El magistrado rechaza citar de momento a Lastra como investigada por considerarlo prematuro, aunque les permite personarse para su defensa.

El juez instruye diligencias por posibles delitos de odio, desórdenes públicos, electorales, prevaricación y denegación de auxilio.

La causa investiga los disturbios y el lanzamiento de objetos durante un mitin de Santiago Abascal el pasado 21 de octubre.

Un juzgado de Avilés admite a trámite una querella de Vox contra Adriana Lastra y su sucesora en la Delegación del Gobierno, Cecilia Suárez.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Avilés (Asturias) ha admitido a trámite una querella presentada por Vox contra Adriana Lastra y contra su sucesora en la Delegación del Gobierno, Cecilia Suárez, por unos disturbios producidos contra un mitin de Santiago Abascal en la localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre, durante una concentración convocada por la asociación Asturies Antifascista y contraria al acto de Vox.

Tras unos momentos de tensión, se lanzaron petardos contra los agentes que, en esa misma plaza, custodiaban el mitin. Incluso, se lanzaron piedras y sillas de una terraza.

En una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado Joaquín Colubí acuerda incoar diligencias previas por posibles delitos contra el derecho de reunión, delitos electorales, de odio, desórdenes públicos y daños, así como una supuesta prevaricación administrativa y por denegación de auxilio. Estos dos últimos, atribuidos a la Delegación del Gobierno en Asturias.

Es por ello que, en su resolución, el magistrado ordena varias diligencias; entre ellas, pide identificar a quién ejercía las funciones de delegado de Gobierno el 21 de octubre de 2026.

Ese mismo día, Lastra había anunciado su dimisión para encabezar la candidatura del PSOE al Congreso por Asturias. El Boletín Oficial del Estado (BOE) había publicado ese miércoles el nombre de su sucesora: Cecilia Suárez. Sólo unas horas más tarde, esa tarde, se producían los altercados.

El juez quiere saber quién era la responsable de la Delegación en el periodo intermedio, entre el cese de Lastra y la toma de posesión de Suárez.

Por ello, ordena que "se identifique quién en el periodo intermedio" ejercía de delegado y qué medidas se adoptaron esa misma mañana, del 21 de octubre, tras conocerse unos disturbios previos, provocados en La Coruña contra un mitin de Abascal.

El juez pide que se identifique a las personas que comunicaron la concentración y si la plataforma Asturies Antifascista tiene personalidad jurídica propia.

Además solicita una copia de todas las denuncias que se hayan tramitado ante la Delegación por razones de seguridad ciudadana como consecuencia de los altercados.

El magistrado también pide las grabaciones de videovigilancia, el informe de daños causados en el mobiliario urbano y el de la Policía Local.

De momento, el juez rechaza citar en calidad de investigadas tanto a Adriana Lastra como a la actual delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez Sánchez, al considerarlo "incipiente y prematuro".

No obstante, sí ordena que se comunique a ambas la apertura de esta causa para que puedan personarse en la misma "para ejercer su derecho de defensa".