas por el incremento de aguas fecales en la zona costera y la "ingesta de restos de basura y alimentos en putrefacción".

Dos gaviotas patiamarillas aparecieron muertas, el 27 de agosto y el día 30, en dos playas ceutíes. Otros dos ejemplares de la misma especie sobrevivieron tras ser halladas "vivas, pero intoxicadas".

El 15 de septiembre de 2026, la ministra Aagesen contestó a la carta y anunció el desplazamiento inmediato a Ceuta de una delegación técnica encabezada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Entre otras medidas, el Gobierno central envió agentes medioambientales a la ciudad autónoma.