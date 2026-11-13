La Fiscalía denuncia a TikTok por presuntos casos de abuso sexual infantil difundidos a través de su plataforma

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LO ESENCIAL Las claves La Fiscalía General del Estado ha denunciado a TikTok Technologies Spain SL ante los juzgados de Madrid por posible difusión de material de abuso sexual infantil. La fiscal de Sala de Criminalidad Informática ha solicitado el secreto de las actuaciones, diligencias de investigación y la retirada urgente e inmediata de los contenidos denunciados. El procedimiento surge tras una investigación de Maldita.es que detectó más de mil vídeos de abuso infantil en TikTok con más de 48 millones de visualizaciones. La denuncia también señala la existencia de más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos y emisiones en directo de menores a cambio de compensaciones económicas.

La Fiscalía denuncia a TikTok en los juzgados. La fiscal de Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, ha presentado hoy denuncia contra la entidad TikTok Technologies Spain SL ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil que hubieran podido perpetrarse en la plataforma.

En su escrito, la fiscal de Sala solicita a la autoridad judicial que incoe el oportuno procedimiento judicial, la declaración de secreto de las actuaciones y la práctica de las correspondientes diligencias de investigación para la determinación de los hechos y sus posibles responsables.

Además, solicita con carácter urgente e inmediato la retirada de los contenidos de abuso denunciados.

El pasado 11 de noviembre la fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, decidió designar a la fiscal de Sala de Criminalidad Informática la investigación de los posibles delitos denunciados por el medio Maldita.es

En la denuncia se hacía constar que la entidad denunciante había tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok. También que desde la red social se recomiendan contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en esa plataforma o en otras, además de transmisiones en directo con menores a cambio de compensaciones económicas.

Los denunciantes comparecieron ante la fiscal de Sala coordinadora contra la Criminalidad Informática a fin de ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio. La fiscal de Sala, tras las oportunas diligencias y comprobaciones, ha presentado hoy la denuncia ante la autoridad judicial.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por Maldita.es, en la que asegura que ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.