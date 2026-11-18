También se ha llamado a declarar al excónsul español en Tetuán, Álvaro Castillo, para esclarecer si accedió a Ceuta con un carril especial urgente para alertar a la Delegación.

La juez cita nuevamente al ex jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, quien sostiene que avisó al delegado de la alerta del CNI sobre la inminente entrada masiva.

El exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, es por ahora el único investigado y declarará ante la Audiencia Nacional el 1 de diciembre.

La magistrada María Tardón investiga posibles delitos contra la paz del Estado y los derechos de los extranjeros tras la entrada masiva de cerca de 100.000 marroquíes a Ceuta.

La juez María Tardón apura la realización de diligencias sobre la entrada masiva de cerca de 100.000 marroquíes a Ceuta antes de tomar declaración como investigado a Miguel Ángel Pérez Triano, quien era delegado del Gobierno en la ciudad autónoma cuando se produjo la avalancha de migrantes.

La magistrada, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, investiga las causas de ese grave incidente, ocurrido los días 30 y 31 de julio, y si existe alguna responsabilidad penal por presuntos delitos que comprometen la paz o independencia del Estado y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El 1 de octubre, Tardón ya interrogó como testigo a Gonzalo Sanz, quien fuese jefe de gabinete de Pérez Triano. Y, de nuevo, ha vuelto a llamarle a declarar. En esta ocasión, para el próximo 26 de noviembre.

Sanz dimitió el pasado 11 de septiembre y aseguró que sí informó a su superior del aviso que un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le había trasladado: que existían grupos de Facebook, con más de 180.000 miembros, que planeaban una entrada masiva en Ceuta.

Pérez Triano lo niega, aunque él mismo acabaría cesando de todos sus cargos —también era líder del PSOE ceutí— el 28 de septiembre, poco después que su ya ex número dos. Por el momento, el exdelegado del Gobierno es el único investigado en esta causa judicial.

Está previsto que Miguel Ángel Pérez Triano declare el próximo 1 de diciembre. Pero antes, el 26 de noviembre, lo hará quien fuese su mano derecha. Sanz, la primera vez que testificó ante la juez, obligado a decir la verdad, subrayó que sí trasladó al político las advertencias del CNI.

De hecho, se comprometió a aportar a la Audiencia Nacional los chats y el registro de llamadas que mantuvo con este agente del Centro Nacional de Inteligencia.

Pero algunos extremos de ese episodio, por entonces, seguían siendo secretos, ya que el Gobierno no había autorizado aún su desclasificación. Por tanto, la juez no pudo preguntarle, en aquel primer interrogatorio, al respecto.

Tampoco se abordaron otros episodios vinculados a la invasión de Ceuta, ya que se conocerían más tarde. Por ello, ahora, Tardón ha vuelto a citarle, con intención de interrogarle sobre los mismos.

Así, un inspector de la Policía Nacional testificó el pasado jueves que le sorprendió que, el 28 de julio, dos días antes del inicio de la invasión de Ceuta, recibió la orden de abrir un "carril especial" para el cónsul de España en Tetuán en ese momento, Álvaro Castillo.

Según declaró este policía, tuvo conocimiento posterior de que el diplomático utilizó dicho procedimiento para entrar, de forma "urgente", a la ciudad autónoma. ¿A qué acudió? El rumor que circuló entre la Policía Nacional es que lo hizo para avisar a la Delegación del Gobierno de una posible entrada masiva de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.

Para confirmar los detalles de este "episodio singular y potencialmente relevante", entre otros asuntos, la juez ha vuelto a citar a Gonzalo Sanz, al considerar su testimonio "imprescindible". Y también interrogará a quien era, en la mencionada fecha, el cónsul en Tetuán, Álvaro Castillo Aguilar.

Este diplomático no ocupa ese cargo actualmente. Cesó en sus funciones de cónsul el pasado 1 de agosto, justo el día posterior a la invasión. Ahora bien, el relevo estaba previsto desde el pasado abril.

Por otro lado, al haber declarado por primera vez el 1 de octubre, Sanz tampoco fue preguntado por un asunto que otros testigos posteriores sí mencionarían en sus declaraciones, como el avistamiento de barcos marroquíes en los días previos a la invasión.