El exdirector financiero de la aerolínea enmarca su despido en 2018 dentro de la normalidad tras la llegada de un nuevo grupo inversor venezolano.

Defiende como norma habitual la intervención de asesores externos y el envío de borradores de informes durante la tramitación del expediente.

El exdirectivo asegura que no conoce al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ni a su presunto testaferro, Julio Martínez, y niega injerencias políticas.

El exjefe de Participadas de la SEPI niega en la Audiencia Nacional que se acelerase de forma irregular el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.

El exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), José Ángel Partearroyo, ha negado este jueves en la Audiencia Nacional que el rescate concedido a Plus Ultra se "acelerase" irregularmente.

Esta aerolínea recibió una inyección de 53 millones de euros públicos, aprobada el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez, para paliar las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19.

Fue el procedimiento más rápido de los rescates de este tipo. Ahora bien, ante el juez José Luis Calama, Partearroyo ha declarado, como testigo, obligado a decir la verdad, que siguió los cauces legales en todo momento.

De hecho, el exdirectivo ha subrayado, como ya hiciera en una comisión de investigación en el Senado con el mismo objeto, que Plus Ultra fue la tercera compañía española en solicitar un rescate al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la SEPI. Antes que la aerolínea, lo hicieron Air Europa, que también es una empresa aérea, y la siderúrgica asturiana Duro Felguera.

Asimismo, este exdirectivo de la SEPI ha negado conocer a José Luis Rodríguez Zapatero. En este procedimiento, Calama investiga a este expresidente del Gobierno como líder de una supuesta trama que cobró comisiones ilegales por mediar ante la Administración en favor de empresas. Sobre todo, de Plus Ultra.

De hecho, el magistrado investiga si Zapatero ordenó la creación de un entramado societario para cobrar el 1% del rescate (es decir, 530.000 euros).

Ante el juez, Partearroyo, además de asegurar que no conoce al expresidente del Gobierno, también ha manifestado que no tuvo trato con quien la Policía Nacional considera el testaferro del anterior, el empresario Julio Martínez Martínez, apodado Julito.

Según detallan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en la declaración, el juez Calama ha sometido a Partearroyo a un interrogatorio muy extenso, minucioso y técnico.

Tanto es así, que ha durado tres horas: desde las nueve de la mañana hasta el mediodía de este jueves.

El juez se ha interesado por cada etapa del procedimiento administrativo por el que se acabó concediendo el rescate a Plus Ultra y ha formulado preguntas para discernir si hubo alguna injerencia política durante la tramitación de este expediente. Partearroyo ha asegurado, al igual que hizo en el Senado, que no.

Sí ha detallado cómo la SEPI contó con asesores externos durante este proceso. Y ha admitido que éstos se reunieron, telemáticamente, con directivos de Plus Ultra, con conocimiento de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

No obstante, Partearroyo ha señalado en la Audiencia Nacional que estos encuentros eran normales y lógicos, a fin de que los asesores externos tuviesen contacto de primera mano con la compañía.

Por otro lado, ha admitido que dichos expertos enviaban a la SEPI borradores de los informes que elaboraban, relativos a Plus Ultra.

Ahora bien, ha señalado que era un procedimiento lógico, que se realizaba de esa forma por si se detectaba que faltaba algún apartado de análisis o se necesitaba más documentación.

En segundo lugar, y durante tan sólo diez minutos, ha testificado el exdirector financiero de Plus Ultra. Fue despedido en 2018, después de que un grupo inversor venezolano llegase a la compañía.

Este empleado, ya jubilado, ha señalado ante el juez que su cese estuvo dentro de la normalidad, debido a que los inversores extranjeros aterrizasen en Plus Ultra con sus propios equipos de confianza y el organigrama se reestructurase.