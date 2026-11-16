El CNI contradice al CENIF y desvincula por completo a las autoridades de Marruecos de la entrada masiva a Ceuta

El servicio de inteligencia atribuye la movilización a la falta de expectativas laborales y a la difusión viral de una interpretación distorsionada sobre una sentencia del Tribunal Supremo.

Según el CNI, el asalto fue impulsado por convocatorias autogestionadas en redes sociales y facilitado por un fallo y pasividad en el control fronterizo al priorizarse la Fiesta del Trono en Marruecos.

El informe contradice al CENIF y descarta que los supuestos 'dinamizadores' o agentes marroquíes identificados en la frontera pertenezcan a las bases de datos de la inteligencia española.

El CNI afirma a la Audiencia Nacional que no hay evidencias de que Marruecos organizara o coordinara la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Tras las "investigaciones en profundidad" realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia "no se han encontrado evidencias que permitan afirmar que organismos estatales marroquíes estén implicados en el diseño, puesta en marcha o coordinación" de la entrada masiva de 100.000 migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio "con intenciones deliberadamente agresivas" contra España.

Así lo afirma el CNI en un escrito enviado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón el pasado miércoles, que contradice la tesis sobre la que trabaja el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras.

Según el CENIF, en la frontera con Ceuta confluyeron esos dos días "diferentes estructuras de seguridad y diferentes especialidades funcionales" que apuntan a un "nivel orgánico superior de coordinación supra-corporativa".

Para el CNI, lo que hubo fue una "serie de dinamizadores [de la entrada en Ceuta] en redes sociales" que actuaron de forma "autogestionada" y "un fallo en el control fronterizo" por parte de las autoridades marroquíes, que se vieron "sobrepasadas".

De otro lado, el CNI asegura que ninguno de los agentes (con uniforme o de paisano) que aparecen en las numerosas fotos recogidas en el primer informe del CENIF está en las bases de datos del servicio secreto de inteligencia español.

El CENIF aseguraba en ese informe que varios de esos agentes que calificaba de "dinamizadores" guiaron a los migrantes para su entrada en Ceuta.

Varios de esos agentes han sido ya identificados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras en un segundo informe, en el que comunica a la juez dónde se encontraban 18 de esas autoridades, tanto civiles como militares, y cuál fue su actuación.

El informe que el CNI ha enviado ahora la juez no hace alusión alguna a la actuación de esos agentes "dinamizadores" identificados por el CENIF.

Más aún, ni siquiera los tiene en sus archivos. "EI resultado de la búsqueda no ha producido ninguna coincidencia que identificara positivamente a dichas personas como individuos cuyos datos biométricos estuvieran almacenados en las bases de datos del CNI", ha asegurado a Tardón.

"No se dispone, por tanto, de información que permita realizar un informe individualizado de los sujetos incluidos en el informe policial" del CENIF, añade.

"Hipótesis" de acción híbrida

El servicio secreto de inteligencia indica que, desde un punto de vista "puramente teórico o hipotético", un movimiento de personas de la magnitud del observado en Ceuta "puede ser diseñado, impulsado y coordinado por el aparato estatal de un régimen que hubiera decidido utilizar la presión migratoria como una herramienta de acción híbrida".

Eso implicaría "una acción de Estado concertada" que "requeriría una autorización al máximo nivel y que incluiría, con toda probabilidad, la actuación de sus servicios de inteligencia".

En cuanto a las personas, grupos u organizaciones que pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones de la ocurrida los días 30 y 31 de julio en Ceuta, el CNI habla de los servicios de inteligencia de Marruecos (DGED y DGST) y las fuerzas de seguridad del Estado (DGSN y Fuerzas Auxiliares), con el "concurso necesario" de las Fuerzas Armadas marroquíes.

"Sin embargo", añade inmediatamente, "como resultado de las investigaciones realizadas por parte del CNI sobre la entrada masiva en Ceuta, no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes".

El informe del CNI, de 10 folios, enfatiza esa misma conclusión cuatro veces más.

