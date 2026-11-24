El PSOE se enfrenta en este proceso a su primera imputación como persona jurídica, estando también cuestionada la actuación de su gerente y el cumplimiento normativo.

La investigación del 'caso cloacas' indaga si la presunta cabecilla Leire Díaz recibió fondos del partido a través de facturas emitidas por despachos de abogados.

El Ministerio Público detecta que el partido no ha aportado las notas de encargo ni la documentación que detalle el procedimiento de autorización, verificación y control de pagos.

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Pedraz un nuevo requerimiento al PSOE por no entregar los datos completos sobre sus contrataciones de abogados entre 2021 y 2025.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que requiera de nuevo al PSOE para que responda de una forma completa a la petición de información que el instructor del 'caso cloacas' le hizo por primera vez el pasado 6 de octubre sobre las contrataciones de abogados realizadas por el partido entre 2021 y 2025.

Pedraz, que investiga presuntas actividades ilegales promovidas desde el PSOE para tratar de bloquear los procesos judiciales que le afectan desacreditando a jueces, fiscales y agentes de la UCO, indaga si la presunta cabecilla de esas operaciones, Leire Díaz, recibió fondos del partido a través de los despachos de los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Estos habrían girado al PSOE facturas por supuestos servicios jurídicos, recibiendo así fondos que luego habrían desviado, en parte, a la 'fontanera'.

El PSOE se juega en este proceso su primera imputación como persona jurídica. La gerente del partido, Ana Fuentes, firmó las facturas presuntamente mendaces y también está en cuestión el programa de cumplimiento normativo del que debía disponer el partido.

Hace más de 40 días, el instructor reclamó la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados por el Partido Socialista, en cualquiera de sus órganos – centrales o territoriales–, entre 2021 y 2025.

También pidió la documentación que permitiera al partido comprobar los servicios a prestar (notas de encargo y contratos) antes de autorizar la contratación y también el sistema posterior para dar por justificados los servicios prestados.

Al no haber recibido respuesta alguna, el 20 de octubre el instructor dio al PSOE un plazo de 48 horas para entregar la documentación.

Al día siguiente, el PSOE envió al juez un escrito alegando excusas varias: el período electoral, la descentralización de la documentación y la realización de una consulta al Consejo General de la Abogacía sobre los datos que están protegidos por el secreto profesional.

Pedraz notificó entonces al Partido Socialista una contundente resolución en la que le recordó que "no puede sustraerse" a cumplir el requerimiento judicial "mediante la promoción de actuaciones extraprocesales de naturaleza corporativa".-

Además, le volvió a requerir para que, "sin más demora" y en un plazo máximo de 15 días, entregara lo solicitado.

El PSOE agotó el plazo y el pasado día 17 remitió al Juzgado un 'pendrive', tres cajas con documentos y un escrito.

En él indicaba que, "en aras a la absoluta colaboración con la Justicia y el esclarecimiento de los hechos", aportaba una relación de los abogados contratados entre 2021 y 2025 por los distintos órganos del partido y facturas correspondientes a esos encargos.

Sin embargo, tal como ha hecho ver la Fiscalía Anticorrupción en un escrito dirigido a Pedraz, el PSOE no ha informado al Juzgado sobre aspectos relevantes como el procedimiento de contratación, cómo se justificaba la necesidad del servicio jurídico contratado y qué control se ejercía del coste y del pago.

En particular, Anticorrupción no solo ha detectado la falta de facturas sino que ha constatado que tampoco se han aportado las notas de encargo, que Pedraz pidió de forma expresa desde el primer momento.

Las fiscales proponen al instructor que vuelva a requerir al partido para que remita los datos que ha omitido, singularmente los trámites de autorización de la contratación, la verificación posterior del servicio prestado, qué órganos o personas autorizaban la contratación y quiénes controlaban y convalidaban la naturaleza y fiabilidad de los servicios contratados.