Chambers es el heredero de la décima fortuna de EEUU y su defensa en España está a cargo del bufete de Baltasar Garzón.

A pesar de quedar libre, se le han impuesto medidas cautelares como la entrega del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado.

EEUU acusa a Chambers de blanqueo de capitales relacionado con la financiación del entorno de Hamás, cargos que él atribuye a una persecución política por sus postulados ideológicos.

La Audiencia Nacional concede la libertad provisional a James Cox Chambers, 'Fergie', tras detectarse "errores sustanciales" en la traducción de la solicitud de extradición enviada por EEUU.

Tras apreciar "errores sustanciales" en la traducción de cierta documentación, la Audiencia Nacional ha puesto en libertad provisional a James Cox Chambers, reclamado para su extradición por su país, Estados Unidos.

No obstante, la Sala de lo Penal de la Audiencia le ha impuesto medidas cautelares: deberá comparecer ante el Juzgado más próximo los lunes de cada semana, tendrá prohibido abandonar España y deberá entregar su pasaporte, así como comunicar un domicilio.

James Cox Chambers, apodado Fergie, es el hijo de la décima fortuna de Estados Unidos y fue detenido el pasado julio en Ibiza a raíz de una petición de EEUU.

El Departamento de Justicia estadounidense le acusa de supuestas actividades de blanqueo derivadas de una presunta financiación del entorno de la organización terrorista propalestina Hamás.

Chambers lo niega y asegura estar sufriendo una persecución de carácter "político" por sus postulados ideológicos.

Hasta ahora, estaba interno en una prisión madrileña. Ahora, la Sala de lo Penal le deja en libertad al apreciar "errores" en la traducción de ciertos documentos enviados por las autoridades norteamericanas para solicitar su entrega.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala explican que se ha producido una "novedad procesal" en el procedimiento: EEUU ha enviado "información complementaria" con posterioridad a la vista de extradición de Fergie, celebrada el pasado día 13.

En esa documentación se informa de que existen determinados "errores", que se califican como "sustanciales" pero "involuntarios", en la traducción al español de la declaración jurada de la agente del FBI que fue presentada como apoyo a la solicitud de extradición.

La traducción del inglés al español fue realizada por una empresa privada contratada a tal efecto.

Así las cosas, para la Audiencia Nacional, esta "novedad procesal" puede tener relevancia en el proceso de extradición y no puede ser descartada sin más.

De hecho, genera ya dos efectos inmediatos: puede poner en cuestión, al menos de momento, la fidelidad de la traducción proporcionada por las autoridades estadounidenses "con la consiguiente disminución, al menos temporal, de la solidez o fundamento de la solicitud de extradición".

Por otro lado, puede provocar una "dilación en la resolución final de este proceso de extradición". De hecho, la defensa de Chambers, ejercida en España por el bufete de Baltasar Garzón, ya se había quejado de múltiples errores en la traducción de la documentación en la que se basa la petición de entrega de su cliente.

Ahora, a fin de analizar la "relevancia" de estos errores y cómo pueden influir en el procedimiento, la Sala considera que Fergie debe ser liberado, pese a la oposición del Ministerio Fiscal, partidario de entregarle a EEUU.

¿Quién es 'Fergie'?

James Cox Chambers —abiertamente propalestino, de izquierda radical y convertido al Islam— es el descendiente de la familia Chambers, dueña de Cox Enterprises, uno de los emporios mediáticos y de energías renovables más importantes de Norteamérica.

También es bisnieto de James M. Cox, antiguo gobernador de Ohio y candidato presidencial del Partido Demócrata en 1920.

Su madrastra fue la multimillonaria Nabila Khashoggi, hija mayor del difunto traficante de armas saudí Adnan Khashoggi.

Así las cosas, James Cox Chambers Jr. pertenece a una de las dinastías más importantes de EEUU. El conglomerado familiar cuenta con nada menos que 55.000 empleados y unos ingresos totales de 21.000 millones de dólares.

La familia de Fergie es, por tanto, una de las más ricas de Estados Unidos. Los ránkings la colocan como la décima fortuna del país.

Diversas figuras políticas de la izquierda radical española ya se han pronunciado en contra de su entrega a EEUU, tales como la exministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra; su antecesor, Pablo Iglesias, o la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Chambers es una de las voces de izquierda radical más conocidas de Estados Unidos. En su muslo izquierdo, lleva tatuados los rostros de Iósif Stalin y de Mao Zedong. En el derecho, una estrella roja de cinco puntas.

Sus partidarios consideran que su detención responde a la "persecución" iniciada por el Gobierno de Donald Trump del activismo en favor de Palestina.

Tras separarse de su familia y dejar la gestión de la empresa familiar, Fergie fundó un colectivo denominado Los Comunistas de Berkshire. Su principal proyecto fue la creación de una comuna autogestionada en un terreno de 65 acres en Alford (Massachusetts).