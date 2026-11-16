La Audiencia de Madrid acerca al banquillo al jefe de la Policía por acoso y coacciones al agente y portavoz de Interior de Vox

La resolución judicial señala que existen indicios suficientes para investigar un hostigamiento sucesivo y coactivo contra el agente, garantizando el respeto a sus derechos fundamentales.

La dirección de la Policía abrió hasta seis expedientes sancionadores a Vázquez por sus declaraciones y publicaciones como presidente de la asociación Una Policía para el siglo XXI.

El tribunal ordena transformar las diligencias en procedimiento abreviado como paso previo a la celebración del juicio tras la querella del agente y portavoz de Vox, Samuel Vázquez.

La Audiencia de Madrid revoca el archivo de la causa contra Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, por presuntos delitos de acoso, prevaricación y coacciones.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el archivo de la causa contra el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, por los presuntos delitos de acoso, prevaricación y coacciones al agente y actual portavoz de Interior, Inmigración y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez.

Según el escrito del tribunal madrileño, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el tribunal estima el recurso interpuesto por Vázquez y ordena la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, como fase previa a la celebración del juicio.

El agente Samuel Vázquez interpuso una querella contra Pardo Piqueras y otros mandos de la Policía por considerar que le han sometido a una "conducta de hostigamiento sucesivo y coactivo".

La dirección de la Policía abrió a Samuel Vázquez hasta seis expedientes sancionadores, por distintas declaraciones y publicaciones en redes que realizó como presidente de la asociación Una Policía para el siglo XXI.

Además, se le denegó la excedencia que había solicitado para presentarse como candidato de Vox en unos anteriores comicios.

El policía y portavoz de Vox en materia de Interior, Inmigración y Seguridad, Samuel Vázquez, junto a Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Europa Press

La Audiencia Nacional anuló uno de estos expedientes sancionadores.

En su resolución, la Audiencia Nacional advertía de que "no es de recibo utilizar en su contra el aparato represivo del Estado a través del temible derecho sancionador".

"Aun en su condición de agente de policía", añadía, Samuel Vázquez "no está privado de los derechos fundamentales" como el de la libertad de expresión y opinión, "más allá de los que expresamente le limite el ordenamiento jurídico".

Tras tomar declaración a los testigos aportados por las partes, la juez instructora dictó el sobreseimiento libre de la causa contra Pardo Piqueras, al no apreciar indicios de delito en su actuación.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid señala ahora que "el resultado de las diligencias de instrucción sí permite conformar unos hechos que indiciariamente pueden colmar los tipos delictivos denunciados" (acoso, prevaricación y coacciones).

Por ello, deja sin efecto el sobreseimiento libre de la causa y ordena a la instructora transformar las diligencias en procedimiento abreviado.

"Tres años de persecución a Samuel Vázquez. Tres años intentando silenciar a quien se atrevió a denunciar lo que ocurre dentro de la Policía", ha publicado la asociación Policía para el Siglo XXI, que preside Samuel Vázquez.

"El poder no puede ser impune. La placa no es una mordaza y la libertad de expresión no se negocia. La Justicia sigue su camino. Y nadie está por encima de la ley", añade el comunicado difundido por la asociación.

🚨 ÚLTIMA HORA | LA JUSTICIA DA UN PASO DECISIVO CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA. Tres años de persecución a Samuel Vázquez @guidoprincesa. Tres años intentando silenciar a quien se atrevió a denunciar lo que ocurre dentro de la Policía. La Audiencia Provincial acaba de dar un golpe sobre la mesa: revoca el sobreseimiento y ordena continuar el procedimiento contra Francisco Pardo por presuntos delitos de prevaricación, coacciones y acoso. El poder no puede ser impune. La placa no es una mordaza y la libertad de expresión no se negocia. La justicia sigue su camino. Y nadie está por encima de la ley. — Policía S.XXI (@PoliciaSXXI) November 14, 2026

Candidato por Ávila

Samuel Vázquez fichó por el partido de Abascal en octubre de 2023, como asistente técnico de Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados.

Ahora, es cabeza de lista por Vox al Congreso de los Diputados en la provincia de Ávila en las elecciones del 29N.

Nacido en Mieres (Asturias) en 1975, Vázquez ha sido miembro del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional.

Es licenciado en Criminología por la Universidad de Salamanca y, en los últimos años, ha enfocado su carrera al estudio de los modelos policiales y a escribir artículos sobre ciencia policial.

El policía nacional y portavoz de Vox de Inmigración, Seguridad e Interior, Samuel Vázquez, sostiene un móvil donde aparece el sistema estadístico de criminalidad. Europa Press

Su asociación denuncia que "la política de inmigración que se ha aplicado hasta ahora no ha sido la de salvar vidas, sino de la de utilizar las muertes para hacer política".