La juez María Tardón ha citado a declarar como testigo al cónsul español en Tetuán y como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

El rastreo detectó agendas con denominaciones explícitas como "policía", "gendarme" o "comisario" vinculadas a administradores y dinamizadores que promovieron la entrada masiva.

Los contactos operaban como perfiles de enlace intermediarios para garantizar el anonimato de la estructura digital tras el análisis de 19 grupos de WhatsApp con 1.141 usuarios.

Un informe del CENIF enviado a la Audiencia Nacional revela 97 conexiones digitales entre dinamizadores del asalto a Ceuta y las Fuerzas de Seguridad o Inteligencia de Marruecos.

La Policía Nacional ha hallado "97 conexiones" digitales entre los grupos de migrantes marroquíes que participaron como "dinamizadores" de la invasión de Ceuta y las Fuerzas de Seguridad de Rabat.

Así consta en un informe, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía y ya enviado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, quien investiga el asalto masivo a la ciudad autónoma, ocurrido a finales del pasado julio.

El CENIF denomina estos perfiles como "de enlace" entre las redes de inmigración ilegal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos. Se trataría, por tanto, de una suerte de intermediarios entre estos dos ámbitos, un sistema ideado para mantener el anonimato y la confidencialidad.

"Se han localizado al detectar contactos directos que dos administradores y seis dinamizadores almacenaban en sus agendas números de teléfono con denominaciones que sugieren pertenencia a Cuerpos de Seguridad o Servicios de Inteligencia de Marruecos", reza el documento.

"De este estudio, se desprende que esos contactos directos de los referidos administradores y dinamizadores podrían actuar como perfiles de enlace o, incluso, como personas interpuestas con integrantes de la estructura de Seguridad e Inteligencia de Marruecos, lo que posibilitaría un canal de comunicación que supone un refuerzo del grado de anonimato que, en un escalón más oculto, operaría detrás de la estructura digital visible", añade el informe.

El CENIF señala en el documento que el asalto a Ceuta tuvo una "autoría difusa". Sí influyó en su éxito el uso masivo de redes sociales, que permiten tanto "un alto nivel de anonimato" como una "proyección masiva de mensajes".

"No es algo nuevo ni excepcional, en el ámbito migratorio, que se usen las redes sociales y sus sistemas de mensajería asociados como vehículos de difusión de contenidos migratorios de todo tipo y/o como una suerte de centros de conexión y canalización para potenciales inmigrantes irregulares", relata la Policía.

En el marco de ese análisis, los expertos del CENIF han hallado casi cien nexos de unión entre agentes marroquíes y varios miembros de estas redes de inmigración ilegal.

"En relación con la citada entrada masiva, se puede constatar la existencia de una serie de personas de interés para la causa, que se detectan sobre el terreno [durante la invasión de Ceuta] o digitalmente, a través de números de teléfono, correos electrónicos, agendas, perfiles en redes sociales...", explica el informe.

El hallazgo se produce tras el análisis, por parte de Fronteras, de 19 grupos de WhatsApp monitorizados en la fase previa al asalto, compuestos por un total de 1.141 usuarios.

Los números de teléfono de varios de ellos resultan "de interés", ya que sus titulares tuvieron participación en el asalto "en el ámbito de la generación, dinamización y difusión del mensaje de entrada" a la ciudad "a nado" durante los días 30 y 31 de julio de 2026.

Algunos, incluso, apoyaron este mensaje "con una justificación formal de perfil jurídico", aludiendo a una reciente sentencia del Tribunal Supremo (español) que impedía las devoluciones en caliente de aquellos inmigrantes que penetrasen en España a nado.

Los investigadores policiales centraron su rastreo en los contactos asociados a las figuras clave de la convocatoria digital, examinando específicamente las agendas vinculadas a los 19 administradores y 32 dinamizadores que gestionaron y promovieron los mensajes de cruce hacia territorio español.

A nivel técnico, estas 97 conexiones no corresponden a contactos directos en los teléfonos de los organizadores visibles, sino a vínculos indirectos articulados a través de terceros, que el mencionado informe denomina "perfiles de enlace".

En concreto, los agentes detectaron que contactos directos de dos administradores y seis dinamizadores, de esos 51 individuos analizados, almacenaban en sus respectivas agendas números guardados bajo denominaciones explícitas como "policía", "gendarme", "comisario" o referencias a los servicios de Información marroquíes.

Según el análisis policial, estos nodos intermedios operan como personas interpuestas, a modo de pantallas digitales de seguridad, que refuerzan el anonimato y consolidan un esquema de "autoría difusa" detrás de la estructura digital visible.

De esta forma, la Policía ahonda en su tesis de que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes dinamizaron la invasión de Ceuta. En un informe anterior, avanzado en exclusiva por EL ESPAÑOL, ya señalaron que gendarmes de ese país y agentes de paisano guiaron a la masa migratoria hacia territorio español y "dinamizaron" el asalto.

Por otro lado, la juez Tardón ha citado a declarar como testigo, en el marco del procedimiento en el que investiga la invasión de Ceuta, al cónsul español en Tetuán.

Será interrogado el próximo 26 de noviembre en la Audiencia Nacional.

Asimismo, el ya exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, será interrogado, como investigado, el próximo 1 de diciembre, tras aplazarse su interrogatorio, previsto, en un inicio, para este miércoles.

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