Audio | Los asaltantes de Ceuta implican a Marruecos ante la juez: "Sus policías nos lanzaron al mar, vi muertos flotando"

Estas declaraciones refuerzan las investigaciones de la Policía Nacional que apuntan a Marruecos como el promotor y guiador activo de la masa migratoria.

Los testimonios señalan la presencia de mandos policiales, agentes de paisano y coordinadores que dirigían a la multitud e incluso se compinchaban con vendedores de flotadores.

Uno de los migrantes relató ante la Audiencia Nacional haber visto hasta cinco cadáveres flotando en el agua durante el asalto migratorio.

Testigos protegidos declararon ante la juez María Tardón que policías y fuerzas auxiliares marroquíes los empujaron al mar para obligarlos a cruzar hacia Ceuta.

Los testimonios de varios jóvenes, inmigrantes ilegales que participaron en la invasión de Ceuta el pasado julio, apuntan a Marruecos.

Todos ellos declararon el 10 de noviembre, como testigos protegidos, ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, quien investiga las causas y consecuencias de la avalancha humana, de más de 80.000 personas, que penetró en la ciudad autónoma.

El relato de estos jóvenes coincide en un extremo esencial: todos ellos describen la participación de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en distintas fases de la invasión.

Así se desprende de los audios de sus interrogatorios, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que ahora reproduce este periódico, que ha optado por distorsionar sus voces y no revelar los nombres de estos jóvenes, al tratarse de testigos protegidos.

Los tres jóvenes, que describieron ante la juez cómo entraron en Ceuta y cuál era el papel de soldados marroquíes, gendarmes y agentes de paisano de su país durante el asalto, declararon en árabe. Su testimonio fue traducido al español por un traductor, tal y como se aprecia en estos audios.

Testigos protegidos declaran ante la juez Tardón sobre la invasión de Ceuta.

Uno de los migrantes narró que, el pasado 30 de julio, acompañado por su familia, acudió en taxi a Castillejos, localidad próxima a Ceuta. Durante el recorrido vio a varios policías de su país.

"Cerca de la frontera, un policía auxiliar [de Marruecos] empujó a mi madre al mar, como a todo el mundo", señaló. De esta forma, relató cómo funcionarios policiales de su país lanzaban a sus compatriotas al agua para que cruzasen hacia Ceuta a nado, bordeando el espigón.

La juez Tardón preguntó a este joven si vio a más cuerpos policiales o a militares. El joven relató que, cerca de la frontera, vio a "dos comandantes", gradación que supo distinguir por las estrellas de su uniforme.

"También había policías de paisano, (...) que indicaban a la gente: 'O entráis a Ceuta o volvéis a la ciudad [Castillejos]. No os podéis quedar aquí [en la frontera]", relató.

"Había gente, con grados [policiales], que daba órdenes a estos policías de paisano y a las fuerzas auxiliares y les decía qué hacer", relató el joven.

Según su testimonio, entró a Ceuta a nado, tras ser lanzado al agua cerca del espigón. "Había un grupo de policías que le decía a la gente que dejaran sus teléfonos [en tierra] y que saltaran al mar", relató.

Testigos protegidos declaran ante la juez Tardón sobre la invasión de Ceuta.

Otro de los jóvenes señaló ante la juez que el día 31 de julio, en la zona fronteriza, "había disturbios e incendios". "Y estos funcionarios [policiales] le decían a la gente: 'Si queréis pasar [a Ceuta], entrad al mar, pero aquí no provoquéis problemas'".

El testigo aseguró que vio a "muchos" camiones repletos de migrantes camino de la frontera.

En ese momento, la juez Tardón le preguntó por los distintos tipos de policías marroquíes que vio en la zona. Varios de estos jóvenes, además, ya habían identificado a determinadas personas como parte de lo que la Policía Nacional (española) califica de "agentes dinamizadores" de la invasión, aquellos que azuzaban y guiaban a la masa hacia Ceuta.

Este testigo, en línea con el anterior, también señaló que "fuerzas auxiliares" de Marruecos participaron en la operación.

Las Fuerzas Auxiliares marroquíes son un cuerpo de seguridad de carácter paramilitar en el país vecino.

Aunque tienen una estructura y entrenamiento de tipo militar, en tiempos de paz dependen del Ministerio del Interior de Marruecos y no del Ministerio de Defensa Nacional. Todo ello, jefatura suprema del rey del país, Mohamed VI.

"Mandaban a la gente hacia la playa, hacia el mar. (...) Había agentes de la Fuerzas Auxiliares en la frontera y policías en una rotonda cercana [a la valla], que hacían lo mismo, enviar a la gente al agua", relató.

El joven, a continuación, relató un dato escalofriante: "Había gente muerta en el mar". "¿Flotando?", preguntó Tardón. "Eso dice", confirmó el traductor jurado.

"Vi como a cinco personas muertas. Cuando se ahogaron, las sacaron a la playa las Fuerzas Auxiliares", narró.

En ese momento, la juez Tardón le preguntó: "¿Y, a pesar de eso, se tiró al mar?". El testigo respondió que sí.

Por otro lado, este mismo joven narró que vio, cerca de la zona marroquí de la frontera, a un vendedor de flotadores, a pocos metros de los policías.

"Les indicaba cómo cruzar", detalló.

Tardón le indicó a este joven que, durante su declaración ante la Policía Nacional (española), previa a la judicial, señaló que este comerciante ofrecía sus flotadores mientras gritaba el precio: "¡10 dirhams, 20 dirhams!". El testigo confirmó que este vendedor, luego, compartía ese dinero con los policías auxiliares marroquíes.

El testigo también narró que vio a dos agentes, vestidos de paisano, "vigilando" cómo la masa migratoria penetraba en Ceuta.

Otro de los migrantes interrogados reconoció, en la zona fronteriza, al jefe de la Policía de Tetuán. También reconoció, vistiendo una gorra, "al jefe de las Fuerzas Auxiliares de la zona".

Por último, otro testigo distinto declaró que, una vez ya instalado en Ceuta, sus amigos le contaron que en uno de los "albergues" de la ciudad —posiblemente se refiera a los centros de estancia de extranjeros— se infiltró "un gendarme" marroquí y "un soldado" de ese país.

Los testimonios de estos jóvenes, que coinciden en extremos esenciales, contribuyen a solidificar las sospechas que se ciernen sobre Marruecos como promotor de la invasión de Ceuta.

EL ESPAÑOL ya publicó en exclusiva el primer informe de la Policía Nacional que señalaba a Rabat al afirmar que "gendarmes marroquíes" y agentes de paisano participaron en el "guiado activo" de la masa migratoria hacia Ceuta.