La Guardia Civil tilda de "insuficiente" la información que le dio el CNI para "dimensionar" el asalto a Ceuta

El atestado contradice las cifras del Gobierno central, estimando en más de 88.000 los marroquíes que retornaron a su país tras el episodio.

El informe del Instituto Armado remitido a la juez María Tardón señala que no hubo ningún aviso o alerta temprana sobre la dimensión del colapso fronterizo.

La Guardia Civil tilda de "insuficiente" y "parcial" la información remitida por el CNI para evaluar la magnitud del asalto a Ceuta.

La Guardia Civil considera "insuficiente" la información que le trasladó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de cara a "dimensionar" la magnitud de la invasión que, poco después, acabaría sufriendo Ceuta.

Así lo plasma la Jefatura de Información de la Benemérita en un informe, enviado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, quien investiga las causas y consecuencias de este episodio. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este documento.

En él, la Guardia Civil concluye que "lo que se recibió fue una información parcial, insuficiente para dimensionar la amenaza".

"Y que esta información", prosigue el informe, "no anticipó, en modo alguno, el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional".

De esta forma, la Guardia Civil responde a la petición de Tardón, quien había reclamado al Instituto Armado el listado de alertas y comunicaciones que el Cuerpo recibió en relación "al riesgo de entrada masiva" en Ceuta entre el 20 de julio y el pasado 7 de agosto.

En el apartado de conclusiones, el informe reitera que "ninguna entidad u organismo trasladó a la Jefatura de Información de la Guardia Civil elementos ni información suficiente que permitiera anticipar un colapso de la frontera de la dimensión, sin precentes, que tuvo lugar".

Como ya publicó EL ESPAÑOL, otro atestado de la Benemérita enviado recientemente a Tardón cifra en más de 88.000 los inmigrantes marroquíes que han regresado a su país tras participar en el asalto a la ciudad autónoma.

Esta cifra, por tanto, cuestiona el discurso del Gobierno central, que cifró en unos 72.000 las personas que participaron en la avalancha hacia Ceuta.

Ahora bien, en el último informe enviado a la juez por la Guardia Civil, el Instituto Armado subraya que el intercambio de información con el CNI en los días previos a la invasión "no se correspondió, ni en su contenido ni en su alcance, con los hechos posteriormente acaecidos".

"Del mismo modo, tampoco consta que ninguna entidad u organismo nacional o internacional los hiciera llegar a ningún otro ámbito de la Guardia Civil", señala el documento.

"En este marco, y de forma específica, la información compartida con el CNI el 29 de julio de 2026 no se puede considerar, en modo alguno, que constituyera un aviso o alerta temprana que anticipara la naturaleza y dimensión de la entrada masiva que se produjo el 30 y el 31", añade.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.