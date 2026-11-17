El investigado responsabiliza a la coordinadora de Tragsatec de no informarle de las irregularidades y se desmarca de los mensajes entre Koldo García y Pardo de Vera previos al fichaje.

Zaldívar sostiene ante el juez Ismael Moreno que desconocía la relación entre Rodríguez y el exministro, así como que la investigada no acudía a trabajar ni rellenaba sus propios partes laborales.

El ex alto cargo admite que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le llamó para trasladarle las quejas formuladas por Ábalos sobre las "molestias" que sufría la joven mientras estaba en nómina.

Ignacio Zaldívar, exsubdirector de Adif investigado en el 'caso Koldo', niega haber dado un trato de favor a Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, durante su contratación en Tragsatec e Ineco.

Ignacio Zaldívar, exsubdirector de Adif, ha declarado este martes en la Audiencia Nacional que nunca dio un "trato preferencial" a Jésica Rodríguez, la que era pareja del entonces ministro José Luis Ábalos, mientras la joven estaba a nómina, tras haber sido enchufada, de dos empresas públicas.

Ahora bien, durante su declaración como investigado en el caso Koldo, Zaldívar sí ha admitido que la que fuese presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le telefoneó para quejarse, en nombre de Ábalos, de las "molestias" que estaba sufriendo Rodríguez mientras estaba contratada.

Ahora bien, según ha subrayado el ex alto cargo de Adif, ello no le llevó a proporcionar un trato de favor a la joven, ya que, según asegura, desconocía, en concreto, que era pareja del entonces ministro.

Rodríguez estuvo contratada, entre 2019 y 2022, en la empresa pública Ineco. Después, pasó a Tragsatec. Ambas entidades están adscritas al Ministerio de Transportes, que encabezó Ábalos hasta 2021, misma fecha en la que también cesó como secretario de Organización del PSOE.

Por su parte, Zaldívar está siendo investigado en el llamado caso Koldo, por, supuestamente, haber colaborado en el enchufe de la joven, por un supuesto delito de tráfico de influencias.

Ante el juez Ismael Moreno, el ex alto cargo de Adif ha señalado que, tras recibir la queja de Pardo de Vera, la trasladó a la coordinadora de Tragsatec, Virginia Barbancho, superior directa de Rodríguez.

Ahora bien, Zaldívar ha defendido que se limitó a trasladar el aviso y que en ningún caso ordenó a Barbancho que "dejaran de molestar" a la joven ni que se le otorgara un trato diferencial.

Jésica Rodríguez también está investigada en este procedimiento por haber cobrado de ambas entidades públicas sin haber realizado ningún trabajo.

Por su parte, Zaldívar ha defendido que desconocía que la joven no hacía sus labores y que los partes de trabajo rellenos a su nombre estaban falseados.

De hecho, ha cargado dicha responsabilidad en Barbancho, de quien ha indicado que jamás le informó de estas circunstancias ni le notificó ninguna incidencia.

"Desconocía por completo que fuera Barbancho la que rellenase los partes de trabajo en lugar de la trabajadora", ha indicado Zaldívar.

"De haber sabido que no prestaba servicio efectivo, no hubiese firmado ni aprobado las certificaciones de su contrato", ha expresado ante el juez, según trasladan a este periódico fuentes presentes en el interrogatorio de este martes.

Los 'wasaps' de Koldo

El investigado también ha subrayado que él fue "ajeno" a los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Koldo García, el principal asesor de Ábalos, y Pardo de Vera, previos a la contratación de Rodríguez.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, García le dijo a la entonces presidenta de Adif, acerca de la contratación de la joven: "Si no, José [Luis Ábalos] me corta los huevos".

El puesto de Rodríguez, destinado a prestar servicio en un proyecto concreto, estaba adscrito a la presidencia de Adif.

El pasado 8 de abril, Zaldívar declaró —en aquella ocasión, como testigo— en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo en el que fueron condenados tanto Koldo como Ábalos por una rama de esta misma causa judicial.

Entonces, en aquel juicio, también confirmó que recibió indicaciones de que no se "molestara" a Rodríguez, extremo que vinculó a las dificultades que ponía la joven para rellenar los partes de trabajo.

También explicó que tenía una hoja de cálculo con el listado del personal del mencionado proyecto, en la que, junto al nombre de Jésica, anotó "presidencia de Adif". En aquel momento, la presidenta de la entidad gestora de las infraestructuras ferroviarias era Isabel Pardo de Vera.

Esa anotación tenía un sentido, según explicó en el Supremo: "Si había algún problema con esa persona, yo tenía que hablarlo directamente con la Presidencia de Adif".

"Durante los dos años anteriores en que Jésica estuvo en Ineco, la presidenta [de Adif] me llamó para decirme que el ministro la había llamado porque en Ineco la estaban insistiendo o molestando", relató el pasado abril.

"Contacté con Ineco y dije: 'Mira, me ha transmitido la presidenta que estáis molestando a Jésica", narró entonces. "Volví a llamar a la señora presidenta y se lo comenté. Ese contrato era especial", detalló, en línea con lo expresado en la Audiencia Nacional este martes. "No había ningún contrato como el de Jésica", ha declarado ante el juez Moreno.