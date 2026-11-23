Se señala que, antes de ser colaborador de Información, la propia María Gámez actuaba como el nexo principal entre Aldama y el Instituto Armado.

El comandante investigado limita su vínculo con Aldama al ámbito profesional y desmarca su actuación de los supuestos amaños del 'caso Koldo'.

Villalba destaca ante la Audiencia Nacional que Aldama llegó a ser el "colaborador más útil" para la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

El comandante Rubén Villalba declara ante el juez que el empresario Víctor de Aldama viajó a Georgia con María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, ha relatado este lunes en la Audiencia Nacional que el empresario Víctor de Aldama sí viajó a Georgia con la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez.

De hecho, Villalba ha señalado ante el juez Ismael Moreno, instructor de esta causa, que Aldama llegó a ser "el colaborador más útil" que ha tenido su unidad. El comandante se encargaba de la captación de fuentes para la Jefatura de Información.

En 2022, con Gámez al frente de la Benemérita, el empresario recibió una medalla de la Guardia Civil con distintivo blanco. Posteriormente, se convertiría en colaborador de Villalba.

Este lunes, ante el juez, el comandante se ha desvinculado de los supuestos amaños de contratos investigados en esta causa judicial y ha limitado su relación con Aldama al ámbito profesional.

Sí ha señalado, no obstante, que, antes de ese vínculo, el "nexo" de Aldama con la Guardia Civil era la propia presidenta del Instituto Armado.

Villalba —durante su declaración, de carácter voluntario— ha señalado el "alto nivel" del empresario. De ahí, según ha dicho, la enorme utilidad para el Cuerpo de un perfil como el suyo, cuando, después, fue colaborador de la Jefatura de Información.

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