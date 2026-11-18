La competencia de la Audiencia Nacional se fundamenta en la nacionalidad española del artista, aunque el instructor señala que las denunciantes también podían haber acudido a los tribunales locales.

El magistrado descarta investigar al cantante por trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores, además de denegar la condición de testigos protegidas.

Las querellantes citadas a declarar de forma presencial el 3 de febrero de 2027 afirman que los hechos sucedieron en 2021 en República Dominicana e Islas Bahamas.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña admite a trámite la querella contra Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales, lesiones y trato degradante denunciados por dos extrabajadoras.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite la querella contra Julio Iglesias presentada por dos extrabajadoras del cantante, quienes le acusan de, entre otros hechos, haberlas agredido sexualmente.

Piña también pretende investigar al intérprete por supuestos delitos de lesiones y de trato degradante.

Así consta en una resolución fechada este mismo miércoles, en la que Piña cita a declarar, de forma presencial, a las dos querellantes, dos mujeres de nacionalidad extranjera. Serán interrogadas en la Audiencia Nacional el 3 de febrero del próximo año.

Como indica el juez, esta causa se ha abierto en base a los indicios que aporta la querella; esto es, el testimonio de las querellantes, "que constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal".

No obstante, las propias denunciantes expresaron su disposición a declarar en la Audiencia Nacional. También adjuntaron a su querella la fotografía de un moratón en el brazo de una de ellas, quien asegura que se produjo cuando fue agarrada con fuerza mientras trabajaba para Iglesias.

En la misma fotografía se aprecia, sobre uno de los muslos, dos marcas que, como señala la resolución judicial, pueden corresponderse con la mordedura de una persona. La querella indica que son consecuencia de actos de contenido sexual en los que participó obligada.

Para el instructor, el relato pormenorizado de las denunciantes y las mencionadas imágenes "son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad".

El juez explica que las conductas que se describen podrían ser constitutivas de uno o varios delitos contra la libertad sexual.

No obstante, en este momento inicial del caso, Piña señala que aún no puede pronunciarse sobre la posible prescripción de alguna de esas conductas. Según las denunciantes, los hechos ocurrieron en el año 2021, en las residencias de Iglesias en República Dominicana e Islas Bahamas.

Es por ello que el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, advierte del periodo de prescripción de las conductas que la legislación vigente hace un lustro calificaba como "abuso sexual", al no emplearse en ellas actos de intimidación o violencia.

Por tanto, la resolución judicial se limite a reseñar los hechos denunciados como posibles "delitos contra la libertad sexual", sin decantarse, de momento, por una calificación más precisa.

Vinculado a ello, Piña recuerda que para este tipo de delitos —ya constituyan el antiguo tipo penal de abuso o agresión sexual— es muy relevante la declaración de la víctima, porque suelen producirse en ámbitos de intimidad, sin testigos directos.

En el caso de los delitos de maltrato y lesiones que la querella atribuye a Iglesias, el juez también indica que habrá que determinar la fecha de su comisión para pronunciarse, en su caso, sobre una posible prescripción.

No obstante, el magistrado rechaza abrir causa por supuestos ilícitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, que también se incluían en la querella.

En relación con el primero, analiza la contratación de las dos mujeres y argumenta que no ha mediado engaño ni artificio alguno ni tampoco observa la existencia de una situación de vulnerabilidad como la descrita por las querellantes.

Respecto al delito contra los derechos de los trabajadores, recuerda que no puede ser objeto de investigación ya que la legislación de Bahamas y República Dominicana, donde supuestamente se cometió el delito, carece de un tipo penal asimilable al que sí contempla el Código Penal español.

Al haberse cometido los supuestos delitos fuera de España, es necesario, entre otros requisitos, que tanto nuestro país como el del lugar de comisión los tengan tipificados de forma similar.

Por otro lado, en su resolución, el magistrado analiza el conjunto de mensajes de WhatsApp intercambiados entre una denunciante con una de las house managers del cantante.

Con respecto a dichos wasaps, el juez indica que la relación entre ambas se perpetúa a lo largo de tres años sin que en todo ese tiempo se produjese reproche alguno por lo acontecido.

"Al contrario, nos encontramos con mensajes que vienen a perpetuar una relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad", señala el juez.

Tanto es así, que la querellante le felicita el Año Nuevo de 2022. Meses antes, le preguntó, en alusión a Julio Iglesias: "¿Cómo está el señor?". "Los extraño mucho!", añadió.

