El PSOE envía a Pedraz sus contratos con abogados y consultoras para determinar si encubrieron maniobras de Leire Díez.

El entramado 'Irurok' coincide en modus operandi e investigados con el 'caso Leire' que dirige el magistrado Santiago Pedraz.

La investigación revela 'pelotazos' donde empresas compradas por 141.000 euros se revendían por 6,8 millones tras obtener licencias del Ministerio.

El juzgado de Teruel inhibe el 'caso Forestalia' a favor de la Audiencia Nacional al detectar gestiones de Santos Cerdán ante Transición Ecológica.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, encargado del caso Forestalia, ha enviado esta causa al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire.

Lo ha hecho tras detectar "gestiones" realizadas por Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE al que investiga Pedraz, en favor de la empresa aragonesa de energías renovables Forestalia.

Dichas gestiones se habrían realizado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a fin de "obtener permisos" de este organismo para la mencionada compañía, cuyo fundador, Fernando Samper, también está investigado.

Este último, según señala el juez Juan José Cortés, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Teruel, también sería "partícipe en las operaciones destinadas a obtener resoluciones favorables" del MITECO en favor de su empresa.

Posteriormente, el constructor Antxon Alonso, amigo de Cerdán y socio de éste en la compañía Servinabar 2000, habría comprado, "mediante sociedades de las que era administrador", otras empresas "vinculadas a Forestalia" para, posteriormente, revenderlas, una vez obtenidos los mencionados permisos gubernamentales.

El juez destaca "la elevada ganancia" de estos pelotazos. Por ejemplo, dos compañías de fotovoltaicas, que Alonso adquirió por 141.000 euros, fueron revendidas, tras obtener una licencia ministerial, por 6,8 millones.

El nombre con el que se conoce a este entramado es el de Irurok. Y su denominación, además de su modus operandi, coincide la del grupo investigado por la Audiencia Nacional en el caso Leire. De hecho —y ésta es la coincidencia fundamental—, los integrantes de ambos son, en ocasiones, comunes.

El juez Pedraz ya investiga a Cerdán, a Alonso y a Samper. Por ello, el magistrado Cortés, en una resolución fechada este martes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, opta por inhibirse en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

No es la única novedad vinculada al caso Leire. El Partido Socialista ha enviado este miércoles al juez Pedraz la lista de despachos de abogados y consultoras que contrató entre 2021 y 2025.

El magistrado también analiza si, a través de esta facturación, se ocultaron pagos para sufragar las supuestas maniobras de Leire Díez, la fontanera del PSOE, destinadas a boicotear las causas judiciales incómodas para el Gobierno y para el partido.

En un escrito, consultado por EL ESPAÑOL, el abogado de la formación política solicitaba mantener en secreto estos datos para evitar que fuesen filtrados a la prensa. Especialmente, señalaba el letrado, dado que nos encontramos en plena campaña electoral a las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha aceptado dicha petición y ha enviado la documentación aportada por el PSOE a una de las piezas secretas del caso Leire, a la que sólo tendrá acceso la Fiscalía Anticorrupción.

Por otro lado, en varias de las resoluciones del caso Leire, Díez también aparece mencionada como parte del Grupo Irurok. También se le atribuye el haber participado en el amaño de decisiones administrativas, por valor de decenas de millones de euros, en favor de determinadas empresas y a cambio de comisiones ilegales.

He ahí otra de las conexiones entre el caso Leire y la instrucción del caso Forestalia de la que, hasta ahora, se encargaba el Juzgado de Teruel.

Por todo ello, a ojos del juez Cortés, la causa de la que se encargaba no sería sino una rama de la compleja instrucción que comanda Pedraz.

De hecho, en la mencionada resolución del Juzgado turolense, se subraya que la posible prevaricación ambiental se habría producido en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en el Instituto Nacional de Gestión Ambiental (INAGA), instituciones cuyos centros de decisión se encuentran fuera de Teruel.

Por tanto, "la presunta decisión prevaricadora", explica el instructor, se habría producido en Madrid, sede del MITECO, y en Zaragoza, sede del INAGA.

No obstante, la decisión de inhibirse aún es recurrible. De hecho, Jorge Piedrafita, abogado de una de las acusaciones populares del caso Forestalia, la Asociación de Defensa Integral de Víctimas del Delito Especializada, se plantea hacerlo para que sea la Audiencia Provincial de Teruel la que analice si la causa debe seguir instruyéndose en la provincia.