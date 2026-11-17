El dosier entregado a la Audiencia Nacional también prevé que medios y autoridades afines al régimen marroquí usen estos eventos para reabrir el debate sobre la co-soberanía o la reclamación territorial de Ceuta y Melilla.

La Guardia Civil apunta a una actitud de pasividad marroquí por la Fiesta del Trono y como advertencia sobre la alta dependencia de España en la gestión migratoria, mientras la Policía ha identificado a 18 mandos marroquíes dinamizando la frontera.

Un informe remitió al Mando de Operaciones señala que Rabat podría utilizar estas crisis migratorias y humanitarias para desprestigiar a España en el ámbito internacional y condicionar la decisión sobre la sede del partido final.

El Servicio de Información de la Guardia Civil advierte de que Marruecos podría promover o consentir nuevas invasiones en Ceuta para presionar y lograr que la final del Mundial de fútbol 2030 se celebre en su territorio.

El Servicio de Información de la Guardia Civil alerta del "peligro" de que Marruecos pueda "promover o consentir" nuevas invasiones de territorio español, como la sufrida por Ceuta el pasado julio.

Especialmente, ante la cercanía del próximo Mundial del fútbol, que se celebrará en 2030 en España, Marruecos y Portugal.

El régimen de Mohamed VI pretende que la final se dispute en su territorio y no en ningún otro país.

Así se pronuncia la Guardia Civil en uno de los múltiples informes que, una vez ocurrió la invasión de Ceuta, envió al Mando de Operaciones del Estado Mayor, el órgano de asesoramiento de la cúpula operativa de la Benemérita.

Este documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, está fechado el 31 de julio, día en el que continuó la avalancha de migrantes marroquíes hacia la ciudad autónoma, iniciada la jornada anterior.

Se calcula que, en esas 48 horas, más de 80.000 ilegales penetraron en tromba en territorio español. Varios miles de ellos aún permanecen en la ciudad autónoma.

Actualmente, el informe ya está en manos de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, quien investiga las causas y consecuencias de la invasión de Ceuta.

El dosier, no obstante, no forma parte de las decenas de documentos que el Gobierno de Pedro Sánchez desclasificó el pasado 18 de septiembre y que fueron publicados en la web oficial del Palacio de la Moncloa.

"Hipótesis más peligrosa"

"Como hipótesis más peligrosa, no se descarta que estas situaciones puedan repetirse en el futuro, siendo promovidas o consentidas por Marruecos (directa o a través de proxis), buscando forzar la situación para que la comunidad internacional demande una solución para paliar las crisis humanitarias (se recuerda el gran número de fallecidos)", reza el informe [ver imagen].

"Tampoco se descarta que puedan emplear la crisis para desprestigiar a España, de cara a otros intereses, como la celebración de la final del Mundial de fútbol 2030 en suelo marroquí", añade.

Fragmento del informe de la Jefatura de Información. EE

En efecto, más de 80 personas, participantes en el asalto contra Ceuta, murieron ahogadas durante la avalancha.

Y conviene recordar que la final del futuro Mundial de 2030 ha generado una polémica que no parece que vaya a desinflarse durante estos próximos cuatro años. Más bien, al contrario.

Marruecos pretende que se celebre en su territorio. De hecho, está construyendo el estadio Hasán II, que se prevé el mayor del mundo, para acogerla.

Por contra, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pretende que el partido se juegue en España. Este domingo, aseguró que, si se convierte en presidente del Gobierno tras las elecciones del 29-N, tratará de que así sea.

El mencionado informe forma parte del conjunto de anexos ya enviados a la Audiencia Nacional para respaldar las conclusiones del dosier en el que la Jefatura de Información de la Guardia Civil defiende que no contó con "alertas o avisos" que permitiesen "dimensionar" la inédita magnitud de la invasión de Ceuta del pasado julio.

De hecho, la Benemérita sostiene que las conversaciones que mantuvo, el día 29, con un miembro del Centro Nacional de Inteligencia no pueden ser consideradas como advertencias formales ni avanzaban que sucedería una avalancha tan numerosa.

Ahora bien, entre esos anexos sí figura la "hipótesis más peligrosa" para la Guardia Civil: que una crisis como la que aún sufre Ceuta se repita más adelante. Esta posibilidad se reitera en el informe inmediatamente posterior, el enviado el 1 de agosto al Mando de Operaciones del Estado Mayor.

Implicación de Rabat

En contra de la tesis de la Policía Nacional, la Guardia Civil considera poco probable que la invasión de Ceuta "haya podido llegar a ser provocada por Marruecos". No obstante, admite que esa posibilidad "no es descartable".

El CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía) sí concluyó que gendarmes marroquíes y agentes de paisano de ese país guiaron a la masa migratoria hacia Ceuta.

De hecho, ya ha identificado a 18 altos mandos civiles y policiales de Marruecos que estaban presentes junto a la frontera mientras ocurría la invasión.

La Guardia Civil, en su informe fechado el 31 de julio, sí contemplaba, al menos, la posibilidad de que el régimen de Mohamed VI decidiese "adoptar inicialmente una actitud de pasividad" mientras se producía la avalancha, "mostrando así, una vez más, la enorme dependencia que España tiene en materia migratoria y, por ende, en cuanto a seguridad, del país alauita".

A juicio de la Jefatura de Información, no sería sino una advertencia al Gobierno español por parte del marroquí, ya que, "si [este último] decide no colaborar en la gestión migratoria, podrían producirse eventos migratorios como los del día 30 en cualquier momento".

¿Co-soberanía de Ceuta?

Ahora bien, en el mencionado informe, la Guardia Civil admite que, a fecha de 31 de julio de 2026, no se había desplegado, por parte de Rabat, ninguna "campaña oficial" para, por ejemplo, reivindicar la co-soberanía hispano-marroquí sobre Ceuta. O la adhesión de la ciudad autónoma a Marruecos.

"Sin embargo", admitía la Jefatura de Información, "a raíz de las publicaciones de medios de comunicación afines al régimen marroquí, sí se considera probable que Marruecos aproveche esta crisis para lanzar mensajes acordes a sus intereses políticos, como son la mala gestión migratoria por parte de España o la reivindicación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla".

"O en el mejor de los casos, una co-soberanía como mejor solución para evitar situaciones como la presente".

En parte, esta posibilidad contemplada por la Guardia Civil se cumplió.

Por ejemplo, ya en agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, avanzó que "la cuestión de Ceuta y Melilla" iba a "seguir siendo un tema de diálogo entre nosotros y España". "Y mantendremos", avanzó, "nuestro derecho histórico y nuestro derecho geográfico".

En una entrevista con el canal público marroquí 2M, abogó por instaurar "medios de diálogo" entre Rabat y Madrid para encontrar "una solución definitiva a la situación actual", para que Ceuta y Melilla "vuelvan al seno de la patria". Es decir, de Marruecos.

A modo de resumen, la Jefatura de Información comunicó al Estado Mayor, el pasado 1 de agosto, que la "hipótesis más probable" del inicio de la invasión es multifactorial.

En primer lugar, mencionó la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente para los inmigrantes que entren en España a nado, así como el "efecto llamada ante el éxito de las entradas" ya producidas.

En segundo lugar, la Benemérita cita la Fiesta del Trono, la festividad más importante de Marruecos, que se produjo el pasado 30 de julio, día del inicio de la invasión. Y esta celebración supuso la "relajación policial", así como que se pospusiera, por parte de Rabat, "la toma de decisión de cómo gestionar la crisis".

"La gran envergadura de la crisis", además, habría "sorprendido al propio Gobierno alauita", según defiende la Guardia Civil,