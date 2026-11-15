Identificados 18 altos mandos civiles y policiales marroquíes y "dinamizadores" de la invasión junto a la frontera con Ceuta

Los investigadores señalan que agentes y mandatarios marroquíes actuaron guiando, derivando y dinamizando a los migrantes hacia el agua para cruzar a nado a España.

El informe enviado a la Audiencia Nacional concluye que existió una acción planificada de coordinación superior entre distintas estructuras de seguridad marroquíes.

Entre los identificados figura el gobernador ('wali') de Tánger-Tetuán-Alhucemas y la máxima autoridad de la Policía Nacional marroquí en la región de Tetuán.

La Policía Nacional (CENIF) ha identificado a 18 altos mandos civiles y policiales marroquíes presentes durante la entrada masiva a Ceuta de unos 100.000 ciudadanos.

Altos mandos civiles y policiales de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas asistieron en la zona de Castillejos a la entrada masiva de unos 100.000 marroquíes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según el último informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional enviado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

La magistrada investiga desde el pasado 7 de septiembre si existen responsabilidades penales derivadas de ese incidente por presuntos delitos que compromete la paz o independencia del Estado y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros,

El primer informe del CENIF que sirvió a Tardón para abrir diligencias, desvelado por EL ESPAÑOL, ya constataba que la finalidad migratoria de esa crisis fue solo la cobertura formal de una operación de vulneración de la integridad territorial española en la que hubo un "guiado activo" de los migrantes por parte de agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano.

El CENIF se ratifica ahora en que se produjeron "actitudes o comportamientos indiciariamente de interés para la investigación (inactividad, guiado, control, etc.) desplegados por miembros de diferentes estructuras de seguridad (Fuerzas Auxiliares, gendarmes, policías, personal civil, etc.)" de Marruecos.

"En un mismo entorno físico", señala el informe, "confluyen diferentes estructuras de seguridad y diferentes especialidades funcionales, hecho que indicaba un nivel orgánico superior de coordinación supra-corporativa".

Ese "nivel orgánico superior de coordinación" se deduce no solo de la concurrencia en la frontera con España de miembros de diversas fuerzas de seguridad de Marruecos sino también de otros elementos.

Uno de ellos es el comportamiento que los agentes marroquíes tuvieron en el "nivel de ejecución operativa sobre el terreno", que apunta a "una acción planificada y organizada traducida en instrucciones de servicio sencillas y comunes a todas las estructuras de seguridad presentes".

Por ejemplo, dice el CENIF, la indicación o el guiado para el cruce por el mar, "que es una constante citada por una parte significativa" de los migrantes entrevistados por los investigadores.

Otro elemento significativo es el volumen de fuerzas desplegadas en cada momento, teniendo en cuenta el alto número de efectivos policiales y militares desplegados en el norte de Marruecos.

Efectivos marroquíes desplegados en el norte de Marruecos. Informe del CENIF

CENIF identifica en su último informe a 18 responsables marroquíes cuya presencia en Marruecos se ha verificado tanto por medio de imágenes como a través del testimonio de migrantes llegados a Ceuta. Los más relevantes son los siguientes:

Wali de Tánger-Tetuán

Younes Tazi es el 'wali' (gobernador) de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas.

El 'wali' es la máxima autoridad civil en una región. Tiene bajo su mando directo a uno o varios gobernadores provinciales y, dependiendo de éstos, a los 'pachas' y 'caídes'.

En lo referente a la gestión de orden público, se le considera máximo responsable de garantizar la seguridad y el orden en la región que está bajo su jurisdicción.

A nivel operativo, su papel consiste en la coordinación de las distintas fuerzas de seguridad.

Jounes Tazi, detrás, a la derecha, el 30 de julio en Castillejos./ Informe del CENIF

Tazi fue captado en la noche del 30 de julio, vistiendo polo verde y gorra, junto al dispositivo policial en el que se encontraban diferentes policías uniformados y autoridades de paisano.

Wali Al Amn de Tetuán

Mohamed El Oualidi es el 'wali al amn' o prefecto de Policía de la región de Tetuán.

Representa la máxima autoridad operativa de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) o Policía Nacional de Marruecos.

En cuanto a la gestión de orden público, le corresponde la supervisión del despliegue de las fuerzas del orden en situaciones de control de grandes masas.

Es captado el 30 de julio, entre las 18:00 y las 20:00 horas, en la avenida que da acceso desde Castillejos hasta el puesto fronterizo con Ceuta.

Aparece vistiendo uniforme de la DGSN e impartiendo instrucciones a diversos mandos policiales presentes en la zona.

