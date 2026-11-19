A pesar de señalar los problemas de competencia y fragmentación de la causa, el juez ha admitido a trámite la querella y citado a declarar a las denunciantes el 3 de febrero.

La querella omitió a las amas de llaves extranjeras, que habrían participado en los hechos, para forzar que el caso sea investigado en España por razones de oportunidad.

El magistrado afea a las denunciantes no haber acudido a la Justicia de República Dominicana o Bahamas, donde aseguran que ocurrieron los hechos en 2021.

El juez Antonio Piña aprecia "importantes lagunas" y un "relato mutilado" en la querella presentada contra Julio Iglesias por dos extrabajadoras que le acusan de agresión sexual.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña aprecia "importantes lagunas" en la denuncia contra Julio Iglesias.

De hecho, considera que la querella que las dos extrabajadoras del artista presentaron contra él incluye un "relato mutilado", con el propósito deliberado de que fuese la Justicia española, y no la de ningún otro país, la que investigase al artista.

Estas dos mujeres acusan a Iglesias de, entre otras cosas, haberlas agredido sexualmente, a lo largo de 2021, en dos de las residencias del cantante, ubicadas en República Dominicana y en las Islas Bahamas.

En una resolución fechada este miércoles, Piña señaló que existen "omisiones" en la querella al compararla con la denuncia que, en un primer intento por llevar al cantante a los tribunales, presentaron las mismas dos extrabajadoras ante la Fiscalía.

En aquella ocasión, la fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez concluyó que la Justicia española no era competente para investigar a Iglesias. ¿Por qué? Debido a que ninguna de las supuestas víctimas nació ni tiene relación con nuestro país, que, además, el intérprete ya apenas pisa.

Asimismo, los hechos denunciados se habrían cometido en el extranjero, donde no fueron denunciados.

La querella que, tras esa primera negativa, interpusieron las mujeres ante la Audiencia Nacional repite las acusaciones que ya contenía la denuncia presentada ante la Fiscalía.

Ahora bien, con las "omisiones", "lagunas" y "mutilaciones" que ha detectado el magistrado.

Especialmente, en lo relativo al papel desempeñado por las house managers (amas de llaves) de las mansiones de Iglesias en Bahamas y República Dominicana en las que habrían sucedido los hechos denunciados.

Como señaló el juez, la querella asegura que ambas "llevaron a cabo actos sexuales sin el consentimiento" de una de las dos extrabajadoras. Ahora bien, la acusación no se dirige contra ellas, a fin de garantizar —ambas house managers son extranjeras— que la investigación se produjese en España.

"La presentación de la querella ante los tribunales españoles parece responder a una elección del foro jurisdiccional fundada en razones de oportunidad procesal, aun cuando dicha elección pueda determinar la fragmentación del conocimiento de unos hechos que, por su propia naturaleza y por la pluralidad de personas que habrían intervenido en ellos, aconsejarían un enjuiciamiento conjunto", advirtió este miércoles Piña.

El juez subrayó que el relato de hechos atribuido a las dos amas de llaves podría "presentar relevancia penal en relación con los delitos de agresión sexual, malos tratos o trata de seres humanos objeto de denuncia".

"Se describen, por tanto, comportamientos que podrían revelar una intervención directa de ambas en los hechos investigados y cuya eventual responsabilidad penal no debería quedar al margen de una valoración conjunta de lo sucedido", añadió.

"Surge entonces un interrogante de indudable relevancia que nos lleva a preguntarnos los motivos por los cuales no se dirige también la querella contra estas personas, pese a que el relato fáctico les atribuye conductas potencialmente delictivas directamente relacionadas con las imputadas al señor Iglesias", cuestionó el juez.

"La respuesta parece encontrarse en las limitaciones que presenta la jurisdicción española para extender su conocimiento a personas extranjeras por hechos cometidos fuera del territorio nacional", señaló.

En efecto, para Piña, el "hecho notorio de la nacionalidad española de Julio Iglesias" sí aporta un nexo de unión que le ha permitido tomar la decisión de abrir una causa penal en su contra. Pero las dos amas de llaves son extranjeras.

Ahora bien, pese a ello, la decisión del juez sigue siendo polémica y técnicamente ardua de discernir.

La fiscal Durántez, avalada por su jefe, Jesús Alonso, ya concluyó que la Audiencia Nacional no era competente para investigar a Iglesias. Y así lo expresó en un decreto fechado el pasado enero.

En septiembre, las dos denunciantes interpusieron su querella ante los Juzgados Centrales de Instrucción y Piña encargó al Ministerio Público que se pronunciase, de nuevo, sobre la capacidad de la Justicia española para abrir una causa contra el cantante.

En esta ocasión, fue el fiscal Vicente González Mota quien lo hizo, ya que Durántez y Alonso optaron por abstenerse.

