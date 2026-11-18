El preso acumula penas de más de 200 años de prisión, tras aceptar también 182 años por participar en los atentados de ETA en Alicante y Benidorm en 2003.

El Ministerio Fiscal considera "prematura" la semilibertad dada la gravedad de sus delitos de terrorismo y lo reciente de su última condena.

Eceiza fue condenado en 2023 a 19 años de cárcel por colaborar en el asesinato del concejal socialista Juan Priede Pérez en 2002.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre el tercer grado concedido por el Gobierno Vasco al etarra Asier Eceiza Ayerra, paralizando su salida de prisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado que, recientemente, la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha dado al etarra Asier Eceiza Ayerra.

Este terrorista participó en el asesinato del concejal socialista Juan Priede Pérez, ocurrido en 2002.

En 2023, fue condenado por la Audiencia Nacional por esta muerte, tras reconocer que ayudó a huir a los dos autores materiales de la muerte.

Pese a lo reciente de esta condena, la Consejería de Justicia vasca, en manos de la dirigente socialista María Jesús San José, le concedió el tercer grado a Eceiza hace sólo unos días.

No obstante, el fiscal Carlos García Berro ha recurrido dicha decisión. Y, con este movimiento, logra frenar la salida de prisión de este etarra hasta que se pronuncie el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que tiene la última palabra.

En un informe, la Fiscalía comunica al juez su oposición a que el preso obtenga ya la semilibertad, atendiendo a sus "delitos de terrorismo, de extrema gravedad".

Además de la condena por la muerte de Priede, Eceiza suma otras penas, que, en conjunto, alcanzan los 201 años de prisión. No obstante, el límite de cumplimiento máximo para él es de dos décadas.

Aunque la Fiscalía reconoce "la evolución penitenciaria del interno, su participación en programas de reinserción, la realización de actividades formativas y laborales y los indicios de desvinculación de la violencia terrorista", considera prematura la concesión de la semilibertad.

De hecho, el acceso al tercer grado es el estadio previo a la libertad condicional.

Por ello, en su informe, el Ministerio Fiscal subraya "la reciente incorporación al historial penitenciario [de Eceiza] de la condena por el asesinato del concejal del PSOE de Orio Juan Priede Pérez".

E insta a "comprobar una consolidación temporal más prolongada del proceso de reinserción".

El asesinato de Priede

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, en enero de 2023, la Audiencia Nacional condenó a 19 años de cárcel a Asier Eceiza por su participación en el asesinato de Juan Priede, concejal del PSOE en Orio (Guipúzcoa) el 21 marzo de 2002.

Durante el juicio, el acusado reconoció los hechos; si bien, se atribuyó a sí mismo una participación "no esencial, circunstancial y secundaria" en la muerte del político socialista.

Debido a esta asunción de culpas, la Fiscalía redujo su petición, desde los 28 años de cárcel que solicitaba en un inicio a 19, los que, finalmente, le fueron impuestos. La cifra, además, coincidía con la rebaja solicitada por la propia defensa de Eceiza.

"Somos conscientes de que la pena privativa de libertad a imponer roza el límite máximo de la legalmente imponible (desde luego, más benévola que la vigente en la actualidad), pero justificamos su cuantía debido a que los actos protagonizados por el acusado bordean el concepto de autoría por cooperación necesaria, de la que se distancia en el carácter auxiliar, accesorio, periférico y no esencial de su contribución a la producción de los luctuosos hechos que acabaron violentamente con la vida de Priede", justificó el tribunal para imponer una pena así de elevada.

La participación de Eceiza en el asesinato consistió en que trasladó al tercer autor directo del atentado a un lugar de encuentro con los otros dos implicados, para que todos ellos perpetrasen el ataque mortal contra Priede.

Entretanto, se desplazó a un túnel situado en la autopista Bilbao-Behobia, donde les esperó. Y allí llegaron los otros tres terroristas después de abandonar el coche con el que huyeron de la escena del crimen. Eceiza, con su propio vehículo, trasladó a los asesinos a la localidad de Usurbil, donde los ejecutores se separaron y huyeron.

Por otro lado, en septiembre de 2023, Eceiza aceptó otros 182 años de cárcel por su participación en el doble atentado cometido por ETA en Benidorm y en Alicante en 2003 y que dejó 14 personas heridas. Seis de ellas eran policías.

Se trató del tercer juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra él por esos mismos hechos. Tal y como informó EL ESPAÑOL, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio en dos ocasiones. Y en las dos resultó absuelto. La tercera vez, reconoció los hechos y aceptó la pena.

Estos ataques en la costa levantina, cometidos en 2003, se enmarcaron en lo que ETA denominó campañas de verano y consistían en la colocación de artefactos explosivos en hoteles, centros comerciales y zonas turísticas del Mediterráneo durante los meses de plena ocupación.

El Supremo subrayó que la última sentencia absolutoria carecía de sentido, al basarse en razones "arbitrarias" e "ilógicas".

Contaba con "premisas inexistentes o patentemente erróneas", que seguían un desarrollo argumental que incurría "en quiebras ilógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas".

Anteriormente, en noviembre de 2020, el Alto Tribunal ya había anulado el primer fallo absolutorio firmado por la Audiencia Nacional al advertir "omisiones" y "déficits de racionalidad". Tras el tercer juicio, en el que asumió los hechos, sí fue condenado.