Mohamed El Oualidi, el 30 de julio en Castillejos. Informe del CENIF

El CENIF destaca que durante esa franja horaria se produce la segunda oleada de la invasión, con una masa de personas accediendo a la playa "a escasos metros de la ubicación del prefecto".

Según los migrantes entrevistados, la actuación de los miembros de las fuerzas de seguridad de Marruecos durante ese lapso de tiempo consistía en "guiarles y derivarles hacia el agua para acceder a Ceuta a nado".

El Oualidi también es localizado, vistiendo de paisano, entre las últimas horas del día 30 y las primeras horas del día 31 de julio.

Pacha de Castillejos

Youssef El Hajji es el 'pacha' (delegado local del Gobierno) de la ciudad de Castillejos.

Está subordinado al 'wali' de la región y al gobernador de la provincia, teniendo bajo su mando directo a uno o varios 'caídes' (jefes de distrito).

Se le considera responsable de garantizar la seguridad y el orden en el centro urbano bajo su jurisdicción.

Youssef El Hajji, a la izquierda. Informe del CENIF

El CENIF recuerda que El Hajji ya fue incluido en su primer informe entre las personas identificadas como "dinamizadores sobre el terreno".

Caíd de Boujarah

Taoufik Hamouz es el 'caíd' de Boujarah (barrio) de Tetuán y comandante de la DGSN.

El 'caid' es un jefe de distrito que depende del 'pacha'. Se constituye como la máxima autoridad civil en un distrito urbano o una localidad en el ámbito rural.

No ejerce el mando directo en el ámbito urbano, donde actúa de forma subordinada al 'pacha'. Sin embargo, en localidades rurales sí le corresponde la gestión del orden público de forma directa.

Identificado como "dinamizador sobre el terreno", aparece en diferentes imágenes "en actitud de control, dirección y coordinación de las actuaciones, así como grabando con teléfono móvil los desplazamientos de personas".

Jefe de Seguridad de distrito

Abdel Fatiah Sayed Al-Radi es el jefe de seguridad de M’Diq (Rincón).

Se trata de una autoridad policial bajo el mando directo del prefecto de Policía de la región.

Ejerce el mando directo sobre los despliegues del personal policial de su distrito, incluidas unidades de intervención rápida, patrullas urbanas o brigadas móviles de seguridad.

En situaciones de alteración del orden público puede requerir y asumir el mando de las Fuerzas Auxiliares.

Según el CENIF, a nivel operativo durante la entrada masiva su papel debería haber consistido en la planificación táctica de los dispositivos de mantenimiento del orden público y la detección a nivel local de movimientos de grandes masas de personas.

Es considerado un "dinamizador" de la entrada masiva de marroquíes a Ceuta. Aparece en distintos tramos horarios tanto el día 30 como el 31, siempre de paisano.

Comandante de Grupos Móviles

Muhammad Al-Sassi es comandante de Grupos Móviles de Orden Público (GMMO), equivalente en España a jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Fue captado en imágenes en actitud de mando y control en compañía del prefecto de Policía. Se le observa dando órdenes y manteniendo reuniones de coordinación con otros mandos, tales como el gobernador de Tetuán y el 'pacha' de Castillejos.

Comandante de la DGSN

Bahja es comandante Principal de DGSN, o jefe de la policía local de la ciudad de Tetuán.

Aparece, de uniforme, en la tarde del 30 de julio junto a Mohamed El Oualidi, 'wali al amn' de la región de Tetuán.

Gobernador de Rincón

Yassine Jari, comandante de la DGSN, es gobernador de la Prefectura de Rincón y Castillejos.

Yassine Jari, en la noche del 30 de julio. Informe del CENIF

En la jerarquía le corresponde la máxima autoridad en la Prefectura (provincia), bajo el mando directo del 'wali' o gobernador regional.

Jari fue captado en imágenes en la noche del 30 de julio junto al prefecto de Policía de Tetuán y el gobernador regional de Tánger.

Jefe de Seguridad de Tetuán

Rachid El Kaddouri es jefe de Seguridad del distrito de Tetuán, dentro de la DGSN.

Aparece en imágenes en la noche del 30 de julio junto a Abdel Fattah Sayed Al-Radi, jefe de Seguridad de distrito en Rincón. Es la mano derecha del prefecto de Tetuán.

Es una autoridad policial de la organización periférica del Ministerio del Interior a quien corresponde el mando directo operativo de la DGSN en un distrito urbano.

Mando de la Comisaría

Al Fechtali es un responsable policial en la Comisaría de Tetuán.

Se le ha identificado el 30 de julio por la tarde en la avenida que une Castillejos y el puesto fronterizo, vistiendo de paisano con traje azul y gorra de color rojo.