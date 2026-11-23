La Sala remarca que la instrucción sobre el supuesto espionaje a Bárcenas ya está cerrada y pendiente de sentencia, impidiendo realizar nuevas valoraciones.

Los magistrados señalan que la relevancia penal de las grabaciones sobre Bárcenas ya fue analizada y descartaron que fueran ocultadas.

El tribunal considera procesalmente inviable reabrir la causa con los audios de sus conversaciones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La Audiencia Nacional rechaza el recurso del PSOE para volver a investigar a María Dolores de Cospedal, a su exmarido y al PP en el caso Kitchen.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado volver a investigar a la exministra María Dolores de Cospedal en el llamado caso Kitchen, que versa sobre el supuesto espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

De esta forma, el tribunal desestima un recurso presentado por el PSOE, que solicitaba volver a investigar a Cospedal en esta causa —ya lo estuvo, brevemente, en 2021—, a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, y citar a declarar al representante legal del PP.

En una resolución fechada el pasado día 18, la Sala recuerda que el PSOE fundamentó sus peticiones en la existencia de tres archivos de audio que recogen conversaciones entre la exministra y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En ellos se menciona, en ocasiones, a Bárcenas. De hecho, Cospedal, en alusión a los llamados Papeles de Bárcenas, indica que "el asunto de la libretita sería mejor poderlo parar".

El PSOE aseguró que, tras ser incorporados a la Audiencia Nacional a través de un oficio policial, dichos audios habían estado ocultos en el Juzgado Central de Instrucción 6. No obstante, como adelantó EL ESPAÑOL, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez Antonio Piña echaron por tierra dicha acusación.

Ahora, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala concluyen que las pretensiones planteadas por el PSOE —que ejerce la acusación popular en este macroprocedimiento, del que el caso Kitchen es tan sólo una ramificación— resultan "procesalmente inviables".

En primer lugar, los magistrados recuerdan que la posible relevancia penal de los audios aportados ya fue objeto de análisis en resoluciones anteriores.

En esas ocasiones, ya se rechazó reabrir la causa contra Cospedal en base tres audios en los que se la oye conversar con Villarejo de varios asuntos.

Las grabaciones sí fueron consideradas lo suficientemente relevantes como para abrir una pieza separada en este procedimiento, una suerte de cajón de sastre que recibió el número 34 para ser identificada.

Y los clips de audio fueron publicados, además, en ciertos medios de comunicación.

"En consecuencia, no puede afirmarse que fueron ocultos para la parte recurrente [el PSOE]", reprocha la Sala.

Además, el tribunal reitera que "ya fue analizada la relevancia penal" de los audios y se determinó que no procedía reabrir el procedimiento respecto de Cospedal y su entonces marido, López del Hierro.

En segundo lugar, la Audiencia Nacional señala que "una parte sustancial de la argumentación del recurso [del PSOE] perseguía, en esencia, incorporar dichas grabaciones" a la pieza de esta macrocausa relativa al supuesto espionaje contra Bárcenas.

Y la instrucción de esta pieza, en la que Cospedal fue investigada brevemente, ya se ha cerrado; de hecho, el juicio de la misma ya se ha celebrado.

"Se encuentra pendiente de sentencia", recuerda la Sala, "por lo que no resulta posible reabrir la investigación ni efectuar nuevas valoraciones judiciales sobre esos hechos".

En las primeras sesiones de aquel juicio, a principios de abril de 2026, la abogada del PSOE ya solicitó, sin éxito, que Cospedal volviese a ser investigada en esta causa.

"Como señala acertadamente el Ministerio Fiscal", indica la resolución judicial, "podrá compartirse la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6" de archivar el caso Kitchen para Cospedal; "pero lo que no se puede hacer ahora es, de nuevo, reanalizar los motivos y los argumentos que se tuvieron en cuenta para tomarla".

De nuevo, el tribunal señala que el audio en el que se oye a Cospedal mencionar "la libretita" de Bárcenas "no tiene la consistencia y la relevancia penal suficiente para poder reabrir las actuaciones contra los investigados" que mencionaba el PSOE en su recurso.