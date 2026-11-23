El proceso judicial, originado por querellas del PP y Vox por presunta prevaricación, continúa con nuevas declaraciones de testigos como Manuel de la Rocha, Íñigo Errejón y Pedro Saura.

La vicepresidenta tercera del Gobierno prestó declaración de forma telemática acogiéndose a su prerrogativa legal como miembro del Consejo de Ministros.

Los testigos defienden que el expediente se tramitó con rigor y que la celeridad se debió a que Air Europa fue la primera empresa en solicitar la ayuda al FASEE.

Sara Aagesen y ex altos cargos de la SEPI niegan ante el juez presiones para otorgar el rescate de 475 millones de euros a Air Europa en noviembre de 2020.

Ante el juez, la ministra Sara Aagesen, así como un ex alto cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha negado haber recibido "presiones" para conceder a la aerolínea Air Europa, en noviembre de 2020, un rescate por valor de 475 millones de euros.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas.

Ambos testigos, Aagesen —que es vicepresidenta tercera del Gobierno— y Francisco Javier Loriente Sainz, antiguo director jurídico de la SEPI, han coincidido en afirmar que el expediente se tramitó con "rigor".

El de Air Europa, no obstante, fue el rescate más rápido concedido por el Fondo Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Mientras que el promedio rozaba el año, esta ayuda pública, pese a su cuantía, fue otorgada en menos de 80 días.

Ante el juez, Loriente ha indicado que la aerolínea fue la primera compañía de España en acudir al FASEE para solicitar un rescate, lo que "agilizó" la tramitación, al no existir, por entonces, más expedientes abiertos.

Asimismo, Air Europa, a diferencia de otras candidatas, no tenía dificultades de financiación externa. El testigo ha señalado que la aerolínea cumplió todos y cada uno de los 13 requisitos examinados, por lo que la ayuda fue concedida.

Este lunes, el juez José María Escribano también ha interrogado como testigo a Ana de la Cueva Fernández.

Esta mujer, cuando se concedió el rescate, era secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y también formaban parte del Consejo Gestor que aprobó la ayuda.

Actualmente, preside Patrimonio Nacional, ente público dedicado a la conservación de los bienes históricamente vinculados a la Corona de España.

Al igual que los otros dos testigos —y en sintonía con Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda hasta 2021, también interrogada—, ha señalado que la tramitación del expediente se adecuó a la normativa.

Este lunes, también se ha pronunciado ante el juez en términos similares Raúl Blanco Díaz, un político de la rama catalana del PSOE, el PSC, que ocupó el cargo de secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, además de haber participado en la tramitación de los fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

La ministra Aagesen, a diferencia del resto de testigos, no ha acudido presencialmente al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid.

Como informó EL ESPAÑOL, Aagesen recurrió a la prerrogativa que contempla la ley y que permite a los miembros del Consejo de Ministros declarar ante un juez sin hacerlo en persona.

En noviembre de 2020, cuando se concedió la ayuda a Air Europa, Aagesen no era todavía ministra de Transición Ecológica.

No obstante, como señaló la dirigente en un escrito, "para evitar desplazamientos innecesarios" del juez a su despacho y "con el propósito de perturbar lo menos posible la actividad del Juzgado", prefería ser interrogada online.

Así lo contempla la ley por razones de "utilidad, seguridad u orden público". El juez Escribano lo aceptó, por lo que Aagesen se libró del paseíllo. A fecha de este lunes, quedan sólo seis días para que se celebren las próximas elecciones generales, que tendrán lugar el domingo 29-N.

Este martes, 24 de noviembre, están citados a declarar más testigos.

¿Quiénes? El director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, el exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón y el exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura.

En noviembre de 2020, cuando aún era diputado, Errejón denunció que el rescate concedido a Air Europa incumplía, "de manera clamorosa", las condiciones en materia medioambiental impuestas por el Congreso de los Diputados para obtener dicha ayuda.

Por otro lado, De la Rocha y Saura, en aquel año, eran vocales, con voz y voto, del fondo estatal que aprobó la ayuda, el FASEE.

Lora, investigado

El pasado 3 de julio, el juez Escribano ya interrogó —en su caso, como investigado— a Bartolomé Lora, quien presidía en funciones la SEPI cuando, en noviembre de 2020, se propuso al Gobierno el rescate de Air Europa.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el pasado 3 de julio, Lora admitió ante el juez que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales mantuvo reuniones, previas a la concesión del rescate, con la familia Hidalgo, dueña de Air Europa.

En dichas citas estuvo Javier Hidalgo —CEO de Globalia, la matriz propietaria de la aerolínea— y, como reconoció Lora, los encuentros se produjeron antes incluso de la apertura del expediente administrativo para la ayuda pública, que se produjo en agosto de 2020.

Esta causa judicial se inició con las querellas presentadas por el Partido Popular y por Vox, que apuntan a un presunto delito de prevaricación administrativa.

Antes del pasado verano, el juez ya ordenó a la SEPI que identificase al secretario del FASEE y a los vocales con voz y voto en las sesiones del Consejo Gestor.

Entre ellos se encontraban Pedro Saura, que en aquel momento era secretario de Transportes, y Manuel de la Rocha.