Y, en contra del criterio de sus superiores, González Mota abogó por que la Audiencia Nacional investigase al cantante. No obstante, según constaba en su informe, cuyo contenido fue avanzado por este periódico, admitió que la cuestión competencial era, en todo caso, "debatible".

Uno de estos puntos de fricción sería, por ejemplo, el artículo 23.4 k) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Este precepto (art. 23.4) recoge que la Justicia española podrá investigar determinados "hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional" siempre que se cumplan determinados requisitos.

El primero de ellos, que sean "susceptibles de tipificarse, según la ley española", como alguno de los delitos de una lista y siempre que "se cumplan las condiciones expresadas".

En efecto, el apartado k) del artículo 23.4 menciona "delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad".

Como condiciones, sí menciona circunstancias que concurren en este caso —"que el procedimiento se dirija contra un español"; e Iglesias lo es—, pero ambas denunciantes son mayores de edad.

Además, como ya indicó la fiscal Durántez en su decreto, el cantante ya no posee "vínculos relevantes" con nuestro país, que no pisa desde hace años ni reside en él.

Por su parte, de forma genérica, el artículo 23.2 de la LOPJ recoge que "la jurisdicción española [conocerá] de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos".

Primero, "que el hecho sea punible en el lugar de ejecución". Segundo, "que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles". Tercero, "que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena".

En ese artículo 23.2 fundamenta Piña gran parte de su resolución de este miércoles. En ese sentido, invoca el "hecho notorio" de la nacionalidad española de Julio Iglesias para concluir que la Audiencia Nacional sí puede investigarle.

"Problemas relevantes"

Lo que sí es cierto, como subrayó el juez Piña este miércoles, es que la decisión de las denunciantes de recurrir a la Justicia de nuestro país, sin haber denunciado los hechos en Bahamas o Dominicana, donde aseguran que sucedieron, podría llevar a un despiece de la causa.

"La eventual separación del enjuiciamiento de conductas que habrían sido ejecutadas conjuntamente (...) puede comprometer la unidad de valoración de los hechos, dificultar la reconstrucción de lo sucedido y generar problemas relevantes para el ejercicio del derecho de defensa", señaló el magistrado.

"Especialmente, cuando la determinación de la responsabilidad de uno de los intervinientes dependa de la actuación atribuida a los demás", añadió.

"Frente a estas dificultades", subrayó el juez, "el foro territorial del lugar de comisión de los hechos" —es decir, la Justicia dominicana o la de Bahamas— "presenta una evidente ventaja desde la perspectiva de la integridad de la investigación y de la continencia de la causa".

De hecho, Piña destaca que no existen "circunstancias objetivas que permitan cuestionar la capacidad de las autoridades judiciales de la República Dominicana o de Bahamas para investigar y enjuiciar adecuadamente las conductas denunciadas".

"Se trata de Estados democráticos, dotados de instituciones judiciales y de un ordenamiento jurídico que reconoce las garantías procesales y los derechos de las víctimas, sin que resulte jurídicamente admisible presumir, en ausencia de elementos concretos que así lo acrediten, la existencia de deficiencias estructurales que impidan obtener una tutela judicial efectiva", reprochó.

De hecho, ambos firmaron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que establece obligaciones específicas de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Incluida, la violencia sexual.

"Juez universal"

En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, ya subrayó que, para la determinación de la jurisdicción es, "en todo caso, preferente el principio de territorialidad". Es decir, el lugar de comisión de los presuntos delitos.

"Solo cuando no se pueda perseguir el hecho por el Estado del lugar de comisión podrá considerarse la posible jurisdicción española", afirmó.

"La ley penal española solo se aplica en territorio español, con relación a delitos cometidos en España. La extraterritorialidad de la ley penal española es excepcional, porque, de lo contrario, se invadiría el espacio de soberanía del Estado del lugar de comisión", indicó Choclán.

Para la defensa de Iglesias, "no cabe que la jurisdicción española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un juez universal".

Así lo sostuvo también Durántez: "[España] no puede desplazar la jurisdicción del Estado primariamente competente [Bahamas y/o República Dominicana], salvo una imposibilidad real o falta de voluntad de investigar".

Hasta el propio González Mota admitió en su informe que ambos países "están en mejores condiciones de conocer de la querella" que la Audiencia Nacional. Con la salvedad de que este fiscal consideró que no es exigible, para analizar si se produce tal imposibilidad, que las extrabajadoras de Iglesias hayan denunciado los hechos en el lugar donde habrían ocurrido.

Pese a concluir también que hubiera sido "potencialmente más adecuado" que hubieran presentado la querella en Bahamas o Dominicana, el juez Piña la admitió a trámite este miércoles. Y citó a declarar, de forma presencial, a las dos trabajadoras de Iglesias el próximo 3 de febrero ante la Audiencia Nacional.