Cuestión diferente, señala, es el conocimiento que tenían las autoridades marroquíes de la existencia de convocatorias con un alcance masivo animando a entrar en Ceuta, y las decisiones que tomaron antes y durante el incidente.

A juicio del CNI, las autoridades de Marruecos "priorizaron la seguridad de la Fiesta del Trono que se celebraba, con asistencia del rey Mohamed VI, en el cercano palacio real de Rincón" y ello tuvo como consecuencia "la entrada de personas de manera incontrolada en la ciudad autónoma sin que encontraran oposición eficaz por parte de las autoridades marroquíes".

El Centro Nacional de Inteligencia sí detecta "una serie de dinamizadores en el ámbito de las redes sociales" (RRSS) que actuaron "de forma descentralizada, múltiple, autogestionada y colaborativa" en la difusión de la convocatoria de entrada en Ceuta.

Pero "no se ha observado, por el momento, la existencia de una estructura organizativa de dirección o coordinación centralizada que controlara la acción de los dinamizadores que realizaron los primeros llamamientos o de los que luego actuaron como amplificadores de los mismos" en las RRSS..

Tampoco se han determinado vínculos entre esos perfiles dinamizadores del asalto en RRSS con los agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes señalados en el informe del CENIF.

Y "no se ha establecido que existiera una acción concertada por parte de organismos estatales marroquíes que permita hablar de una integración de los dinamizadores [en RRSS] en estructuras superiores para la ejecución de una acción deliberada en perjuicio de los intereses españoles".

Los anteriores incidentes

Respecto a la comparación entre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio con otros incidentes similares, el CNI explica que los acontecimientos de 2021, cuando entraron en Ceuta 10.000 personas representaron "de forma clara" la "utilización de la presión migratoria en un contexto de enfrentamiento diplomático".

Lo ocurrido en 2024, cuando hubo convocatorias a través de RRSS, "demostraron la capacidad de Marruecos para anticipar y contener una movilización" y en 2026 "se combina una convocatoria digital de enorme alcance con una permisividad y fallo en el control fronterizo de dimensiones excepcionales por parte de las autoridades marroquíes, sin que se pueda determinar la organización o participación activa por parte de ningún organismo vinculado al Gobierno o la Administración de Marruecos".

Según el servicio secreto, la movilización de julio fue "impulsada por la carencia de oportunidades y expectativas laborales en Marruecos, sumado a un componente oportunista derivado de la difusión que se hizo viral de una interpretación distorsionada de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la supuesta imposibilidad de devolver legalmente a Marruecos a aquellos que lograran alcanzar a nado el territorio español".

En este escenario, "convergieron tanto individuos con un proyecto migratorio estructurado como personas que percibieron el cruce como una oportunidad inmediata de regularización, sin una planificación previa exhaustiva".

Para el CNI, tampoco intervinieron mafias o redes de migración irregular.

"Desbordados"

Lo que sucedió es que, al priorizar la seguridad de la Fiesta del Trono, se limitó la disponibilidad de fuerzas de seguridad necesarias para hacer frente a las convocatorias de entrada a Ceuta y a la contención de la muchedumbre que se aproximaba a Ceuta.

El CNI admite que hubo una "actitud pasiva" en la frontera por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad, lo que facilitó la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma.

Describe que el 29 de julio, cuando la situación en Castillejos alcanzó "un punto crítico", con una multitud que esperaba lanzarse al agua, la presencia policial y de gendarmes marroquíes "resultó insuficiente para controlar a la muchedumbre".

En la mañana del 30 de julio, las Fuerzas Auxiliares marroquíes en Castillejos "se vieron sobrepasadas" y los individuos comenzaron a acceder de manera incontrolada.

"Solamente a partir de las 13:30 horas del 30 de julio se desplegaron primeros efectivos de unidades antidisturbios marroquíes en las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta", afirma.

Posteriormente la presencia de fuerzas de seguridad marroquíes aumentó, "ejecutando numerosas detenciones".

No obstante, "su despliegue fue insuficiente, pues la situación llevaba horas desbordada".