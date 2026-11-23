Zapatero tampoco autorizó el acceso a sus cuentas bancarias, congelando el procedimiento tributario hasta que recaiga una resolución firme o finalice la causa penal en curso.

La inspección de Hacienda se inició tras el hallazgo de joyas en la caja fuerte del despacho del expresidente durante un registro por un presunto delito de tráfico de influencias.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado la suspensión de los expedientes de la AEAT para evitar que prescriba la eventual deuda tributaria ante la imposibilidad de avanzar en la investigación administrativa.

José Luis Rodríguez Zapatero y su familia se niegan a entregar a la Agencia Tributaria la documentación requerida para inspeccionar sus impuestos de 2021 a 2024, alegando su derecho de defensa en la causa penal que se sigue en su contra.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha negado a entregar los documentos que la Agencia Tributaria le ha reclamado para comprobar sus declaraciones de IRPF, IVA, impuesto sobre el patrimonio e impuesto de grandes fortunas en los ejercicios de 2021 a 2024.

La misma negativa, que Zapatero justifica apelando a su derecho de defensa, ha sido adoptada por su esposa, Sonsoles Espinosa; por las hijas de ambos, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y por la sociedad de éstas, Whathefav.

Esa "situación material de bloqueo de las actuaciones inspectoras" -en palabras del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama- por parte de un expresidente del Gobierno ha tenido como consecuencia que la Agencia Tributaria haya tenido que paralizar, con autorización del instructor, los expedientes de comprobación iniciados el pasado 15 de junio.

De este modo, Zapatero y su familia podrán evitar la inspección tributaria hasta que se dirima la suerte del proceso penal que le afecta a él y a sus hijas, bien con sentencia o con un archivo.

La Agencia Tributaria decidió inspeccionar al expresidente del Gobierno tres días después de que Calama abriera una pieza separada para investigar el origen de las joyas encontradas por la UDEF en la caja fuerte de su despacho, registrado el 19 de mayo en el marco de un procedimiento por presuntos delitos de tráfico de influencias, entre otros.

El 25 de junio, diez días después de iniciar los expedientes e incluso antes de que lo solicitaran los interesados, la AEAT pidió por primera vez al juez que autorizara la suspensión de las actuaciones inspectoras al considerar que tanto las personas como las conductas investigadas por Calama "pudieran ser las mismas que están siendo comprobadas en vía administrativa", por lo que la determinación e imputación de las obligaciones tributarias podrían depender del resultado del proceso judicial.

De acuerdo con la Ley General Tributaria, la suspensión de los procedimientos inspectores por razón de prejudicialidad penal solo es posible si lo autoriza el juez.

Pero Calama rechazó la petición. En una resolución dictada el 30 de julio, el magistrado dijo que, "aun cuando existe coincidencia entre las personas físicas y jurídicas afectadas por uno y otro procedimiento [judicial y administrativo], difícilmente puede apreciarse identidad entre los hechos investigados, presupuesto imprescindible de cualquier cuestión prejudicial penal".

"La única excepción", añadió, es la determinación del valor de las joyas, que interesa a ambos procedimientos. Pero "su alcance fiscal y penal está aún pendiente de concreción y abre un abanico de posibilidades que impide, por sí solo, justificar la suspensión de las actuaciones inspectoras", concluyó entonces.

La AEAT no movió ficha hasta el 16 de septiembre, cuando convocó al representante de Zapatero y constató que no había entregado la documentación solicitada ya el 15 de junio.

Tampoco había firmado el escrito de consentimiento para que los inspectores puedan acceder a sus cuentas bancarias entre los años 2021 y 2024.

El representante del expresidente del Gobierno contestó que "no se otorga el consentimiento por la posible vulneración del derecho de defensa" en el proceso penal que se sigue contra él.

A su parecer, obligar a esa colaboración bajo la advertencia de una sanción administrativa compromete el derecho de defensa penal, ya que las explicaciones sobre el origen, valoración y tratamiento fiscal de las joyas son también objeto de imputación penal por Calama.

Segunda petición

No obstante, los inspectores añadieron nuevas peticiones de información: la aclaración del régimen matrimonial, la justificación de los rendimientos y retenciones del trabajo personal y del capital mobiliario, ganancias y pérdidas patrimoniales, explicación de las actividades económicas ejercidas, copias de las facturas emitidas y justificantes de ingresos, así como justificantes de gastos de la actividad, entre otras.

Los inspectores advirtieron de que la desatención a esta petición de información podría constituir una infracción de resistencia u obstrucción a las actuaciones de la Administración tributaria, sancionable con multas.

El representante de Zapatero manifestó que la voluntad de éste es la de "colaborar" con la AEAT, pero esa voluntad "se encuentra limitada por el proceso penal en curso" y el derecho de defensa.

"Toda documentación que pueda tener implicaciones en el proceso penal no será objeto de aportación en este procedimiento tributario hasta la finalización de la causa judicial", reiteró.

En una nueva cita el pasado 16 de octubre, los inspectores dejaron constancia de que la información solicitada no había sido aportada, por lo que se le requirió para que la entregara en un plazo de 10 días.

El representante del expresidente socialista expresó su desacuerdo con el requerimiento y volvió a apelar al derecho de defensa.

Se fijó una nueva comparecencia para el 18 de noviembre. Pero antes, el 5 de noviembre, la Agencia Tributaria pidió por segunda vez al juez instructor que autorizara la suspensión de los expedientes de comprobación, haciendo ver que la paralización interrumpiría los plazos de prescripción del derecho de la Administración para determinar una eventual deuda tributaria.

Esta vez Calama sí accedió a suspender la inspección tributaria al expresidente del Gobierno.

"Los escritos ahora presentados por la AEAT ponen de manifiesto la aparición de una circunstancia sobrevenida de singular relevancia que no fue examinada en la anterior resolución", explica el juez.

"No se trata ya de una suspensión solicitada preventivamente por razones de economía procesal o por la mera posibilidad abstracta de coincidencia entre los hechos investigados, sino de una situación de material bloqueo de actuaciones inspectoras derivada de la posición procesal" de los investigados, indica.

Calama sostiene que Zapatero tenía la obligación de exhibir a la Agencia Tributaria "la documentación preexistente cuya conservación venga impuesta por el ordenamiento jurídico".

Pero considera que la cuestión a resolver no es determinar si el investigado tiene razón o no al invocar su derecho de defensa ni si la Administración tributaria podría compelerle a cumplir su deber de colaboración.

"Lo relevante es que, con independencia del eventual acierto de esa estrategia procesal, la realidad constatada es que la continuación simultánea de los procedimientos inspectores y de la investigación penal ha generado una situación objetiva de incompatibilidad práctica que compromete seriamente la utilidad y finalidad de las actuaciones administrativas en curso".

Calama señala que, sin la aportación de la documentación solicitada al expresidente del Gobierno, la Inspección se ve abocada a desarrollar unas actuaciones privadas de una "parte sustancial del material probatorio que ella misma considera imprescindible para alcanzar conclusiones fundadas acerca de la situación tributaria de los contribuyentes inspeccionados".

Esa negativa de aportación documental "condiciona de manera decisiva la viabilidad de las actuaciones inspectoras", concluye, por lo que acuerda la paralización de los procedimientos inspectores "hasta tanto desaparezcan las circunstancias que actualmente impiden su normal desarrollo o recaiga resolución firme que permita la reanudación de las actuaciones administrativas". Todo ello con interrupción del plazo de prescripción.