La causa investiga la concesión de 475 millones de euros a la aerolínea en 2020 a raíz de querellas interpuestas por el PP y Vox.

Entre los testigos citados también figuran Íñigo Errejón, Manuel de la Rocha, Pedro Saura y Ana de la Cueva, entre otros excargos públicos.

El juez ha aceptado la petición de la vicepresidenta tercera de declarar online para no perturbar la actividad judicial ni la agenda oficial.

La ministra Sara Aagesen declarará por videoconferencia el 23 de noviembre como testigo en la causa que investiga el rescate a Air Europa.

Sara Aagesen se librará del paseíllo. La ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, titular de la cartera de Transición Ecológica, está citada a declarar como testigo, en un Juzgado de Madrid, en la causa en la que se investiga el rescate concedido en 2020 a la aerolínea Air Europa.

Será interrogada el próximo 23 de noviembre, seis días antes de las elecciones generales, que se celebrarán el 29-N.

No obstante, no habrá fotos suyas llegando al Juzgado. Según consta en una resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Aagesen declarará por videoconferencia "desde su domicilio o despacho oficial", tal y como había solicitado.

En esta misma causa, también están citados a declarar como testigos el director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, el exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón y el exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura.

Los tres serán interrogados por el juez José María Escribano un día después que Aagesen, el 24 de noviembre.

En noviembre de 2020, cuando aún era diputado, Errejón denunció que el rescate concedido a Air Europa incumplía, "de manera clamorosa", las condiciones en materia medioambiental impuestas por el Congreso de los Diputados para obtener dicha ayuda.

Por otro lado, De la Rocha y Saura, en aquel año, eran vocales, con voz y voto, del fondo estatal que aprobó la ayuda, de unos 475 millones de euros.

El 'mail' de Aagesen

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al correo electrónico enviado al Juzgado por la ministra Aagesen.

Está fechado el pasado 27 de octubre, poco después de que el juez firmase la resolución que la citaba a declarar como testigo. Escribano fijó la fecha de la testificial en un auto del 7 de octubre de 2026, el día posterior a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que los próximos comicios generales se celebrarán, de forma anticipada, el 29 de noviembre.

En el mencionado e-mail, la ministra recuerda al Juzgado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) permite a los miembros del Gobierno declarar a través de un escrito sobre hechos de los que "hayan tenido conocimiento por razón de su cargo".

En caso de que esta última circunstancia no concurra —cuando la declaración no versa sobre extremos conocidos debido a su puesto actual—, la LECrim marca que la testificial se produzca "en su domicilio o despacho oficial".

En noviembre de 2020, cuando se concedió la ayuda a Air Europa, Aagesen no era todavía ministra de Transición Ecológica. Por eso, puede evitar acudir al Juzgado.

No obstante, en su mail, "para evitar desplazamientos innecesarios" y "con el propósito de perturbar lo menos posible la actividad del Juzgado", propone ser interrogada online.

Así lo contempla la ley por razones de "utilidad, seguridad u orden público". El juez Escribano lo ha aceptado.

De haber desoído la propuesta de Aagesen, el magistrado tendría que haberse desplazado personalmente al despacho de la ministra.

Más testigos el 23 y 24

El próximo 23 de noviembre, Escribano también pretende interrogar como testigo a Ana de la Cueva Fernández.

Esta mujer, cuando se concedió el rescate, era secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y también formaban parte del Consejo Gestor que aprobó la ayuda.

Actualmente, preside Patrimonio Nacional, ente público dedicado a la conservación de los bienes históricamente vinculados a la Corona de España.

Ese mismo día 23, Escribano escuchará a Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda hasta 2021, y a Francisco Javier Loriente Sainz, antiguo director jurídico de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Completa la lista de testigos previstos para seis días antes de las elecciones: Raúl Blanco Díaz, un político de la rama catalana del PSOE, el PSC, que ocupó el cargo de secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, además de haber participado en la tramitación de los fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

El 24 de noviembre, además de a Errejón, Saura y De la Rocha, el instructor tomará declaración a Miguel Ángel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; a Carlos San Basilio, actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y secretario general del Tesoro hasta 2021; y a José Ángel Partearroyo, exdirector de la SEPI, responsable del seguimiento del expediente de Air Europa.

Lora, investigado

El pasado 3 de julio, Escribano, titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, ya interrogó —en su caso, como investigado— a Bartolomé Lora, quien presidía en funciones la SEPI cuando, en noviembre de 2020, se propuso al Gobierno el rescate de Air Europa.

La aerolínea recibió una inyección de 475 millones de euros del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el pasado 3 de julio, Lora admitió ante el juez que la SEPI mantuvo reuniones, previas a la concesión del rescate, con la familia Hidalgo, dueña de Air Europa.

En dichas citas estuvo Javier Hidalgo —CEO de Globalia, la matriz propietaria de la aerolínea— y, tal y como reconoció Lora, los encuentros se produjeron antes incluso de la apertura del expediente administrativo para la ayuda pública, que se produjo en agosto de 2020.

Esta causa judicial se inició con las querellas presentadas por el Partido Popular y por Vox, que apuntan a un presunto delito de prevaricación administrativa.

Antes del pasado verano, el juez ya ordenó a la SEPI que identificase al secretario del FASEE y a los vocales con voz y voto en las sesiones del Consejo Gestor.

Entre ellos se encontraban Pedro Saura, que en aquel momento era secretario de Transportes, y Manuel de la Rocha.