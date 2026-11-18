David Sánchez percibió 340.572 euros brutos durante sus nueve años de contrato, mientras que su defensa ha recurrido la condena alegando una causa prospectiva por el rol político de su hermano.

El procedimiento responde a las denuncias de acusaciones populares tras condenar la Audiencia de Badajoz al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación por un puesto creado 'ad hoc'.

La Consejera Elena Hernáez eleva el asunto a la Sección de Enjuiciamiento para proponer la asignación de un delegado instructor que dirija la investigación contable.

El Tribunal de Cuentas, en sintonía con la Fiscalía, decide investigar si la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz provocó menoscabo en las arcas públicas.

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha optado por investigar si el enchufe en la Diputación de Badajoz del que se benefició el músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, provocó un "menoscabo" de dinero público.

Así consta en una resolución fechada este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En ella, el organismo fiscalizador, en sintonía con la Fiscalía, da el primer paso para analizar si de la creación ad hoc de un puesto en la Diputación de Badajoz para el artista —tal y como concluyó la Audiencia de Badajoz para condenarle, el pasado julio— se derivan o no "responsabilidades contables".

En concreto, la Consejera de Cuentas del TCu Elena Hernáez eleva el asunto a la Sección de Enjuiciamiento del órgano, que tendrá que proponer ahora a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor que comande la investigación.

Este procedimiento se deriva de las denuncias de varias de las organizaciones que ejercieron la acusación popular en el conocido como caso Hermanísimo, en el que David Sánchez acabó siendo condenado a nueve años de inhabilitación. Entre ellas, el partido Iustitia Europa y la asociación Haste Oír.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz concluyó que la Diputación pacense creó ad hoc un cargo de alta dirección para el hermano del presidente del Gobierno, "de forma espuria y carente de contenido real", con la intención de que le fuese adjudicado a él en concreto.

En resumen, las organizaciones que, tras la publicación del fallo, denunciaron estos hechos ante el Tribunal de Cuentas señalan que el enchufe de David Sánchez provocó un "menoscabo" de fondos públicos, ya que su plaza era "innecesaria".

En 2017, tras un proceso de selección, el músico fue designado por la Diputación de Badajoz para desempeñar el cargo de coordinador de las actividades de los conservatorios pacenses.

Posteriormente, este cargo se modificó en 2022 y pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, departamento que desarrolló el proyecto Ópera Joven.

De hecho, la Fundación Abogados Cristianos, otra de las acusaciones populares que llevó el asunto ante el Tribunal de Cuentas, pidió investigar si se produjo "menoscabo de fondos públicos" debido al desarrollo de este proyecto.

Por su parte, la Diputación de Badajoz negó que así fuese. De hecho, sostiene que las retribuciones percibidas por David Sánchez —340.572 euros brutos en los nueve años que estuvo contratado— respondieron a la "efectiva realización" de sus labores.

Tras conocerse que el TCu opta por investigar estos hechos, Luis María Pardo, presidente del partido Iustitia Europa, ha señalado: "Quienes hayan causado perjuicio al patrimonio público deben responder con su patrimonio".

Recientemente, el abogado de David Sánchez, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt) recurrió la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz.

En un escrito de más de cien folios, el letrado Emilio Cortés defendió que su cliente fue investigado "por la condición de político de su hermano".

El abogado argumentó que David Sánchez, sufrió, durante la instrucción que le llevó al banquillo, una vulneración de sus derechos fundamentales, de su presunción de inocencia.

Y denunció que el procedimiento judicial, nacido de una denuncia del sindicato Manos Limpias, constituyó una "investigación prospectiva" y una "causa general" contra él.