De hecho, la relación entre ambas es tan fluida que la house manager (una suerte de ama de llaves) solicitó un favor a la querellante en noviembre de 2021: "Depositar 40mil a mi cuenta en pesos. Perdón, 50mil. Es que me bloqueó él la aplicación. Y necesitaba pagar algo". La querellante se ofreció a ello.

Ahora bien, "ese tono aparentemente cordial o afectuoso", señala el juez, "deberá ser contrastado" con las explicaciones que den las querellantes al ser interrogadas el 3 de febrero.

No serán testigos protegidas

En todo caso, el instructor rechaza conceder la condición de testigos protegidas a las dos denunciantes ni la adopción de la medida de alejamiento, puesto que la querella no apunta a una "especial situación de peligro", exigida por la ley para la obtener dicha condición.

En este sentido, indica que la posición de dominio que se atribuye en la querella al cantante no se considera suficiente para presuponer la existencia de ese riesgo.

Con carácter previo al análisis de los hechos y a concretar su tipificación penal, el magistrado explica que la jurisdicción española es competente para investigarlos en virtud de la nacionalidad española del cantante.

Ahora bien, el juez también recuerda que las dos extrabajadoras también disponían (y aún disponen) de la posibilidad de acudir a los tribunales donde ocurrieron, supuestamente, los hechos. Ninguna ha optado por esa vía.

Piña recuerda que no existen "circunstancias objetivas que permitan cuestionar la capacidad de las autoridades judiciales" de República Dominicana y Bahamas para investigar la denuncia.

En este sentido, el juez indica que la decisión de presentar la denuncia ante la Audiencia Nacional "parece responder a una elección" de las querellantes, que están asesoradas por una oenegé feminista, "fundada en razones de oportunidad procesal o conveniencia".

No obstante, el magistrado aprecia un riesgo de esta circunstancia: que un proceso judicial desarrollado en esos otros países arroje resultados contradictorios a la instrucción que se practique en España.

Especialmente, debido a que la querella atribuye a las house managers actuaciones que podrían ser delictivas, aunque no se dirige contra ellas. Ambas son también ciudadanas extranjeras.

De hecho, como ahonda el juez, la denuncia relata hechos que, de resultar acreditados, "podrían tener relevancia penal en relación con el delito de agresión sexual" para, al menos, una de las dos amas de llaves de las propiedades de Iglesias. "Y cuya eventual responsabilidad penal", subraya Piña, "no debería quedar al margen de una valoración conjunta de lo sucedido".

En este punto, el instructor se pregunta por qué las dos denunciantes no dirigieron su querella contra estas dos personas, pese a que les atribuyen hechos que serían delictivos.

"La respuesta", se responde el juez, "parece encontrarse en las limitaciones que presenta la jurisdicción española para extender su conocimiento a personas extranjeras por hechos cometidos fuera del territorio nacional".

Es decir, que no lo hacen porque ninguna de las dos house managers es españolas, lo que haría casi imposible que la Audiencia Nacional pudiera investigarlas.

"Mientras que la nacionalidad española del señor Iglesias permite invocar el principio de personalidad activa", compara la resolución.

Distintos criterios

La capacidad de la Audiencia Nacional para investigar a Julio Iglesias ha sido una cuestión controvertida durante los últimos meses.

Antes de interponer una querella, las dos extrabajadoras denunciaron estos mismos hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La teniente fiscal, Marta Durántez, llegó a la conclusión, el pasado enero, de que la Justicia española no tenía competencias para investigar al cantante.

¿Por qué? Ninguna de las dos denunciantes ha nacido en España ni está relacionada con nuestro país. El intérprete, además, ya apenas lo pisa. Y los todos supuestos delitos se cometieron en el extranjero.

Ahora bien, tras esta primera negativa, las dos mujeres presentaron, de forma directa, una querella contra Iglesias ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Como avanzó EL ESPAÑOL, Piña preguntó a la Fiscalía por su postura. En esta ocasión, el encargado de pronunciarse fue el fiscal Vicente González Mota, ya que Durántez, así como su superior, el fiscal jefe Jesús Alonso, optaron por apartarse de este asunto.

Y, en contra del criterio de sus jefes, González Mota abogó por que la Audiencia Nacional investigase al cantante. No obstante, según consta en su informe, cuyo contenido fue avanzado por este periódico, admitió que la cuestión competencial es "debatible".